Welche Technologietrends halten Manager im digitalen Wandel für relevant? Auf einer Skala von eins (sehr wichtig) bis sechs (völlig unwichtig) liegt einer aktuellen Studie von Capgemini zufolge der Bereich Sicherheit mit einem Durchschnittswert von 1,4 klar vorne. Auf den Plätzen folgen die Aspekte Daten (1,8), Prozesse (1,9), Anwendung (2,3), Interaktion (2,5), Infrastruktur (2,6) und Intelligente Technologien (2,8).

Der IT-Dienstleister hat im Herbst letzten Jahres 120 Geschäftsführer und Topmanager aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Den Interviewten wurden aus den genannten sieben übergeordneten Bereichen 35 Einzelthemen vorgelegt, um die Trendtechnologien zu ermitteln. Die Umfrage wiederholt sich jährlich, doch wird das Angebot der zu bewertenden Technologien jedes Mal neu angepasst. Hintergrund ist, dass es immer wieder Hype-Technologien gibt, die auf dem Radar der Entscheider auftauchen und bald wieder verschwinden, ohne eine allzu große Wirkung zu entfalten.

Security Automation beschäftigt fast alle

Platz eins unter den Technologien mit der gegenwärtig größten Bedeutung besetzt erstmals das Thema Security Automation. Die Manager reagieren offenbar darauf, dass die Aufgaben rund um IT-Sicherheit im Zuge der Digitalisierung und der sich verschärfenden regulatorischen Anforderungen (etwa durch die EU-DSGVO) zunehmen und vielfältiger werden.

Security Automation ist kein Neuling im Capgemini-Ranking: In den vergangenen drei Jahren gehörte das Thema immer zu den Top-drei des Rankings. Wie der IT-Dienstleister feststellt, sind die Unternehmen heute verstärkt dabei, Sicherheitsaufgaben zu automatisieren. Knapp 15 Prozent der Befragten sind diesen Schritt demnach bereits gegangen, mehr als 50 Prozent stecken noch in der Planung oder Umsetzung.

Mehrfaktor-Authentifizierung ist Pflicht

Das zweitwichtigste Technologiethema hat ebenfalls mit IT-Sicherheit zu tun: Es handelt sich um das Management von digitalen Identitäten beziehungsweise um die Mehr-Faktor-Authentifizierung. Ursächlich hierfür sind offenbar neue gesetzliche Vorgaben wie die Payment Service Directive 2 (PSD2) mit der Verpflichtung zur sogenannten "starken Kundenauthentifizierung".

Derzeit nutzen erst 20 Prozent der Umfrageteilnehmer Authentifizierungsmechanismen mit zwei oder mehr Verfahren, fast 60 Prozent stecken aber in der Planung oder implementieren bereits. Capgemini erwartet, dass die Multi-Faktor-Authentifizierung einfache Authentifizierungsverfahren insbesondere in kritischen Bereichen zügig ablösen wird.

Roundtable Endpoint Security Management

Diverse Experten aus der Industrie debattierten beim COMPUTERWOCHE-Roundtable "Endpoint Security Management" über Trends in diesem Umfeld. Im Folgenden lesen Sie die wichtigsten Kernaussagen der Diskussionsteilnehmer... Martin Weiß, Sophos

"Auf Endpoint-Ebene stellt der Faktor Mensch noch immer das größte Risiko dar. Sobald ein Mitarbeiter Neuerungen im Betrieb als störend identifiziert, wird die Nutzung dieser Technologie erst mal kritisch gesehen. Die Folge ist oft die Entstehung von Schatten-IT und damit von Endpunkten, die noch schwerer zu kontrollieren sind. Schließlich sind alle Geräte im System potenzielle Einfallstore. Eine Verbesserung der Sicherheit geht daher nur gemeinsam – Sensibilisierung ist hier das passende Schlagwort." Maik Wetzel, ESET

"Der 'Security by Design'-Ansatz ist gerade in Zeiten wachsender Komplexität noch zu stark unterrepräsentiert. Viele Unternehmen setzen Systeme ein, bei denen Funktionalität und nicht Sicherheit im Fokus stand und die daher per se nicht sicher sind. Das bedeutet: Zuerst wird investiert und modernisiert und erst danach an die Sicherheit gedacht. In Zeiten von IoT, in denen sogar eine Leuchtdiode einen Endpoint darstellen kann, müssen aber entsprechend ganzheitliche Systeme von Anfang an mitgedacht werden. Das verlangt nach mehr Berücksichtigung von IT-Sicherheitsaspekten bei der Systemplanung und Forensik und einer offenen Herangehensweise an Themen wie KI und Machine Learning, um auf datengetriebene Prozesse auch mit datengetriebenen Security-Konzepten zu reagieren." Matthias Canisius, SentinelOne

"Die Zukunft der Endpoint Security dreht sich vor allen Dingen um eine Frage: Wie sehr werden wir in der Lage sein, das Verhalten bisweilen unbekannter, neuer Bedrohungen auf Endpoints zu analysieren und dann auch entsprechend zu reagieren – bevor diese durchschlagen? Als Endpoint gilt dabei alles, was in irgendeiner Form kommuniziert, also Informationen sendet oder/und empfängt, vom kleinsten Endgerät bis hin zu jedem Menschen in einem Netzwerk. Das schafft eine gigantische Menge an potenziellen Einfallstoren, die wir nur mithilfe autonom agierender Systeme kontrollieren können." Thomas Schmidt, Capgemini

"Das Security-Verständnis wandelt sich gerade deutlich – weg von der klassischen und hin zu einer holistischen Sichtweise. Wo es früher reichte, einfach Mauern um ein Gesamtsystem herum zu ziehen, besteht heute die Kunst eher darin, Anomalien aus unzähligen Daten zu erkennen und das Schließen einer Sicherheitslücke mit den Geschäftsprozessen eines Unternehmens in Einklang zu bringen. Das kann zu einem bestimmten Anteil durch KI-Technologien gelöst werden, in letzter Instanz wird es aber immer darauf ankommen, den Menschen mitzunehmen." Udo Schneider, Trendmicro

"Alles, was in irgendeiner Form mit dem Gesamtsystem kommuniziert, kann als Endpoint betrachtet werden und hat einen entsprechenden Schutzbedarf. Absolute Sicherheit gibt es dabei nicht. Diese Erkenntnis führt gerade zu einem Bewusstseinswandel: weg von der reinen Prävention hin zur angemessenen Reaktion bei Vorfällen. Hier ist es vor allem wichtig, Nutzer nicht zu sanktionieren, sondern sie zu ermutigen, ein Fehlverhalten auch wirklich zu melden. Nur so können die notwendigen Erkenntnisse überhaupt erst generiert werden." Rüdiger Weyrauch, FireEye

"Aktuell dauert es im Schnitt über 100 Tage, bis ein Sicherheitsvorfall überhaupt bemerkt wird! Um der wachsenden Komplexität von Bedrohungen gerecht zu werden, braucht es Ansätze, die den Endpoint verstärkt mit in den Blick nehmen. Damit kann dieses Zeitfenster im besten Falle verkürzt werden, und man hat zusätzlich die Möglichkeit, neben der schnelleren Erkennung auch investigative Untersuchungen und Forensik durchführen zu können." Frank Limberger, Forcepoint

"Wer den Normalzustand nicht kennt, merkt auch nicht, wenn Anomalien auftreten. Diese mittels Behavior Analytics zu erkennen ist aber der Kern jeder wirkungsvollen Endpoint Security. Das Verhalten des Endpoints zu verstehen spielt die entscheidende Rolle. Denn wie unbekannt ein Schadcode auch sein mag, er erzeugt Anomalien dort, wo er ausgeführt wird. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz bietet bei der Suche nach Verhaltensabweichungen die große Chance, aus Millionen einzelner Ereignisse die Anomalien mit dem höchsten Gefahrenpotenzial zu ermitteln. Die finale Entscheidung, wie mit einer Bedrohung umgegangen wird, liegt dennoch immer beim Menschen."

Es lebe die Plattform-Ökonomie

Der Aufbau neuer Plattformen für Vertrieb, Kundenkontakt, ERP oder Internet of Things (IoT) steht an dritter Stelle der Prioritäten. Solche Plattformen seien für den Betrieb moderner, vernetzter Anwendungen unerlässlich, lassen sich damit doch alle Informationen an einem Ort vorhalten, Datenflüsse von Geräten und Applikationen regeln sowie Analysen einfacher vornehmen.

Im Zuge der Digitalisierung haben die Unternehmen oft zuerst die Schnittstelle zum Kunden modernisiert und die Systeme, auf denen die Daten zusammenlaufen sollen, hintangestellt. Jetzt würden Lieferanten und Geschäftspartner den Nachholbedarf erkennen und handeln: 42 Prozent der Befragten implementieren derzeit eine neue Plattform für den Kundenkontakt und den Vertrieb oder für IoT-Anwendungen. Entweder setzen sie dabei auf eine eigene Lösung, oder sie nutzen Cloud-Plattformen von Providern. Nur jeder zehnte Teilnehmer hat diesen Prozess bereits abgeschlossen.

Sicherheit im Gerätezoo

Heiß ist derzeit auch das Thema IoT-Sicherheit (Platz 4), zumal die Risiken durch schwer erkennbare Angriffe auf IoT-fähige Geräte steigen. 58 Prozent der Teilnehmer setzen sich mit dieser potenziellen Sicherheitslücke auseinander. Risiken entstehen durch schwache Standard-Passwörter, Klartext-HTTP-Kommunikation zu einem Server für Firmware- oder Paket-Updates, Klartext-HTTP-Authentifizierung und die Nutzung veralteter Bibliotheken.

Oft ist unklar, welche Sicherheit ein IoT-fähiges Gerät bietet, weil Risiken und Schwachstellen unbekannt sind und Informationen über das jeweils geeignete Einsatzgebiet abgehen. Es fehlt an Standards, Unternehmen können aber die Sicherheit der Geräte mit relativ einfachen Maßnahmen wie der Änderung der Standard-Anmeldeinformationen oder der Unterbindung des Zugriffs auf IoT-Geräte aus externen Netzwerken erhöhen. Darüber hinaus sollten die Betriebe ihr Portfolio überprüfen und definieren, in welchen Bereichen sie welches Sicherheitsniveau benötigen. Entsprechend ist die IoT-Geräte-Strategie anzupassen.

DevOps im Herzen des agilen Wandels

Last, but not least schaffte es der Megatrend DevOps in die Top Five: Vier von fünf Unternehmen beschäftigen sich mit dem Konzept, erfolgreich umgesetzt haben es bislang aber nur rund 20 Prozent. Insbesondere in großen Unternehmen ist die Umstellung aufwändig: Strukturen müssen nicht nur in der IT-Abteilung, sondern vor allem auch in den Fachbereichen verändert werden.

Agiles Arbeiten erfordert die Definition sogenannter Produktverantwortlicher auf der Fachseite, die es in klassischen Organisationsformen meistens nicht gibt. Internationale Unternehmen müssen entscheiden, wie autark Länderorganisationen in einzelnen Bereichen arbeiten sollen, und zu guter Letzt stellt sich die Frage, wie groß oder klein die Verantwortungsbereiche zugeschnitten werden.

Bernd Wachter, Capgemini

„DevOps ist einer der zentralen Bausteine, um Software schneller releasen zu können, Agilität, DevOps und Cloud werden in Summe die IT-Landschaft so verändern, wie sie in den vergangenen Jahren nicht verändert worden ist. Die Kunst dabei ist, die Transformation vom projekt- zu einer produktorientierten Organisation aktiv zu gestalten. Und das ist kein rein technologisches Thema, sondern ein primär kulturelles, das bis in die Führungsebenen hineinreicht und oft unterschätzt wird. Deshalb scheitert die erfolgreiche Umsetzung von DevOps derzeit noch bei vielen Unternehmen in Deutschland.“ Mark Aichholz, IBM

„Es ist wichtig, die Brücke zwischen Business und IT zu schlagen. Ein probates Mittel dafür ist, die Menschen beim Kunden zusammenzubringen und in Workshops herauszuarbeiten, wo das Business die IT sieht. Wie weit bin ich vom Bild eines perfekten agilen Unternehmens entfernt? Wo verliert man die meiste Zeit, wo ist die Qualität nicht ausreichend, und wo schmerzt es das Business am meisten? Ohne begleitenden Schulungs- und Überzeugungsprozess wird es schwierig, DevOps über die Fläche auszurollen.“ Mark Hlawatschek, ATIX

„Ein aufgezwungener Ansatz funktioniert nicht, weil DevOps eine Kultur ist. Das Team muss verstehen, dass es Verantwortung haben will und am Ende auch tragen muss. Es geht bei der Entscheidung für DevOps nicht um Ja oder Nein, sondern um die Frage, warum man DevOps machen möchte. Es ist auch nicht die Frage, mit welcher Hardware ein Kulturwandel vollzogen wird. Es braucht die Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb sowie Automatisierungslösungen. Eine funktionierende DevOps-Kultur ist ausschlaggebend für den Erfolg digitaler Geschäftsmodelle. Die Geschwindigkeit, mit der neue Softwareversionen veröffentlicht werden können, ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.“ Ulrich Eschbaumer, CGI

„Das Thema DevOps ist aktuell ein Hype, bei dem man nicht auf der grünen Wiese anfängt. Es muss mit Kompetenz und jahrelangem Know-how implementiert werden, weshalb der Altersdurchschnitt der Beteiligten relativ hoch ist. Die Umstellung in den Köpfen ist dabei eine der wesentlichen Herausforderungen. Eine andere liegt in der Hybridsituation aus agilen und klassischen Vorgehensweisen. Diese zu verheiraten und zusätzlich noch Geschwindigkeit aufzunehmen ist eine echte Challenge.“ Donald S. Fitzgerald, EasiRun

„Um die Implementierung von DevOps als Strategie zu rechtfertigen, benötigt man deutliche Mehrwerte, und die kommen hauptsächlich vom damit erreichten verbesserten Erfolg im Markt. Im Markt entscheidet nur einer über Qualität und Vorteile: der Kunde! Erfolgreiche Implementierungen von DevOps-Strategien und -Prozessen realisieren die Qualitätsansprüche von Kunden nicht durch die Geschwindigkeit, wobei Patches und Releases täglich beziehungsweise stündlich rausgehen – ganz im Gegenteil: Wenn alle Beteiligten in die Wertschöpfungskette eingebunden sind, ihre Beiträge leisten und das Bewusstsein entwickeln, dass der Kunde über die Qualität entscheidet, wird die Wahrnehmung für Qualität als Ziel geschärft – auch die des Kunden.“ Markus Eisele, Red Hat

„DevOps hat seine Wurzeln in der Open-Source-Kultur. Die hohe Geschwindigkeit, die heute durch kürzere Produktionszyklen und die Automatisierung bei der Infrastrukturbereitstellung angestrebt wird, spielt in der Open-Source-Gesellschaft seit vielen Jahren eine herausragende Rolle. Allerdings wird hier aufgrund der großen Community viel offener kommuniziert, nach ganz anderen Regeln und mit weniger Bürokratie, also in einer offenen Kultur. Das Kultur-Thema ist letztlich auch der Dreh- und Angelpunkt, an dem Unternehmen immer wieder sehen, warum Pilotprojekte scheitern.“ Peter Schmidt, PKS Software

„Es gibt kein Patentrezept für die Einführung von DevOps, denn die beteiligten Personen – junge und langjährig erfahrene Softwareentwickler, IT-Abteilung und Fachbereich, Entscheider und Umsetzer – sind über ganz unterschiedliche Aspekte für solch ein Vorhaben zu motivieren. Hier braucht es also neben IT- und Tool-Experten vor allen Dingen auch das Wissen um die Belohnungssysteme der Menschen und darüber, wie man Teams so zusammenstellt, dass der Projekterfolg programmiert ist. Für ein Pilotprojekt werden häufig die engagiertesten Mitarbeiter aus den einzelnen Abteilungen eingebunden – damit ist ein initialer Erfolg quasi garantiert. Doch die Einführung beziehungsweise der Roll-out gestaltet sich umso schwieriger. Gerade bei den Legacy-Systemen gibt es in den Unternehmen viele Kopf-Monopole mit Klumpenrisiko; gerade diese Mitarbeiter muss man mit auf die Reise nehmen, um von DevOps dauerhaft als Unternehmen zu profitieren.“ Wilfried Cleres, Fujitsu

„Bei der Einführung von DevOps gibt es drei wichtige Punkte. Der erste ist die Ist-Aufnahme: Wo stehe ich heute mit meiner Tool-Landschaft? Zweiter Punkt: Vergiss die Menschen nicht. Nimm alle mit, sonst kann man die Kultur nicht umsetzen. Und drittens: Entwickelt gemeinsam den künftigen Bebauungsplan mit den wichtigsten Zielen. Wichtig ist, dass diese auch erreichbar sind. Lieber weniger Ziele setzen, die dann aber auch erreicht werden können.“

Manche Anwendung ist zu komplex, um von einem oder wenigen agilen Teams betreut zu werden. Auch die IT-Teams sind organisatorisch neu auszurichten, Entwicklung und Testing gilt es zu skalieren. Mit der Umsetzung all dieser Aufgaben ist derzeit jedes vierte Unternehmen beschäftigt, etwa jedes dritte steckt noch in der Planung. DevOps dürfte in einigen Jahren das dominierende IT-Entwicklungs- und -Betriebsmodell sein.

Technologien mit der geringsten Bedeutung

Verschlafen Unternehmen im deutschsprachigen Raum wichtige Trends oder sind sie einfach nur hellsichtiger als andere? Jedenfalls liegt das Thema Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) laut Capgemini-Umfrage nur auf dem 31. und damit fünftletzten Platz der wichtigsten Technologien (Durchschnittsnote: 3,49) - man könnte auch sagen, KI besetzt nach Einschätzung der befragten Manager Rang fünf der unwichtigsten Technologien.

Dabei wäre Vorbereitung angezeigt, wenn Unternehmen wirklich in das Thema einsteigen wollen. Die Nutzung intelligenter Technologien erfordert viel Rechenleistung, insbesondere wenn Daten in Echtzeit verarbeitet werden sollen wie bei IoT-Anwendungen oder beim Einsatz von Chatbots. Grundsätzlich lohnt es sich, die Umgebung zum Trainieren der Algorithmen logisch von deren Ausführungsumgebung zu trennen und zum Beispiel mit Containertechnologie für Konsistenz zu sorgen.

Vorteile haben Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Cluster für Big-Data-Anwendungen aufgebaut haben: Sie können diese auch für intelligente Anwendungen einsetzen. Ist das nicht der Fall oder übersteigen die Anforderungen nach einiger Zeit die eigenen Kapazitäten, müssen Unternehmen ausbauen, auf Edge Computing setzen oder die Cloud-Infrastrukturen der großen Anbieter nutzen. Offenbar setzen die Befragten darauf: Fast die Hälfte hat derzeit keine Pläne, eine eigene Infrastruktur aufzubauen.