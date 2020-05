Katerina Kourti ist seit Mitte März wegen der Corona-Krise im Homeoffice. Der Wechsel fällt ihr leicht: "Eine Telefonkonferenz nach der anderen - das Arbeitsleben geht weiter", berichtet Kourti. Sie ist darin trainiert, Gewohntes zu überwinden. Die 37-Jährige spricht fünf Sprachen fließend, hat international gearbeitet und dabei Grenzen ihres Studienfachs überschritten. Während ihres Studiums der Technischen Kybernetik in ihrer Heimatstadt Stuttgart hat sich die griechischstämmige Kourti damit beschäftigt, Systeme mathematisch zu analysieren, zu modellieren und zu regeln.

Erst Startup, dann Porsche

Ihre Diplomarbeit hat sie in Mexiko geschrieben und nach der Uni einige Jahre in Athen für ein deutsch-griechisches Unternehmen gearbeitet, das Robotik und Computer-Vision-Softwaresysteme entwickelte. "Es ging zum Beispiel darum, in der Automobilproduktion per Bildanalyse Roboter-Aufgaben, die eine hohe Präzision erfordern, automatisiert zu steuern", berichtet Kourti. Der Sprung von der technischen Kybernetik zur IT war für Kourti dabei nicht allzu groß. Trotzdem sei sie im Studium nicht "die große Hackerin" gewesen, sondern vielmehr im Job "langsam in das Thema IT hineingewachsen".

Damals war sie von Griechenland aus international bei den Kunden im Einsatz, entwickelte und installierte Systeme. Schließlich kam sie für ihren damaligen Arbeitgeber nach Stuttgart zurück, machte einen kurzen Ausflug in die Startup-Szene und landete 2015 schließlich bei Porsche. Dort arbeitete Kourti vier Jahre lang als Entwicklungsingenieurin am Thema Connected Car. Dann wollte sie etwas Neues machen und fing Ende 2019 in der IT bei Porsche an. Im Bereich "Emerging Technologies" arbeiten Kourti und ihre Kollegen aktuell daran, neue Technologien möglichst frühzeitig ins Unternehmen zu integrieren. Eine wichtige Rolle spielt auch hier die kundennahe Entwicklung. Und der Fokus über das technische Produkt hinaus auf die gesamte User Experience. "Wir bauen eine Plattform auf, die Entwicklern im Unternehmen die Möglichkeit geben soll, KI-Services schneller unter Porsche-Rahmenbedingungen nutzbar zu machen und setzen bei der Perspektive und den Bedürfnissen der einzelnen Entwickler an", berichtet Kourti.

Was Frauen in der IT leisten

Rund zehn Prozent von Kourtis Kollegen im erweiterten Team sind weiblich. Kourti ist überzeugt, dass selbstbewusste und aktive Frauen wie in ihrer Abteilung der IT guttun. "Die IT ist eine Querschnittsfunktion, wir befähigen Menschen in ganz verschiedenen Abteilungen, ihre Arbeit besser erledigen zu können." Da sei weibliche Empathie besonders wichtig, um in die Haut der Kunden zu schlüpfen. Zudem verbessern Frauen Kourti zufolge oftmals den Umgangston in Teams: "Bei hohem Stresslevel sorgt die Präsenz von Frauen in den männlich geprägten Teams oft dafür, dass der Umgangston freundlicher ausfällt."

In der IT bei Porsche fühlt sich Kourti sehr wohl: "Hier geht es eher familiär zu. Ich kann sagen, was ich denke." Für sie ist dieser offene Austausch sehr wichtig, ebenso wie die Möglichkeit, kontinuierlich zu lernen. "Stillstand finde ich demotivierend", berichtet Kourti: "Da ist es gut, dass sich in der IT bei Porsche gerade extrem viel tut." Die Design-, Ingenieurs- und Produktionsleistung hinter den Fahrzeugen des Premiumherstellers sei bekannt, aber in jedem Detail stecke auch immer mehr IT, sagt Kourti.

Tipps für IT-Einsteigerinnen von Katerina Kourti