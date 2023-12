Für die Umstellung auf Windows 11 (W11) gilt das gleiche, wie bei allen älteren Systemwechseln: Je früher, desto besser. So bietet W11 eine Reihe von neuen Funktionen, die speziell für Unternehmens-Anwendungen entwickelt wurden, beispielsweise die Snap Layouts, die Widgets oder die Integration von Microsoft Teams. Ein ganz besonderer Schwerpunkt in W11 ist die Sicherheit. So erfordert W11 das Trusted-Platform-Modul (TPM) 2.0, also einen speziellen Sicherheits-Chip auf dem Mainboard des Computers. Mithilfe von Kryptografie speichert TPM wichtige und kritische Informationen, um die Authentifizierung der Plattform zu ermöglichen. Mit Windows Update for Business können die IT-Admins die Windows-Clients auf dem neuesten Stand halten, indem sie die PCs direkt mit dem Windows Update-Dienst verbinden. Sie können Gruppenrichtlinien oder MDM-Lösungen (Mobile Device Management) wie Microsoft Intune verwenden, um die Einstellungen für Windows Update for Business zu konfigurieren. Darüber hinaus sorgen W11-Funktionen wie Virtualization Based Security (VBS) für eine neue Dimension des Datenschutzes, indem sensible Daten besser vor potenziellen Bedrohungen geschützt werden.

Sicherheit, Produktivität und Administrierbarkeit

Doch trotz der vielen wichtigen neuen Funktionen ist der Einsatz von bewährten Security- und Managementplattformen weiterhin sinnvoll. Beispielsweise ist die Intel® vPro® Plattform schon seit geraumer Zeit im Markt und bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Produktivität für verschiedene Endgeräte. W11 und vPro sind jedoch keine konkurrierenden Systeme - im Gegenteil: vPro ist darauf ausgelegt, die Funktionen von W11 optimal zu ergänzen. Beispielsweise gehört zu Intel vPro Enterprise für Windows unter anderem das Intel Stable Image Platform Program (SIPP), mit dem das Gerät mindestens 15 Monate lang mit allen Treiber- und Softwareupdates kompatibel bleibt. Damit einher geht die Garantie, dass mindestens 15 Monate lang oder bis zur nächsten Generation, keine Hardwareänderungen vorgenommen werden.

Die Intel vPro Plattform basiert auf den stets aktuellen Intel Core Prozessoren, aktuell ist das die 13te Generation. Diese Prozessoren stellen die Leistung bereit, die von modernen professionellen Anwendungen benötigt wird. In Verbindung mit der Intel vPro-Plattform sind sie jeder Office-Aufgabe und auch jedem anspruchsvollerem Workload gewachsen. Dazu gehört auch eine optimale Balance zwischen Leistung und Energieverbrauch.

W11 verlangt das Vorhandensein von TMP, was durch die vPro Plattform sichergestellt ist. Hinzu kommen eine große Auswahl an Endpoint Detection and Response (EDR)-Anbietern sowie eine effizientere Erkennung der neuesten Bedrohungen. Besonders erwähnenswert sind zwei Softwarekomponenten von Intel vPro: Die Active Management Technology(AMT) und der Endpoint Management Assistant(EMA). Damit können die Administratoren nicht nur die häufigsten Anwendungsprobleme lösen, sondern auch Netzwerk-Probleme, BIOS-Updates, Betriebssystem-Fehler und Sicherheitslücken remote managen. Basierend auf einem Software-Agent bietet EMA eine Out-of-Band-Funktionalität. Das bedeutet, die Geräte lassen sich komplett remote ansprechen - inklusive des Ein- und Ausschaltens, der Aktivierung von Downloads, dem Installieren von Betriebssystemen oder dem Cleaning eines von Malware verseuchten Systems. Die zugehörige KVM-Funktion (Keyboard, Video, Mouse) ist Hardware- und IP-basiert und funktionieren auch dann, wenn auf dem Remote-System weder Keyboard noch Maus angeschlossen sind. Das bedeutet eine wesentlich bessere Möglichkeit zur Wiederherstellung nach Fehlern oder Angriffen sowie der Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen. vPro Enterprisebietet außerdem noch eine Reihe weiterer Sicherheitslösungen an, die zur Abwehr moderner Bedrohungen auf jeder Systemebene beitragen: Hardware, BIOS/Firmware, Hypervisor, VMs, Betriebssystem und Anwendungen. Und letztlich bietet vPro mit der Intel Threat Detection eine besonders wirksame Überwachung von Cyberangriffen und eine verbesserte Sicherheit auf Hardwareebene.

Diese weitreichenden Security-, Fernwartungs- und Kontrollmöglichkeiten sind die entscheidenden Vorrausetzungen für eine maximale Effizienz und Systemstabilität aller Endgeräte.

Fazit

W11 und vPro ergänzen sich nahtlos und stellen eine ganzheitliche Lösung dar, mit der höchstmögliche Produktivität, Performance und Sicherheit erreichbar sind. Die Investition in einen Technologie-Stack, der W11 und die Intel vPro Plattform enthält, kann der entscheidende Faktor sein, um die Digitalisierungsbemühungen eines Unternehmens auf eine höhere Stufe zu heben.

