Der Erfolg von ChatGPT hat die Aufmerksamkeit auf künstliche Intelligenz (KI) und hier vor allem auf genrative KI gelenkt. Wir stellen Ihnen einige Tools vor, die Sie sich anschauen sollten - weil Sie Ihren Arbeitsalltag verbessern, oder weil sie einfach cool sind.

bHuman - personalisierte Videos at scale

Sie arbeiten in Marketing oder Vertrieb und möchten personalisierte Videos in Massen verschicken? bHuman erlaubt Ihnen, vorgefertigte Videos zu versenden und darin individuelle Ansprachen und Elemente einzubauen, so dass sich Empfänger persönlich angesprochen fühlen. Als Basis können Sie dazu auf branchen- oder funktionsspezifische Templates zurückgreifen, die Kunden, Partner oder sonstige Konsumenten interessieren sollten. Oder Sie wenden sich selbst im Video an Ihre Klientel, und die KI erlaubt es Ihnen, die Adressaten automatisiert einzufügen und einzeln in Ihrer Stimme anzusprechen.

So werden personalisierte Massen-Mailings möglich. Vorlagen gibt es für viele Themen: Lead-Generierung etwa, Customer Care & Support oder Finanzen. Attraktiv kann das etwa im E-Commerce sein, um Kaufabbrüchen zu begegnen. Die Kundin enthält dann folgendes vorgefertigte Video: "Liebe Frau Müller (Name wird in der passenden Video-Stimme personalisiert eingefügt), ich habe gesehen, dass Sie Ihren Warenkorb gefüllt, aber den Kauf noch nicht abgeschlossen haben…" So etwas lässt sich auch in eine E-Mail-Marketing-Suite integrieren, Tabellen mit Kundennamen können dann hinterlegt werden. User können auch selbst Videos vorfertigen und die Lücke, in die die Namen gehören, von der KI füllen lassen. Die Stimmen sind nicht zu unterscheiden.

Browse AI - Websites monitoren

Dieser Website-Scraper hilft Nutzern, ständig Veränderungen auf Webseiten zu monitoren und Inhalte zu extrahieren, ohne dass dafür codiert oder eine API geschrieben werden müsste. Mit vorgefertigten Bots können Sie beispielsweise Unternehmensinformationen oder Jobangebote von LinkedIn abgreifen, App-Listen vom Google-Workspace-Marktplatz, Online-Events von Eventbrite, bestimmte Suchen auf Amazon, landesspezifische Google-Trends und vieles mehr.

Browse AI eignet sich gut dazu, ständig die veränderten Inhalte und Preise auf Websites nachzuvollziehen. Webseiten, die selbst keine oder die falsche API anbieten, stellen kein Hindernis dar: User können auf die Schnelle selbst APIs für die Datenextraktion generieren, über die sich der gewünschte Inhalt tracken lässt.

ChatGPT - texten und programmieren auf Kommando

Über den im November 2022 vorgestellten Chatbot von OpenAI muss nicht mehr viel gesagt werden. Er kann selbständig Texte unterschiedlicher Art verfassen, Programmcode erstellen und auch für das Debuggen von Softwarecode hilfreich sein kann. Da ChatGPT einfache Fragen schnell und oft richtig beantwortet, baut Microsoft das Tool in seine Suche und in diverse Office-Anwendungen ein.

ClipDrop - der intelligente Designassistent

Als "Designassistent" bezeichnet sich das KI-Tool ClipDrop, das die Qualität von Bildern zu verbessern hilft, indem es Belichtung, Farbe und Qualität optimiert und nach Bedarf auch Hintergründe entfernt. Doch ClipDrop kann noch mehr: Mit wenigen Klicks lassen sich einzelne Objekte, Personen, Texte oder Mängel aus Bildern löschen. Zudem gibt es eine "Replace"-Option: Personen und Objekte können vor neue Hintergründe projiziert werden. ClipDrop ist auch als App für iOS und Android erhältlich.

Compose AI - die KI beantwortet Mails

Hierbei handelt es sich um eine Extension für Googles Chrome-Browser, die helfen soll, E-Mails schneller zu beantworten. Auch Compose AI funktioniert ähnlich wie ChatGPT. Auf den Prompt "Sag Wolfgang, dass ich gerade beschäftigt bin, aber nächste Woche antworten werde", verfasst das Tool eine elaborierte E-Mail-Antwort und lernt sogar im Laufe der Zeit den Schreibstil des Auftraggebers.

DALL-E2 - Malen auf Befehl

Von DALL-E2 haben Sie sicher auch schon gehört: Sie sagen der generativen KI, welches Bild sie für Sie schaffen soll. Dabei kommt es, wie so oft, auf den Prompt an, also auf die Exaktheit und Plausibilität Ihrer Vorgabe. Bei DALL-E2 bekommen Sie monatlich kostenlose Credits, die Sie aufbrauchen können. Sie können auch eigene Bilder hochladen und DALL-E beauftragen, diese zu verändern.

Descript Overdub klont Ihre Stimme

Eine Audio- und Video-Editing-Software, mit der sich eine Stimme exakt kopieren lässt, ist Descript Overdub. Das realistische Stimm-Cloning-Feature ist ein wenig unheimlich. Nach einem Versuch möchte man die Großmutter umgehend vor unseriösen Telefonanrufen warnen, in denen der in Not geratene Enkel um Geld bittet.

Anwender können die KI mit Aufnahmen trainieren, die mindestens zehn Minuten, idealerweise aber 30 bis 180 Minuten gesprochene Sprache enthalten. Ist das Modell fertig, können User eingesprochene Texte am Bildschirm schriftlich editieren, bevor sie dann mit der eigenen oder einer Fake-Stimme vorgetragen werden. Dabei werden neu hinzugefügte Wörter so in den gesprochenen Text integriert, dass Hörer den Unterschied nicht merken. Describt bietet eine Vielzahl an Profi-Stimmen an, mit denen Anwender ihre Videos professioneller wirken lassen können.

D-ID.com - Videos auf die Schnelle

Die KI-gestützte Videoplattform Creative Reality Studio von D-ID.com ist geeignet, sehr einfach und schnell Videos zu produzieren. Hier können User sich ein fotorealistisches oder ein illustriertes Gesicht als Avatar auswählen. Ebenso können Sie Ihr eigenes Bild hochladen (JPG, PNG - maximal 4,5 MB) und zum Sprechen bringen (Photo-to-Video). Suchen Sie sich einfach eine angenehme Stimme aus und geben in der Sidebar rechts den Text ein, den Ihr Avatar vortragen soll.

D-ID bietet auch an, einen Avatar mithilfe der Text-to-Image-Funktionalität von Stable Diffusion selbst zu kreieren. Die Videos werden im MP4-Format bereitgestellt und können maximal fünf Minuten lang sein. Wer das kostenpflichtige API von D-ID.com verwendet, kann Videos in bis zu zehnminütiger Länge erzeugen. Texte lassen sich entweder als Sprachdatei hochladen, in eine Sidebar schriftlich eingeben oder via eines GPT3-Editors automatisiert kreieren. Unterstützt werden 119 Sprachen. Zum Spielen bekommen Nutzer 20 kostenlose Credits (á 15 Sekunden).

Durable - Webseiten bauen in 30 Sekunden

Mithilfe von KI lassen sich in 30 Sekunden einfache Webseiten mit Text, Bildern und Kontaktformular bauen - das verspricht Durable. Anwender geben ein, um was für ein Business es gehen soll und wie die Firma oder Person heißt. Dann schlägt die KI ein Website-Design mit passenden Bildern, Beschreibungen und Elementen vor. Durable bietet außerdem einen "Business Name Generator" und einen "Google Ad Writer" an, mit dem automatisiert Werbebotschaften erstellt werden können.

Kaiber - Videos auf Knopfdruck

Nicht nur Texte und Bilder, auch Videos und kunstvolle Animationen lassen sich mit KI erstellen. Einfach kurz die Idee beschreiben und - optional - ein Bild hochladen. Kaiber wandelt den Input in visuelle Animationen um. Neue Kunden erhalten 50 Credits kostenlos, die für fünf Videos ausreichen. Diese sind mit einem Wasserzeichen gekennzeichnet und dürfen nicht kommerziell verwendet werden. Ansonsten müssen Kunden einen kostenpflichtigen Standard-Account einrichten.