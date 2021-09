Nach dem überwältigenden Erfolg der "Cyberwomen 2019" war Konferenz-Initiator Alexander Schellong, Mitglied der Geschäftsleitung von Infodas, klar: Das muss weitergehen. Denn rund 200 Security-Expertinnen und -Experten hatten sich damals in München zum fachlichen Austausch getroffen, der Wunsch nach Vernetzung war groß und die Stimmung dementsprechend enthusiastisch. Corona-bedingt fiel der der Fach-Event im vergangenen Jahr aus, jetzt geht er in die 2. Runde: Er findet am 1. Oktober 2021 virtuell statt.

Cyberwomen: Das ist 2021 geboten

Die Online-Konferenz bietet allen interessierten Frauen und Männern in der Cybersecurity eine Plattform zum Austausch und zur Information. Frauen aller Karrierestufen, Quereinsteigerinnen und natürlich auch interessierte Männer aus der Cybersecurity können teilnehmen. Dabei werden nicht vorrangig Firmen oder Produkte vorgestellt, sondern Fachinformationen vermittelt, Kontakte geknüpft und relevante Themen diskutiert.

Von 9.00 bis 15.45 Uhr können Interessierte jederzeit zum Event kommen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Im Vortragsprogramm sprechen mehr als zehn Security-Expertinnen und -Experten zu den Themen Cyberangriffe, Datenschutz, Cyberbudget und Schlüsseltechnologien. Darunter sind Speaker aus unterschiedlichen Branchen - von ATHENE, dem BSI, Oppenhoff, Siemens Energy, adidas, Novartis, PWC und vielen mehr. Zu den Referentinnen gehören unter anderem Judith Wunschik (CISO von Siemens Energy), Haya Schulmann (Fraunhofer Institute for Secure Information Technology) und Michael Schrank (Group CISO Adidas). Zwischen den Redebeiträgen und Podiumsdiskussionen gibt es viele Möglichkeiten zur Interaktion, zum Fragenstellen und zum persönlichen Networking. Cyberwomen ist eine Non-Profit-Initiative und wird unterstützt durch PANDA, dem Women Leadership Netzwerk.

Um die Meeting-Plattform "Remo" kennenzulernen, bietet Cyberwomen zwei Briefings an, am 22. September zwischen 10.00 und 11.00 Uhr und am 27. September zwischen 9.00 und 10.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Interessierte können sich hier anmelden und bekommen den Teilnahmelink direkt zugeschickt.

