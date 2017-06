Die Blockchain ist in aller Munde und bereits in vielen Branchen Gegenstand von mehr oder weniger weit fortgeschrittenen Projekten oder Testphasen. Das liegt hauptsächlich am - technologisch bedingten - hohen Sicherheitsniveau der dezentralen Technologie. Und daran, dass nebenbei die Kosten reduziert und neue Einnahmequellen erschlossen werden können.

David Schatsky vom Beratungsunternehmen Deloitte glaubt, dass die Vielseitigkeit der große Pluspunkt der Blockchain-Technologie ist, wenn es darum geht, sich an bestimmte Geschäftsanforderungen anzupassen. "Welchen Einfluss die Blockchain auf Unternehmen in allen Branchen haben wird, wird dennoch noch nicht ganz verstanden", so Schatsky. Und zeigt sich damit auf Linie mit einer aktuellen Deloitte-Studie. Schenkt man dieser Glauben, wird die Blockchain-Technologie in diesem Jahr zu einem zentralen Businessthema in vielen Branchen.

Dazu hat das Beratungshaus 308 Blockchain-kundige Entscheider auf Senior-Executive-Level zum Thema befragt. Die Teilnehmer stammten aus Unternehmen und Organisationen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 500 Millionen Dollar. Die Ergebnisse: Für viele steht die Blockchain tatsächlich weit oben auf der Prioritätenliste:

36 Prozent glauben, dass die Blockchain das Potenzial besitzt, den Systembetrieb zu verbessern - entweder durch sinkende Kosten oder höhere Geschwindigkeit

37 Prozent sehen die Sicherheits-Features der Blockchain als ihren wesentlichen Vorteil an

24 Prozent sind der Überzeugung, die Technologie begünstige die Etablierung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen

"Ehrlicherweise muss man sagen", kommentiert Schatsky, "dass in der Industrie bis zu einem gewissen Maße immer noch Verunsicherung herrscht über das tatsächliche Potenzial der Technologie. Zwar steht die Blockchain bei mehr als einem Viertel der Teilnehmer unter den Top Fünf der Prioritäten, aber immerhin ein Drittel hält die Technologie für ‚overhyped‘".

Diejenigen, die die Blockchain bereits einsetzen, berichten hingegen von einer völlig neuen Form der Unabhängigkeit. Die Möglichkeit, sowohl Daten als auch Geld auf sichere Art und Weise übertragen zu können, schafft eine völlig neue Geschäftsdynamik.

Die Blockchain macht einen Großteil der Buchhaltung überflüssig. Letztgenannte kann insbesondere bei Transaktionen unter Beteiligung mehrerer Parteien kompliziert werden. Das revolutionäre Potenzial von Blockchain kann also gar nicht unterschätzt werden, wie Saurabh Gupta vom IT-Service-Provider Genpact weiß: "Blockchain und das Konzept der dezentralen Datenbank könnten eine Methode bieten, die Buchhaltung der gesamten Geschäftswelt zu integrieren."

Blockchain wird in den kommenden Jahren zur Schlüsseltechnolgie in der IT werden.

(1) Transaktion

Die Transaktion ist die elementare Grundeinheit der Blockchain. Zwei Parteien tauschen Informationen miteinander aus. Dies kann der Transfer von Geld oder Vermögenswerten, der Abschluss eines Vertrags, eine Krankenakte oder eine Urkunde sein, die digital gespeichert wurde. Transaktionen funktionieren im Prinzip wie das Versenden von E-Mails. (2) Verifizierung

Die Verifizierung prüft, ob eine Partei die entsprechenden Rechte für die Transaktion hat. Die Prüfung erfolgt augenblicklich oder es wird in eine Warteschlange geschrieben, die die Prüfung später durchführt. An dieser Stelle werden Knoten, also Computer oder Server im Netzwerk, eingebunden und die Transaktion verifiziert. (3) Struktur

Die Transaktionen werden zu Blöcken zusammengefasst, wobei diese mit einer Hash-Funktion als Bit-Nummer verschlüsselt werden. Die Blöcke können durch die Zuweisung des Hash-Wertes eindeutig identifiziert werden. Ein Block enthält einen Header, eine Referenz auf den vorhergehenden Block und eine Gruppe von Transaktionen. Die Abfolge der verlinkten Hashes erzeugt eine sichere und unabhängige Kette. (4) Validierung

Bevor die Blöcke erzeugt werden, müssen die Informationen validiert werden. Das am meisten verbreitete Konzept für die Validierung von Open-Source-Blockchains ist das „Proof of Work“-Prinzip. Dieses Verfahren stellt in der Regel die Lösung einer schweren mathematischen Aufgabe durch den Nutzer beziehungsweise dessen Computer dar. (5) Blockchain Mining

Der Begriff Mining stammt aus der Bergbau und meint das „Schürfen“. Bei diesem Vorgang wird der Block erzeugt und gehasht. Um zum Zug zu kommen, müssen die Miner ein mathematisches Rätsel lösen. Wer als Erstes die Lösung hat, wird als Miner akzeptiert. Der Miner erhält für seine Arbeit ein Honroar in Form von Kryptowährung (Bitcoin). (6) Die Kette

Nachdem die Blöcke validiert wurden und der Miner seine Arbeit verrichtet hat, werden die Kopien der Blöcke im Netzwerk an die Knoten verteilt. Jeder Knoten fügt den Block an der Kette in unveränderlicher und unmanipulierbarer Weise an. (7) Verteidigung

Wenn ein unehrlicher Miner versucht, einen Block in der Kette zu ändern, so werden auch die Hash-Werte des Blockes und der nachfolgenden Blöcke geändert. Die anderen Knoten werden diese Manipulation erkennen und den Block von der Hauptkette ausschließen.

Smart Contracts statt Mittelsmann

Die Blockchain-Technologie ermöglicht automatisierte Geschäftsverträge (sogenannte "Smart Contracts"). Die Peer-to-peer-Datenbank erfasst zunächst die Vertragsbedingungen und prüft dann anhand der auf einzelne Knoten verteilten Daten, ob diese Bedingungen erfüllt sind und eine Zahlung autorisiert werden kann.

Vor kurzem haben IBM, AIG und die Standard Chartered Bank ein Pilotprojekt angekündigt, um einen der komplexesten Vertragstypen der Versicherungsbranche zu modernisieren: eine multinationale Police.

Dazu erstellten die Unternehmen ein Master-Exemplar, das in Großbritannien geschrieben wurde und drei Versicherungspolicen aus den USA, Singapur und Kenia in einen Smart Contract integriert. Die Basis bildet eine Blockchain-Technologie, die eine gemeinsame Sicht auf die Daten der Police sowie die Dokumentation in Echtzeit ermöglicht.

Kryptowährung

Digitales Geld, ohne Münzen und Scheine. Mithilfe von Kryptografie wird ein verteiltes, sicheres und dezentralisiertes Zahlungssystem aufgebaut. Benötigt keine Banken, sondern Rechenpower und technische Hilfsmittel wie die Blockchain. Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden (daher auch der Begriff "Blockchain" = "Blockkette"). Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. <br /><br /> Entwickelt wurde das technische Modell der Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin - als webbasiertes, dezentralisiertes, öffentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Bitcoin

Ein weltweit verfügbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen ist keine Bank nötig - alles läuft über ein Peer-to-Peer-Netz aus Computern und die Blockchain als zentrale Datenbank. Bitcoin Core

Die Open-Source-Software validiert die gesamte Blockchain und wurde Anfang 2009 von einem gewissen <a href="http://www.computerwoche.de/a/neue-hinweise-auf-moeglichen-urheber-von-digitalwaehrung-bitcoin,3220391" target="_blank">"Satoshi Nakamoto"</a> unter dem Namen "Bitcoin" veröffentlicht. Bitcoin Core war in C++ zuächst vor allem für Windows-Systeme programmiert worden. Wenig später folgte die Portierung auf GNU/Linux. Weil die Entwickler sich zerstritten, existieren mittlerweile einige Derivate der Bitcoin-Software, unter anderem Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Classic. BigchainDB

Die "skalierbale Blockchain-Datenbank" kann bis zu einer Millionen Schreibvorgänge pro Sekunde verwalten, Petabytes an Daten speichern und wartet trotzdem mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auf - das alles dezentralisiert verwaltet und bei höchster Datenintegrität. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Cryptlet

Von Microsoft für die Azure-Cloud entwickelter Service, mit dessen Hilfe Anwender externe Daten in eine Blockchain einpflegen können, ohne ihre Sicherheit und Integrität zu zerstören. Cryptlets können als indvidualisierte Middleware auch von Azure-Anwendern selbst entwickelt werden - in jeder beliebigen Programmiersprache - und sollen die Brücke von der Blockchain hin zu neuen Business-Services in der Cloud schlagen. Distributed Ledger

Finanz-Fachbegriff für "verteilte Kontoführung". Bitcoin ist ein komplett neuer technischer Ansatz, um Informationen über bestimmte Zuordnungen zu verteilen. Es gibt hier kein klassisches Konto mehr, das zentral bei einer Bank geführt wird, sondern die "Kontoführung" basiert auf einem Netzwerk von kommunizierenden Systemen. Smart Contract

Ein Computerprotokoll, das Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung eines Vertrags technisch unterstützten kann. Könnte künftig den schriftlichen Vertragsabschluss ersetzen. R3CEV

Das Startup R3 CEV baut die blockchainbasierte "Global Fabric for Finance". Mit rund 50 Finanzpartnern soll die größte Blockchain der Welt entwickelt werden - ein erster Testlauf mit elf Großbanken, darunter Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS und UniCredit wurde bereits erfolgreich absolviert. R3CEV ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Blockchain-Infrastruktur und -Technologie in der Azure Cloud entwickeln zu können. ERIS

Eine kostenlose Software, mit der jeder Anwender eigene Blockchain-Applikation entwickeln kann. Ripple

Ein Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk - derzeit noch in der Entwicklung. P2P-Zahlverfahren und Devisenmarkt in einem, basiert auf der Kryptowährung "XRP". Ripple-Nutzer sind jedoch nicht auf diese eine Währung festgelegt, sondern können jede beliebige Währung verwenden - also beispielsweise auch Euro, Dollar oder Yen. Ethereum

Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Blockchain-Prinzip basiert. Bietet eine Plattform für programmierbare Smart Contracts. Die "Ether" werden von Fans als legitime Nachfolger der Bitcoins angesehen (siehe auch obiges Bild).

Dabei ist die Lösung so aufgebaut, dass mehrere Parteien - zum Beispiel Broker, Regulatoren oder Auditoren - über das Netzwerk effektiver und effizienter zusammenarbeiten können - sagt IBM. Demnach können alle Parteien gleichermaßen auf die Daten und Dokumentation zugreifen, um jederzeit sinnvolle Entscheidungen auf Grundlage vertrauenswürdiger Daten treffen zu können. Die Vorteile der Blockchain-Technologie treten an dieser Stelle klar hervor:

Die Fähigkeit, Ereignisse und Zahlungen, die mit der Police in Zusammenhang stehen, in den jeweiligen Ländern nachvollziehbar zu machen

Keine der Parteien kann die erfassten Daten verändern, löschen oder ohne Zustimmung der anderen darauf zugreifen.

Reduziertes Risiko für Fehler und Betrug durch hohes Transparenz-Level

Blockchain-basierte Smart Contracts können auch dazu genutzt werden, Zahlungen zwischen Finanzinstituten zu automatisieren. Accenture stellte kürzlich in einem Report fest, dass sich die Infrastruktur-Kosten von acht der zehn weltgrößten Investment-Banken im Schnitt um 30 Prozent reduzieren ließen. In Zahlen ausgedrückt beliefe sich das jährliche Einsparpotenzial für jede dieser Banken auf circa acht bis zwölf Milliarden Dollar.

Zahlungen, deren Freigabe und Vergleiche sind neben dem Aktienmarkt die Bereiche unter den Financial Services, die mit Ineffizienzen gespickt sind, weil jede Organisation ihre eigenen Daten vorhält und mit den anderen darüber Rücksprache halten muss, in welcher Prozessphase sie sich gerade befinden. Ein Vergleich nimmt deshalb in der Regel zwei Tage Bearbeitungszeit in Anspruch. Auf der anderen Seite zwingen Zahlungsverzögerungen die Banken, Geld beiseite zu legen, das ansonsten investiert werden könnte.

Durch die Fähigkeit, Daten in Echtzeit mit allen anderen Organisationen über die Blockchain-Datenbank teilen zu können, entfällt der Prozess der Beratung und Rückversicherung beinahe komplett und sorgt laut Accenture so für effizientere und effektivere Prozesse.