Auf dem PC-Markt gab es in jüngster Zeit eine Reihe an bedeutenden Entwicklungen. So zeichnet sich schon seit geraumer Zeit eine neue Generation der Business-PCs ab, die die Benutzerproduktivität steigern und die Administratoren bei der Security und dem Geräte-Managment deutlich besser unterstützen, als es noch vor wenigen Jahren möglich erschien. Ausgelöst wurde dieser Trend vom Ansturm auf hybrides Arbeiten einerseits und von neuen technologischen Möglichkeiten, wie KI andererseits. Die neuen Geräte-Klassen lassen sich wesentlich effizienter betreiben und verbessern damit die User-Experience und die Geschäftsergebnisse. Darüber hinaus unterstützen sie die IT bei der immer wichtigeren Forderung bezüglich Nachhaltigkeit und geringerem Stromverbrauch. Welche beachtlichen Business-Vorteile eine moderne Gerätemanagement-Plattform bieten kann haben die Analysten von Forrester Research anhand der Intel vPro® Plattform in einer umfassenden Studie herausgearbeitet. Danach verschafft diese Plattform einem Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern in nur drei Jahren einen Mehrwert von 1,7 Millionen Dollar. Das wird unter anderem dadurch erreicht, dass die IT die Geräte mit vPro rund 30 Prozent schneller bereitstellen kann als andere. Weitere Einflussfaktoren sind 40 Prozent weniger Helpdesk-Tickets, 90 Prozent weniger Vor-Ort-Besuche und 23 Prozent weniger Security-Vorfälle.

Das neue vPro setzt neue Maßstäbe

Intel Core™ Ultra-Prozessoren bilden den Ausgangspunkt für Intels neue System-Architektur, bei der vor allem die neue "Neural Processing Unit" (NPU) ist Auge sticht. Das ist ein dedizierter Prozessor auf einem größeren SoC, der speziell für die Beschleunigung von neuronalen Netzwerkoperationen und KI-Aufgaben entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Allzweck-CPUs und GPUs sind NPUs für datengesteuertes Parallelrechnen optimiert, wodurch sie äußerst effizient bei der Verarbeitung umfangreicher Multimediadaten wie Videos und Bilder sowie bei der Verarbeitung von Daten für neuronale Netze sind.

Ergänzt werden die neuen Prozessoren auch von integrierten Intel Arc™ GPUs, je nach Produktausführung. "Die neue Intel vPro-Plattform mit Intel Core Ultra legt die Messlatte für diesen Anwendungsbereich deutlich höher", sagt David Feng, Vice President, Client Computing und General Manager bei Intel. Durch die neue Architektur und die neue vPro Plattform werden nahezu alle Anwendungsfelder spürbar verbessert. Im Einzelnen betrifft das die folgenden Bereiche (Alle Vergleiche beziehen sich auf einendrei Jahre alten PC):

Produktivität

Bis zu 47 Prozent höhere Produktivität bei Büroanwendungen

Live-Untertitel bei Videokonferenzen

Schnelle Besprechungstranskriptionen

Doppelt so hohe KI-Leistung bei Video-Bearbeitung.

Sicherheit

Bessere Anomalie-Erkennung durch den Einsatz der neuen NPU-basierten Threat Detection-Technologie

System-Firmware-Authentifizierung unterhalb des Betriebssystems mittels der neuen Silicon Security Engine

Verbesserte Phishing- und Ransomware-Erkennung

Eine um 70 Prozent geringere Angriffsfläche gegenüber vier Jahre alten Geräten

17 Prozent Effizienzsteigerung des Security-Teams

Manageability

Device Discovery ist ein neues cloudbasiertes Tool, um verschiedene Maßnahmen remote auszuführen

Device Health mit VMware und Eclypsium ist ebenfalls neu. Es hilft dem IT-Team beim Patchen und erlaubt eine durchgängige Geräteverwaltung

Erhöhte Transparenz aller Endpunkte

Proaktive und reaktive Wartung

Stabilität

Reibungsloser und validierter Systemwechsel von Windows 10 auf Windows 11 (Anwendungskompatibilität von 99,7 Prozent)

Energie-Effizienz

Hohe Energieeffizienz

Bis zu 40 Prozent geringerer Stromverbrauch des Prozessors für moderne Aufgaben wie Videokonferenzen mit einer virtuellen Kamera.

Ein Drittel weniger Prozessorleistung bei Videokonferenzen

Nachhaltigkeit

94 Prozent der Intel vPro-Geräte sind EPEAT Silver oder besser zertifiziert

Bei jeder Fernreparatur werden im Vergleich zur Entsendung eines Technikers CO2-Emissionen in Höhe von zwei Jahren PC-Nutzung gespart

Fazit

Sowohl der kommerzielle PC-Markt als auch die zugehörigen Computerarchitekturen befinden sich im Wandel. Gefordert sind heute KI, Energieeffizienz, Sicherheit und ein deutlich besseres Gerätemanagement. Mit den neuen Core Ultra-Prozessoren hebt Intel die vPro Plattform - und damit das Computererlebnis, die Effizienz und die Business-Vorteile - auf eine völlig neue Stufe.

Alles über vPro