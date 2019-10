Der IT-Dienstleister NTT Ltd. hat Kai Grunwitz mit der Leitung von NTT in Deutschland beauftragt. Er wird an Andrew Coulsen berichten, den CEO Europe der NTT Ltd. Grunwitz verantwortete zuvor fünf Jahre das Geschäftsfeld Security bei der NTT Gruppe, zuletzt für EMEA. Er ist seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen in der IT-Branche tätig, unter anderem bei Oracle und Sun Microsystems.