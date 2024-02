Kundennähe wird im B2B-Sektor großgeschrieben. Im Vergleich zum Consumer-Markt ist das Verhältnis zwischen Lieferanten und Kunden enger, partnerschaftlicher, kooperativer und - besonders seit Beginn der Digitalisierung - serviceorientierter. Das gilt umso mehr, wenn es sich um Investitionsgüter handelt, vom Firmenfahrzeug über die Produktionsmaschine bis hin zur Software-Plattform. Die Produkte müssen sich rechnen und die Erwartung des Kunden ist, dass sein Lieferant ihm dabei hilft, den Return seines Investments zu maximieren.

Für ein Unternehmen, bei dem das Wort "Service" in seinem Firmennamen vorkommt, ist das alles eine Selbstverständlichkeit. ServiceNow ist seit 2010 mit einer eigenen Niederlassung in Deutschland vertreten und ist umso stärker gewachsen, je mehr Features und Möglichkeiten in seiner Now Platform integriert wurden und je wichtiger diese für die Innovationstätigkeit seiner Kunden wurde. Inzwischen zählt es 85 der DAX100-Unternehmen zu seinen Kunden und ist dabei, eine stetig wachsende Zahl an mittelständischen Firmen für seine Plattform zu gewinnen.

So gesehen ist es kein Wunder, dass der Personalstamm von ServiceNow in Deutschland sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Anfang Februar konnten die ServiceNow-Mitarbeiter in München endlich ein neues Büro beziehen. Die neuen Büroflächen im Münchner Osten erstrecken sich über drei Etagen und sind zeitgemäß eingerichtet, mit flexiblen Arbeitsplätzen, Schulungsräumen und Bereichen für die Zusammenarbeit und Teambuilding. Hinzu kommt ein Event-Bereich sowie ein Raum für die kreative und konstruktive Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.

Seit Jahren aktiv gegen Fachkräftemangel

München beherbergt den vierten ServiceNow-Standort in Deutschland neben Berlin, Frankfurt und Düsseldorf. "Die neuen Räumlichkeiten sind das Ergebnis unseres Engagements und Wachstums in der Region sowie der starken Kultur, die wir als Team aufgebaut haben und die als 'Great Place to Work' ausgezeichnet wurde", sagte während der Eröffnung Robert Rosellen, Area Vice President Germany bei ServiceNow.

Sein Engagement in Deutschland hat ServiceNow in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben, insbesondere in Bezug auf die Ausbildung von Fachkräften. So arbeitet das Unternehmen seit 2020 mit der Technischen Universität München (TUM) im Rahmen des NextGen-Programms zusammen, einer Initiative, die Studierenden theoretisches und praktisches Wissen über Informationssysteme wie die Now Platform zu vermittelt.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen im Rahmen seines Ausbildungsprogramms für IT-Talente RiseUp with ServiceNow den Career Accelerator powered by StartSteps ins Leben gerufen. Diese Initiative bietet Jobsuchenden und Quereinsteigern die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit, in der IT-Branche Fuß zu fassen. "München ist die Heimat exzellenter Forschungseinrichtungen und einiger der stärksten und innovativsten deutschen Unternehmen, von denen viele unsere Kunden und Partner sind. Das macht es für uns zu einem idealen Standort, um zu wachsen", erklärt Markus Ehrle, Vice President and General Manager EMEA Central bei ServiceNow.

Außerdem ist ServiceNow auch gesellschaftspolitisch durch seine Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation ChangeX aktiv. Im Rahmen eines im Jahr 2023 gestarteten Pilotprojekts erhalten derzeit sechs Schulen finanzielle Mittel und Unterstützung für den Start von "Solar for Schools Education"-Projekten, die Kindern in München, Würzburg und Friedberg die Kraft der erneuerbaren Energien näherbringen.

Investments ins Partnergeschäft

Die Eröffnung eines neuen Büros in München wird von einer Reihe strategischer Investments und Übernahmen in Zentraleuropa begleitet. Sie sollen das Lösungsportfolio mit fortschrittlicher Technologie aus Europa anreichern, die Kundennähe weiter ausbauen und dafür sorgen, dass ServiceNow nicht nur als Local Player agieren kann, sondern auch als solcher wahrgenommen wird. Das ist besonders für die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand wichtig, der lokale Präsenz, den Dialog auf Augenhöhe und die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Implementationspartnern zu schätzen weiß.

Unter diesem Aspekt ist denn auch die kürzlich bekanntgegebene strategische Investition in das niederländische IT-Beratungsunternehmen Plat4mation zu sehen, das auch im deutschsprachigen Raum, in Indien und Lateinamerika aktiv ist. Es ist die erste europäische Investition der ServiceNow Ecosystem Ventures, einer Tochtergesellschaft für strategische Investments. Plat4mation arbeitet seit vielen Jahren mit ServiceNow zusammen, ist inzwischen ServiceNow Elite Partner und soll sich verstärkt auf den deutschen Mittelstand konzentrieren, um dessen digitale Transformation und das Erreichen einer beschleunigten Time-to-Value zu unterstützen.

Viel Wachstumspotenzial

"Wir sehen auf dem deutschen und dem mitteleuropäischen Markt weiterhin großes Wachstumspotenzial", sagt David Parsons, Senior Vice President of Ecosystem Ventures bei ServiceNow. "Deshalb benötigen wir erfahrene Fachleute und Partner, die unseren Kunden dabei helfen, ihre ServiceNow-Investitionen schneller nutzen zu können. Plat4mation hat als geschätzter Partner entscheidend dazu beigetragen, unseren gemeinsamen Kunden weltweit einen gesteigerten Mehrwert und überzeugende Ergebnisse zu verkaufen und zu liefern."

Im Rahmen dieser Investition plant das Unternehmen, mehr als 400 ServiceNow-Fachkräfte in Deutschland und Mitteleuropa einzustellen und damit zum Ziel des RiseUp-Programms beizutragen, eine Million Menschen für die Benutzung der Now Platform auszubilden. "In den letzten zehn Jahren ist unser globales Team auf 450 Mitarbeiter angewachsen", erklärt Elmer de Valk, CEO von Plat4mation. "Als hundertprozentiger ServiceNow-Partner ist unser Erfolg seit jeher mit dem von ServiceNow verknüpft. Die Investition ist eine Würdigung unserer langjährigen, für beide Seiten profitablen Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz im deutschen Mittelstand strategisch ausbauen."

