Corona hat der Cloud durch die verstärkte Nachfrage nach dort beheimateten Services ein völlig neues Image beschert: die einstige Innovation wurde Commodity. Doch während zu Beginn der Pandemie eine Cloud Migration hauptsächlich wegen der Anbindung der Mitarbeiter im Homeoffice stattfand, ist die Motivation aktuell eine andere.

In den heutigen Krisensituationen geht es den Unternehmen um Flexibilisierung und Agilisierung, damit sie schneller und zielgerichteter auf große globale Events, Veränderungen in lokalen Märkten und neue Kundenanforderungen reagieren können. Damit geht auch der derzeitige Wandel in der Nachfrage nach wirklich resilienten Cloud-Infrastrukturen einher: Welche Cloud steht bei einem Stromausfall zur Verfügung? Welche Backup-Möglichkeiten gibt es nach einer physikalischen Zerstörung der Infrastruktur?

Das Märchen von den geringeren Kosten

Das Bewusstsein über die Bedeutung von IT ist in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. So gut wie jeder hat mittlerweile Erfahrungen gesammelt, wie man in bestimmten Situationen durch Cloud Services besser reagieren konnte oder was man hätte machen können, wenn man Cloud gehabt hätte. Durch das gereifte Verständnis über die Möglichkeiten der Cloud finden sich immer mehr Gründe für eine Cloud Migration. Dennoch liegt für den Mittelstand die Motivation zum Großteil immer noch in den vermeintlich geringeren Kosten. Eines der größten Missverständnisse überhaupt, denn Cloud ist nicht günstiger, war noch nie günstiger und wird es auch nie sein - solange man Äpfel mit Birnen vergleicht.

Wenn Anwenderunternehmen am Ende eine richtige TCO-Berechnung machen, zwischen dem, was man davor hatte und dem, was man nach der Migration hat, fahren sie mit Cloud-Lösungen oft durchaus günstiger. Allerdings ist eine solche Rechnung selten möglich, da den Unternehmen schon vorher die Transparenz fehlte, um die Kosten für ihre IT richtig zu berechnen. Allein schon beim Betrieb von alten Legacy-Umgebungen und den Gehältern für Fachkräfte, die gehalten werden müssen, um diese alten Technologien am Leben zu erhalten: Welche Kosten davon sind notwendig und wo gönnt man sich Luxus? Da dieser Vergleich nie richtig gezogen wird, bleibt die Cloud einfach teurer.

Martin Bauer, Cluster Reply

„Der Fachkräftemangel beruht teilweise auch darauf, wie Organisationen das Thema Erneuerung im Allgemeinen verstehen. Es ist ein Mindset die Cloud Migration als Gelegenheit wahrzunehmen, um alte Zöpfe abzuschneiden und etwas völlig Neues zu machen. Doch in Deutschland ist alles erst mal heilig, egal wie alt es ist und wie gut es verstanden wird. Dadurch muss man nicht nur immer mehr alte und uralte Skills aufrechterhalten, es beißt sich auch mit dem, wie Cloud funktioniert. Selbst wenn man wieder zu On-Prem zurückkehrt, wechselt man nicht auf eine Umgebung von vor 30 Jahren, sondern auf eine moderne. Ständiges Erneuern, Weiterbildung und die Bereitschaft zum Lernen, sind eine Notwendigkeit, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen.“ Bartlomiej Kluska, Comarch

„Die Kosten sollten nicht das entscheidende Argument für die Cloud sein. Bei Firmen, die ihre Systemlandschaften cloud-native gebaut oder umgestellt haben und Cloud-Services vollumfänglich nutzen, kann man in manchen Situationen auch über eine Kostenoptimierung sprechen (zum Beispiel beim Autoscaling). Die wichtigsten Vorteile sind ganz anderer Art. Dass Cloud an manchen Stellen aus Kostengründen nicht immer die optimalste Lösung ist, bemerken viele Firmen mit Cloud-Erfahrungen – sie greifen auf On-Prem- oder Edge-Lösungen zu." Patrick Reinelt, Horváth Digital

„Corona war ein Treiber. Wir merken vor allem im Mittelstand, dass viele kleine Projekte situativ eingesteuert und Applikationen in die Cloud gehoben wurden. Oft fehlt aber eine ganzheitliche Strategie, um auch die Potenziale zu heben. Es reicht nicht nur zu sagen, dass es einen Vorteil bringt, sondern es muss bei der Implementierung nach der Migration auch gemessen werden, was es tatsächlich gebracht hat. Man muss sich darüber im Klaren sein, was man mit der Migration erreichen möchte. Ist es eine Kostensenkung oder eine Effizienzsteigerung? In diesem Fall wären die Prozessdurchlaufzeiten eine saubere Messgröße.“ Frank Spamer, Logicalis

„Wir reden nie darüber, wie man Workloads aus der Cloud in die On-Premis-Welt bringt. Dabei ist es manchmal einfach sinnvoll, Cloud Services mit einer vergleichbaren Technologie einzusetzen, wie man sie auch On-Prem nutzt. Die Entwicklung eines Rapid Prototypes zum Beispiel gelingt dank Ecosystemen in der Cloud viel schneller. Wenn es funktioniert, bringt man es On-Prem, wo man die selben Skills hat. Wenn nicht, wirft man es einfach weg, ohne eine hohe Investition für eine On-prem-Lösung getätigt zu haben. Genau für solche Fälle hilft die Nutzung von Standards.“ Roland Wenzke, Objectivity

„Viele verstehen die Digitale Transformation als einen Prozess mit Anfang und Ende. Für mich ist sie der Übergang in einen permanenten Prozess, der das Business hinterfragt, die Business-Anforderungen fortlaufend justiert und die IT flexibel dazu anpasst. Und somit sind aus meiner Sicht in einer Zeit mit andauernd sich verändernden Anforderungen, neuen Regularien und sich verändernden politischen Landschaften sowohl die Cloud Migration mit den darunter liegenden IT-Services, als auch die Orchestrierung der Services und die interne Digitalisierung aller Prozesse ein permanenter Prozess. Und der erfordert intelligente Köpfe, die diese Flexibilität auch permanent leben.“ Wolfram Richter, Red Hat

„Viele Unternehmen, die jetzt auf Cloud und moderne technologische Ansätze setzen, reden auch gerne darüber. Sie haben nämlich erkannt, dass dies eine öffentlichkeitswirksame Möglichkeit ist, sich für junge Talente attraktiv zu machen – ein sehr erfrischenden Ansatz im Vergleich zu früher, wo nie über interne Technologien gesprochen wurde. Dass dies nun als Mittel wahrgenommen wird, um den Fachkräftemangel zu adressieren, ist für mich eine interessante Beobachtung.“ Andrea Wörrlein, VNC

„Der Trend zur Standardisierung von Cloud-Prozessen ist klar erkennbar, sollte aber mit Blick auf den Mittelstand schnell hinterfragt werden. Während zum Beispiel Automobilhersteller ähnliche Systeme nutzen, liegt der Wettbewerbsvorteil von Mittelständlern nicht zuletzt auch in den hochspezialisierten IT-Systemen, die genutzt werden, um die Produktion zu steuern oder die Firmengeheimnisse zu schützen. Hier muss man sich als Anbieter Raum geben, die Individualität und Nicht-Standardisierbarkeit auszuhalten und diese auch in einer Cloud weiter zu unterstützen, indem man eben die Cloud-Prozesse ändert.“

Mit der Kündigung der IT-Fachkraft endet oft die Sicherheit

Eine weitere Motivation für eine Cloud Migration verbirgt sich hinter Sicherheitsaspekten. Etwa zehn bis 20 Prozent der Unternehmen unterliegen immer noch dem Trugschluss, dass sie mit ihrem eigenem Rechenzentrum in puncto Sicherheit am besten aufgestellt sind. Zum einen, weil die eigene IT mit Argumenten wie geringere Kosten bei einem besseren Service-Level ihren Arbeitsplatz rechtfertigt. Zum anderen aus Angst vor der Umsetzung, die Aufwand und Ressourcen verlangt. Kapazitäten, über die der Mittelstand einfach nicht verfügt.

Dabei ist es unumstritten, dass ein schlecht gemanagtes eigenes Rechenzentrum im Vergleich zu einer professionell verwalteten Cloud von der Sicherheit her immer die schlechtere Wahl ist. Gerade dann, wenn eigenes Personal dafür nicht mehr vorhanden ist. Die Schwierigkeit, geeignete Mitarbeiter zu finden, ist auch der Grund, warum der Großteil der Unternehmen verstanden hat, dass Cloud die Sicherheit tatsächlich bietet. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr auch ganz andere Vorgehensmodelle zugrunde liegen, andere Werkzeuge zur Verfügung stehen und die Anbieter mit Security by Design diesen Aspekt von Anfang an berücksichtigen.

Auch Software-Hersteller haben keine grüne Wiese

Die treibende Rolle hinter der Cloud Migration ist das Business, da es die Cloud häufig auch als Enabler für Innovation nutzt. Um die Anforderungen der Fachbereiche an Flexibilität und Agilität zu erfüllen, kommt es jedoch nicht nur darauf an, den richtigen Service zu buchen. Entscheidend ist auch, wie dieser mit den eigenen Services zusammenarbeitet.

Weil der schönste Service in der Cloud nichts nützt, wenn er sich nicht integrieren lässt, spielt die Orchestrierung eine wesentliche Rolle - mit nicht zu unterschätzender Komplexität. Denn Cloud Migration bedeutet nicht, seine kompletten Systeme eins zu eins in die Cloud zu heben. Vielmehr steckt die Verknüpfung aus On-Prem-Lösungen mit einer oder mehreren Clouds und Plattformen dahinter. Damit stehen nicht nur alle Möglichkeiten offen, um das beste Tool für den maximalen Nutzen zu erhalten. Mit dieser Dezentralisierung lässt sich auch Resilienz in Bezug auf Ausfall der Systeme schaffen.

Dass aber diese Zusammenarbeit von Services in hybriden IT-Landschaften - besonders in den aktuell entstehenden Ökosystemen - immer besser funktionieren muss, daran war in der klassischen IT bis vor zehn Jahren noch nicht zu denken. Und diese Tatsache wird in den nächsten Jahren noch einige Probleme verursachen. Die Lösung, um die Lücken zu schließen, ist nämlich für jedes Unternehmen eine andere.

Mit der Cloud wächst die Komplexität

Fest steht: Durch Cloud Migration wird die Komplexität steigen. Nicht nur wegen anderer Technologien oder den zahlreichen Schnittstellen. Auch auf der vertraglichen Seite gilt es für die Kunden, den Überblick zu behalten: Man muss auf einmal Provider steuern, Abrechnungen prüfen et cetera. Und auch da ist der Fachkräftemangel ein Problem, denn auch wenn man Services nicht mehr von der eigenen IT bezieht, so braucht es jemanden, der sich mit Cloud-Plattformen, den Technologien und Service-Abgrenzungen auskennt. Damit Kunden ihr vorhandenes Know-how nutzen können, wäre hier ein Ansatz, in der Entwicklung ihrer eigenen Applikationen und der Transformation ihrer Prozesse auf Standards zu setzen, die On-prem und in der Cloud nutzbar sind. Container-Lösungen zum Beispiel. Viele versuchen auch bereits, infrastrukturnahe Dienste mit Infrastruktur as Code stärker zu automatisieren.

Um die vorhandenen Skills nutzen zu können, wird es zunehmend wichtiger werden, die Workloads zwischen den Welten verschieben zu können. Also auch die Rückwärtsbewegung aus der Cloud, für die es ebenfalls gute Gründe gibt. Bandbreiten, Latenzen oder Sicherheitsanforderung erzwingen oftmals die lokale Verarbeitung der Daten im Edge. Der zugehörige Analytics-Teil findet dann oftmals in der Cloud statt, wo sie ausgewertet werden, bevor sie wieder in die Edge wandern.

Keiner kennt alle Cloud-Services

Wo macht man was am besten? Eine Frage, die sich Software-Anbieter übrigens genauso stellen müssen, wenn es darum geht, Services eventuell auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Um diese Frage für den Anwender zu beantworten, braucht es jedoch Beratung und Hilfestellung durch hochspezialisierte Partner. Die Beratung muss dabei nicht nur objektiv sein, sondern auch ehrlich. Denn mittlerweile sind auf einer Plattform zehntausende von Services zu finden - genau zu wissen, welche davon die richtige Lösung für den Kunden ist, wird immer schwieriger und ist teilweise schon heute schlichtweg unmöglich.

Deshalb muss auch ein Berater mit dem Kunden zusammen die Kultur etablieren, dass die Cloud sich ständig ändert und erweitert. Beide müssen dazu bereit sein, gemeinsam zu lernen, wie etwas in der Cloud funktionieren kann oder eben auch nicht. Optimal ist es, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit um Business-Analysten zu erweitern, denn die technische Lösung alleine ist nichts ohne den Business-Aspekt dahinter. Und der wird in dem gesamten Zusammenspiel von Technologie und permanentem Wandel immer wichtiger.

