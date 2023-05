Cloud-Data-Warehouse-Anbieter Snowflake hat bekanntgegeben, das US-Startup Neeva für eine unbekannte Summe übernehmen zu wollen. Neeva nutzt Large Language Models (LLMs), um KI-basierte Suchen zu realisieren. Mit der Akquisition springt auch Snowflake auf den Generative-AI-Zug auf: Die Suchtechnologie von Neeva soll in Snowflakes Data-Cloud-Plattform integriert werden.

We’re excited to announce Snowflake is acquiring Neeva and its team of talented engineers, to make search even more intelligent at scale across the #DataCloud. See the blog post for more information: https://t.co/gKOEj2nW7h #GenAI #LLM