"Wir sehen einen Meilenstein im Übergang zur dritten Ära der IT, der digitalen Ära", erklärt Andy Rowsell-Jones, Vice President und Distinguished Analyst bei Gartner. "Zu Anfang vollzogen CIOs den Sprung von der IT als Handwerk hin zur IT als industrielles Thema." Heute stünden digitale Initiativen und Wachstum auf der CIO-Agenda ganz oben: "Digital ist zum Mainstream geworden."

Rowsell-Jones stützt sich auf eine Umfrage unter mehr als 3000 CIOs weltweit. Die Ergebnisse der "CIO-Agenda 2019" zeigten, dass das digitale Business einen Wendepunkt erreicht habe. So berichteten 49 Prozent der befragten CIOs, dass ihr Unternehmen sein Geschäftsmodell bereits verändert habe oder dabei sei, dies zu tun.

CIOs aus der Region Emea (Europa, Naher Osten, Afrika) schneiden im internationalen Vergleich besonders gut ab - vor allem wenn es darum geht, digitale Initiativen auszuweiten und in größerem Maßstab in ihren Unternehmen umzusetzen. Beim Entwickeln neuer Geschäftsmodelle spielten mittlerweile 58 Prozent der befragten Emea-CIOs eine führende Rolle oder seien tief in solche Vorhaben eingebunden, so der Analyst auf dem Gartner-Symposium in Barcelona.

Doch auch wenn die Zwischenbilanz in Sachen Digitalisierung positiv ausfällt, können sich CIOs nicht zurücklehnen, geben die Auguren zu bedenken. Um im Wettbewerb vorn zu bleiben, benötigten sie eine Strategie, die dem ständigen Wandel Rechnung trägt. Gartner nennt sie "ContinuousNEXT" und meint damit einen kontinuierlichen Innovationsprozess, den Unternehmen einleiten müssten.

Auf dem Symposium erläuterte Forschungschef Mike Harris, was darunter zu verstehen ist. Erfolgsentscheidend sei vor allem, wie dynamisch Organisationen mit Veränderungen umgingen und auf welche Weise sie neue Technologien einsetzten. Bei der Entwicklung einer ContinuousNEXT-Strategie sollten sich CIOs dementsprechend an fünf Imperativen orientieren: Datenschutz, Augmented Intelligence, Kultur, digitales Produktmanagement und Digital Twins.