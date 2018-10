Society 5.0. Dieser Begriff hat auf der Cebit 2017 durch das damalige Partnerland Japan auch in Deutschland Einzug gehalten. Sehr häufig war er auch Mitte dieser Woche bei der Eröffnung der Deutschland-Niederlassung der NTT Gruppe zu hören. "Japan hat bereits erfolgreich die Weichen für die digitale Gesellschaft gestellt, in der alle Wirtschafts- und Lebensbereiche umfassend vernetzt sind", erläuterte Tsunehisa Ouno, Executive Vice Presicent, Head of Global Business und Member of the Board NTT Group den Begriff kurz in seiner Rede.

Ins Leben gerufen wurde die Idee für eine deutsche Niederlassung gemeinsam von Dimension Data, e-shelter und NTT Security. In Berlin soll vor allem die Zusammenarbeit der deutschen NTT-Gesellschaften koordiniert werden. Zudem will das Unternehmen damit für Experten aus Politik, Wissenschaft, Forschung und Medien eine Plattform schaffen, von der aus die digitale Transformation in Deutschland von allen Seiten beleuchtet und vorangetrieben werden soll.

Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA bei NTT Security, nennt die fünf Themen, die für NTT in diesem Zusammenhang vorrangig auf der Agenda stehen:

Smart Healthcare

Smart Cities

Smart Mobility

Smart Government

Smart Energy

Zu den ersten drei Punkten sollen in Deutschland Pilotprojekte gestartet werden. Den Beginn macht das Unternehmen bereits Anfang Dezember 2018 mit einem Smart Healthcare-Forum. "Bei Smart Healthcare sprechen wir nicht nur davon, Patientendaten zu verwalten. Wir binden hier auch Themen wie Vorsorge, Früherkennung und natürlich Sicherheit mit ein", sagt Grunwitz. Im japanischen Gesundheitssystem würden zum Beispiel bereits Patientendaten anonym geteilt, um mit den gesammelten Daten Projekte in der Gesundheitsvorsorge anzustoßen, erläutert Grunwitz. "Japan ist uns bei Society 5.0 schon zwei Schritte voraus. In diesem Land ist zum Beispiel Breitband schon lange kein Thema mehr", so der Manager weiter.

Auch die Staatsministerin und Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung, Dorothee Bär, gratulierte dem NTT-Management zur Eröffnung der Dependance: "Danke, dass Sie den Schritt nach Berlin gewagt haben." Für Bär pesönlich sei Society 5.0 ebenfalls ein spannendes Thema - da durch den Begriff Society vor allem der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werde.

Dass durch die Eröffnung der Niederlassung ein weiterer Schritt in der Verbesserung der Beziehungen zwischen Japan und Deutschland getan werde, stellte der japanische Botschafter in Deutschlandm Takeshi Yagi in den Vordergrund seiner Ansprache. "NTT ist ein repräsentatives Unternehmen für Japan", begann der Botschafter seine Rede vor den rund 60 Gästen aus Wirtschaft und Politik.