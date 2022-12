Leider stehen die Chancen gut, dass auch Ihr Unternehmen wegen wirtschaftlicher Unwägbarkeiten Personal abbauen muss - insofern das nicht bereits geschehen ist. Laut dem "Layoff Tracker" wurden im Jahr 2022 bislang mehr als 145.000 Fachkräfte in 900 Technologieunternehmen entlassen.

Die Situation, die entsteht, wenn DevOps-Teams von einem Stellenabbau betroffen sind, bringt ein aktueller Cartoon von "Comic Agilé" treffend auf den Punkt:

Für den Fall, dass ihre Teams (künftig) von Entlassungen betroffen sind, sollten Agile Delivery Manager, Data-Science-Teamleads oder IT-Ops-Manager einen Reaktionsplan in der Tasche haben. Die folgenden fünf Tipps helfen Ihnen dabei, sich und Ihr Team nach einem Stellenabbau wieder aufzurichten.

Wenn Sie eine Führungsposition bekleiden, sollten Sie sich als erstes darüber Gedanken machen, wie sich Ihre Mitarbeiter fühlen, beziehungsweise, inwiefern diese persönlich vom Stellenabbau betroffen sind. Einige könnten wegen der Entlassung von Freunden oder Vertrauten Groll hegen, andere sich ängstlich fragen, ob es sie als nächstes trifft. Selbst wenn das Management eine transparente Kommunikation an den Tag legt (was allzu oft nicht der Fall ist), haben die verbliebenen Angestellten im Regelfall unbeantwortete Fragen.

Sie tun deshalb nach der Ankündigung von Personalmaßnahmen gut daran, im ersten Schritt einen Dialog zu eröffnen: Fragen Sie die Mitarbeiter nach ihrem Befinden und verbessern Sie Ihre Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Weitere Schritte, die dazu beitragen können, Ihren Teammitgliedern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, sind:

Finden Sie im Gespräch heraus, ob bestimmte Personen größere Sorgen und Ängste haben, oder das Risiko einer Kündigung besteht. Dabei sollten Sie individuell auf die jeweilige Person eingehen und versuchen, deren Befürchtungen zu lindern. Vergessen Sie dabei nicht, Ihren Teams auch die nötige Zeit zuzugestehen, um die Geschehnisse verarbeiten und sich der neuen Situation anpassen zu können. Nach einem Personalabbau direkt auf Sprint-Verpflichtungen und unbearbeitete Tickets zu pochen, ist unsensibel und dürfte auch nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen.

Nachdem Sie mit Ihren Teams kommuniziert und die Gespräche reflektiert haben, sollten Sie Ihre persönliche Situation und die Auswirkungen der Entlassungen auf Sie selbst betrachten:

Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen eruieren, sollten Sie auch auf Ihre innere Stimme und Ihr Bauchgefühl hören. Drei empfehlenswerte Bücher zu diesem Thema:

Zudem sollten Sie in Betracht ziehen, Ihrer Karriereziele zu re-evaluieren. Dazu können Sie beispielsweise Karriere-Checklisten zu Rate ziehen.

Agile Organisationen und Teams, die von Personalabbau betroffen sind, sollten Schritte unternehmen, um folgende Punkte einem Review zu unterziehen:

Das Ausmaß dieses Review-Prozesses richtet sich dabei nach dem Umfang der Personalmaßnahmen. Er wird unumgänglich, wenn kritische Skills nicht mehr vorhanden sind. Eine Organisation, deren Belegschaft um zehn Prozent schrumpft, muss eventuell nur kommende Sprints und Release-Verpflichtungen überprüfen. Bei 30 Prozent der Mitarbeiter ist es hingegen unter Umständen nötig, Roadmaps komplett neu zu erstellen.

Größere Entlassungswellen sollten außerdem eine Diskussion über die digitale Transformationsstrategie, Kundenbedürfnisse und die Produktvision auslösen: Sind die ursprünglichen Annahmen noch gültig oder erfordern die Umstände eine strategische Neuausrichtung?

