Die MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)-Welt ist heute immer noch vorwiegend eine Männerdomäne – viel zu wenige Frauen haben sich bis dato dafür interessiert, sich hier zu etablieren. Dies belegt auch der MINT-Herbstreport 2021 des Instituts der deutschen Wirtschaft: Demnach ist der geringe Frauenanteil in MINT-Berufen (lediglich 15,5 Prozent im Oktober 2021) auffällig - und aus Sicht der Wirtschaft besorgniserregend.

Verschärft wird diese Entwicklung durch den in diesem Segment bestehenden Fachkräftemangel. Der Bedarf an Fachkräften steigt, allerdings gibt es nicht genügend qualifiziertes Personal, um die vorhandenen Stellen zu besetzen. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie fehlen alleine auf dem deutschen Markt 96.000 IT-Fachkräfte: Dies entspricht einem Plus von zwölf Prozent gegenüber 2020. Um den IT-Fachkräftemangel in Deutschland zu reduzieren, muss die geschlechtsspezifische MINT-Lücke geschlossen werden.

Eine Umschulung oder Weiterbildung ist für Frauen, die in stark nachgefragte Bereiche einsteigen wollen, oft unerlässlich – sei es, um vorhandene Fähigkeiten zu ergänzen oder um einen kompletten Berufswechsel zu ermöglichen. Diese Trends sind auf der Plattform Coursera rund um das Erlernen von MINT-Fächern bei Frauen sichtbar geworden:

Frauen stark von der Pandemie benachteiligt

Die Auswirkung der Pandemie und der Automatisierung haben Frauen überproportional getroffen. Laut einer Studie von McKinsey aus dem Jahr 2020 zum Zusammenhang der Corona-Pandemie und Gender Equality waren in den USA und Indien die Arbeitsplätze von Frauen 1,8 Mal stärker durch Corona gefährdet als die von Männern. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Bericht 2021 Report on gender equality in the EU lässt die Feststellung zu, dass sich Einkommens- und soziale Ungleichheiten verschärft haben, darunter vor allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen.

Der Bericht zeigt, dass die Pandemie auch den Arbeitsmarkt der erwerbstätigen Frauen in mehrfacher Hinsicht besonders hart getroffen hat. Dabei besonders relevant: Die Überrepräsentation von Frauen in Sektoren und Berufen, die nicht aus dem Homeoffice auszuüben waren. Auch in Deutschland ließ sich die Ungleichverteilung, vor allem was die Erwerbsbeteiligung von Frauen betrifft, während der Pandemie feststellen. Denn: In der Pandemie übernahmen Frauen einen Großteil der Versorgung beispielsweise der Kinder und reduzierten deshalb ihre Arbeitszeit. Dies zeigt ein Report der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2020.

Neue Chancen durch Wissenszuwachs

Schaut man auf die neuen Zahlen der weiblichen Einschreibungen der Coursera E-Learning-Plattform, lässt sich ein durchaus positiver Trend in der Bedeutung von Online-Bildung insbesondere für Frauen ablesen: Denn 2021 liegt der Anteil der Einschreibungen für Online-(Weiter-)Bildung von Frauen höher als vor der Pandemie.

Dabei stieg der Anteil aller neuen weiblichen Einschreibungen in Deutschland von 37 Prozent im Jahr 2019 auf 43 Prozent im Jahr 2021. Bei MINT-Kursen stieg die Zahl der Anmeldungen von Frauen in Deutschland ebenfalls von 29 Prozent im Jahr 2019 auf 33 Prozent im Jahr 2021. Diese Ergebnisse zeigen, dass Online-Weiterbildungen für Frauen eine vielversprechende Alternative darstellen – auch im MINT-Bereich. Ob zur Auffrischung des eigenen Kenntnisstandes oder im Zuge einer kompletten Umorientierung.

"Für mich ist es wichtig, mich stetig weiterzubilden, um mit den wichtigsten Entwicklungen in einer sich schnell verändernden technologiegetriebenen Wirtschaft Schritt zu halten", sagt Lena Lickteig, Data Scientist im Bertelsmann Future Leaders Programm. In ihrem derzeitigen Position arbeite sie alle paar Monate an einem anderen Data-Science-Projekt. Daher sei es entscheidend, die erforderlichen Fähigkeiten schnell zu erlernen und auf den neuesten Stand zu bringen.

Online-Bildung kann die Diversität in MINT-Berufsfeldern erhöhen. Kurse können jederzeit und überall stattfinden und helfen den Lernenden, ihr Studium mit ihrer Karriere und anderen persönlichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Diese Flexibilität ist besonders für Frauen attraktiv, die häufig Care Arbeit übernehmen und daher zeitlich sowie örtlich eingeschränkt sind.

Die Vielfalt der Formate, die das Online-Lernen bietet, ist besonders gut auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt. Kurze Online-Einführungskurse in MINT-Fächer, wie etwa Automatisierung mit Python, ermöglichen es Studierenden ohne Vorkenntnisse, sich schnell neue, zeitgemäße Fähigkeiten anzueignen. Das Google IT Support Professional Certificate beispielsweise öffnet die Tür zu Einstiegspositionen im IT-Bereich und wird von renommierten Hochschulen wie der University of London und der Northeastern University anerkannt. Beide Universitäten bieten Lernenden, die das Programm erfolgreich absolvieren, eine Anrechnung auf einen Online-Bachelor-Abschluss. Diese Kombinierbarkeit und Modularität bietet Frauen ohne IT-Qualifikationen die Möglichkeit, die passenden Skills zu erlernen.

Online-Kurse können und sollten die spezifischen Präferenzen und Bedürfnisse weiblicher Lernender berücksichtigen. Dazu gehören:

1. Mehr Ausbilderinnen

Studien zeigen, dass Kurse mit Dozentinnen einen signifikant höheren Anteil an weiblichen Teilnehmern anziehen, selbst wenn das Fachgebiet des Lernmaterials berücksichtigt wird. Untersuchungen zeigen, dass das Geschlecht des Dozenten einen erheblichen Einfluss darauf hat, ob sich ein Lernender für einen Inhalt in diesem Bereich einschreibt oder nicht.

2. Kursmaterial, das alle anspricht

Bei der Erstellung eines Lehrplans, der alle Lernenden anspricht, geht es nicht nur darum, den richtigen Dozenten zu finden. Der Großteil der Inhalte des Google IT-Support Professional Certificate auf Coursera wurde beispielsweise von Frauen verfasst. Ebenso enthalten sind persönliche Geschichten. So berichten weibliche Führungskräfte beispielsweise, wie sie mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen hatten und daran arbeiten, es zu überwinden. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Vielfalt der Lernenden innerhalb des Programms zu erhöhen: 30 Prozent der Lernenden sind weiblich, verglichen mit 20 Prozent bei IT-Inhalten im Allgemeinen auf Coursera.

3. ML-Verfahren fördern Durchhaltevermögen

Der Umfang des Lernens, den das Online-Medium ermöglicht, und die Daten, die durch die Lernerfahrungen generiert werden, bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Bedürfnisse aller Lernenden besser zu erfüllen – auch die von eher benachteiligten Gruppen. Mit Hilfe von Machine Learning erreicht eine personalisierte Ansprache während des Kurses die Lernenden mit zeitnaher Anleitung, Unterstützung und Ermutigung, die Kurse durchzuhalten. Ein Beispiel ist Lernenden, die sich schwertun, gezielt Angebote für Wiederholungsmaterial wie Videos oder Lesestoff empfehlen. Dies hilft weiblichen Lernenden überproportional beim Durchhalten und dem erfolgreichen Abschluss von Kursen.

4. Neue Funktionen einführen

Die kürzlich von Coursera eingeführte Funktion "Video-Highlights" ermöglicht es den Lernenden, Kontrollpunkte in ihren Vorlesungsvideos zu speichern und direkt Notizen hinzuzufügen. Dadurch wird ein aktiveres Seherlebnis ermöglicht und die Wiederholung erleichtert. Bei MINT-Inhalten ist die Wahrscheinlichkeit, dass weibliche Lernende mindestens eine Notiz machen, um 36 Prozent höher als bei männlichen Lernenden. Diese Ergebnisse sind zwar noch sehr jung, aber dennoch ermutigend. Denn wie bereits erwähnt, zeigt sich, dass eine leichtere Wiederholung von Kursmaterial die Durchhaltequote von weiblichen Lernenden deutlich erhöht.

5. Experimente geben Aufschluss

Es gibt Forschungsmethoden, mithilfe derer Lehrkräfte und Forscher genau herausfinden, welche Art von Unterricht für welche Lernenden am besten geeignet ist: Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip in verschiedene Versionen desselben Kurses eingeteilt, um die kausale Wirkung verschiedener ausgewählter Lehrmittel (zum Beispiel Videos) auf wichtige Lernergebnisse (wie den Kursabschluss) zu ermitteln.

Chris Brooks von der University of Michigan hat untersucht, ob subtile geschlechtsspezifische Hinweise Auswirkungen auf weibliche Lernende haben, die sich MINT-Inhalten nähern. Er hat das Erscheinungsbild von männlichen und weiblichen Mitarbeitern im Hintergrund einiger Videos randomisiert und festgestellt, dass die Lernenden in der gleichgeschlechtlichen Bedingung mehr Nachrichten posten. (hk/mp)