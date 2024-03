"Wir sind leider immer noch zu wenig Frauen", sagt Anna Hartmann, stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Woman@DSAG bei der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) und Prokuristin der in4MD Service GmbH. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Nach wie vor hielten sich hartnäckig viele Klischees, wie das Bild vom Softwareentwickler, der tagaus tagein im dunkeln Kämmerlein Code in die Tatstatur hackt und kaum raus kommt. Vorurteile und Nachteile wie zum Beispiel bei den Gehältern tun ihr Übriges.

"Frauen sichtbarer machen"

Dagegen anzugehen, ist Hartmann ein wichtiges Anliegen. Die Managerin verweist auf viele Förderprogramme, die bereits in den Schulen ansetzten. Auch SAP tue an dieser Stelle sehr viel, um Mädchen und Frauen für MINT-Berufe zu begeistern. In der SAP-Anwendervereinigung will Hartmann mit der Initiative Woman@DSAG ein Zeichen setzen. Es gehe vor allem darum deutlich zu machen, dass sich die Kolleginnen gerade auch in den technischen Disziplinen nicht verstecken müssten. "Eines unserer Hauptziele ist, die Frauen sichtbarer zu machen und insbesondere auch miteinander zu vernetzen."

Hartmann setzt auf ein generelles Umdenken in der Branche. Mit der nachrückenden Generation rückten ganz andere Prioritäten in den Vordergrund. Die Menschen achteten mehr auf sich und ihr Umfeld. Divers zusammengesetzte Teams entfalteten neue Dynamiken. "Da herrscht eine gute Atmosphäre und man hat das Gefühl, gerne zur Arbeit zu kommen." Diese Entwicklungen täten insgesamt auch dem Standing der Frauen in der IT gut.

Wie Anna Hartmann ihre eigene Karriere in der IT betrachtet, welche Entwicklungen derzeit das Bild der Frauen in Tech-Berufen prägen und wie wichtig Netzwerke dabei sein können, erzählt die Managerin und Sprecherin bei Woman@DSAG in der aktuellen Episode von TechTalk, dem Podcast von COMPUTERWOCHE, CIO und CSO.