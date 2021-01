Der Fachkräftemangel war jahrelang in aller Munde. Mit Beginn der Coronakrise scheint sich dieses Problem erledigt zu haben: Laut Handelsblatt-Recherchen gehen alleine in Großkonzernen mehr als 40.000 Stellen verloren. Eine Umfrage der Bewertungsplattform Glassdoor zeigt: Mehr als jeder Zweite hat aufgrund der Coronakrise Angst vor einer Kündigung, mehr als 20 Prozent der Befragten machen sich zumindest Sorgen um ihren Job - lediglich 26 Prozent fühlen sich sicher.

Die Krise als Chance sehen

Vor allem Arbeitnehmer, die immer noch in Kurzarbeit oder bereits von einer Freistellung betroffen sind, lähmt oft die Angst vor der Zukunft. Noch dazu in Zeiten, in denen das öffentliche Leben stark heruntergefahren und Ablenkung nur bedingt möglich ist. Mein Rat: Besonnen bleiben und die arbeitsfreie Zeit zuhause sinnvoll nutzen, etwa mit einer Weiterbildung. Denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, sich fortzubilden. Neues auszuprobieren, neues Wissen zu erlangen und sich persönlich und beruflich zu entwickeln lenkt außerdem die Gedanken in eine positive Richtung. Vom kostenlosen YouTube-Tutorial über Online-Kurse mit Zertifikat bis hin zum Präsenzkurs mit IHK-Abschluss gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Wissenshorizont zu erweitern.

Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen

Ob Sie sich durch eine zusätzliche Spezialisierung für ihren aktuellen Arbeitgeber unentbehrlich machen, mit einer Online-Weiterbildung Englisch lernen oder mit einem Fachwirt- oder Betriebswirt-Titel ihren Marktwert erhöhen wollen: Die Vorteile beruflicher Bildung liegen - auch in nicht pandemischen Zeiten - auf der Hand. Falls Sie sich für ein Online-Seminar entscheiden, sollten Sie in der Lage sein, strukturiert zu arbeiten und sich Lerninhalte selbst zu erschließen. Denn unterschiedliche Studien zeigen: Beim reinen Onlinelernen sind die Abbruchquoten hoch. Viele Teilnehmer gaben in Befragungen an, sie fühlten sich auf sich alleine gestellt, ihnen fehlte der Austausch mit anderen Lernenden.

Eine Alternative zu Präsenzterminen kann digitaler Live-Unterricht sein. So sind Interaktionen mit anderen Wissbegierigen möglich. Kursleiter können im Live-Stream auf Einzelne eingehen und die Aufmerksamkeit und Aufnahmebereitschaft besser steuern. Am größten sind Motivation und Disziplin in der Gemeinschaft einer Gruppe. Wenn es Ihnen also schwerfällt, sich zuhause zu motivieren, entscheiden Sie sich besser für eine Präsenzveranstaltung.

Fünf Gründe für die Weiterbildung