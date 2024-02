ServiceNow gehört derzeit zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit. Bemerkenswert für ein Unternehmen seiner Größe ist jedoch, dass sein Wachstum organisch ist. Zukäufe gibt es auch, doch ServiceNow verfolgt eine Akquisitionsstrategie, die auch andere technologisch starke Unternehmen wie Cisco oder Apple erfolgreich verfolgen. Im Fokus stehen kleinere innovative Startups, die das Potenzial haben, mit ihrer Technologie die Now Platform gezielt zu erweitern und aufzuwerten. Diese Strategie hat bereits im Bereich Künstliche Intelligenz Früchte getragen.

Die jüngste Akquisition in der EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa) betrifft das tschechische Task Mining-Unternehmen UltimateSuite. Durch die Übernahme erhält ServiceNow wichtige Technologien und ein Team von Forschern, Entwicklern und Führungskräften, die viele Jahre mit der Entwicklung einer Task Mining-Lösung verbracht haben. Als Kernbestandteil von Process Mining bietet Task Mining verwertbare Erkenntnisse, um Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren und sich wiederholende Aufgaben zu optimieren.

Vorausgegangen waren zwei Übernahmen in Deutschland, nämlich die des IoT-Technologieanbieters G2K aus München sowie von Swarm64, eines Marktführers im Bereich Performance von Datenbanken mit Sitz in Berlin. Bei allen drei Akquisitionen ging es um viel mehr als nur um Technologie. Auch die Mitarbeiter und das Know-how, die hinter den Unternehmen stecken, standen im Fokus.

Aufbau lokaler Fachkompetenz

"Beim Thema Geschwindigkeit und Agilität geht nichts über einen Fachexperten mit einem starken Unternehmergeist", erklärt Elias Heinel, der im Rahmen der Übernahme von G2K zu ServiceNow kam. Er ist heute Director of Business Strategy bei NowX, dem Inkubatorprogramm von ServiceNow zur Förderung innovativer Technologien.

"Mit unserer Erfahrung im Einzelhandel freuen wir uns, dass ServiceNow unser Fachwissen frühzeitig erkannt und uns so positioniert hat, dass wir mit unserem Wissen unser volles Potenzial entfalten und beeinflussen können, wie ServiceNow an den Einzelhandel herangeht und diesen analysiert", fügt er hinzu.

Yana Krasteva, ehemalige Mitarbeiterin von Swarm64, freut sich über den Ansatz von ServiceNow, nicht nur Fachkräfte und Technologien zu gewinnen, sondern diese auch zu entwickeln, um langfristig erfolgreich zu sein. "Das Ziel des Unternehmens, Kunden eine bessere Datenbank für einen besseren Service bereitzustellen, passt sehr gut zu unserem Start-up", sagt sie, Senior Manager of Data Platform Software bei ServiceNow.

"Als Start-up-Unternehmen profitieren wir in großem Umfang davon: Die richtige Technologie und die richtigen Leute zur richtigen Zeit", fügt sie hinzu. "So erhalten wir einen fruchtbaren Boden für Innovation. Das ist eine magische Mischung für Innovationen im großen Maßstab."

In neue Positionen hineinwachsen

Beide Mitarbeiter konnten sich durch ihren Wechsel zu ServiceNow beruflich weiterentwickeln. Das Team von Yana ist für die Datenbankbereitstellung und den Cloud-Service-Betrieb verantwortlich. Ihre Rolle änderte sich erheblich. Früher war sie Mitglied des Führungsteams, jetzt arbeitet sie eng mit den Entwicklungsteams zusammen.

"Es war eine sehr positive Veränderung, da ich jetzt mehr mit der Technologie und den Entwicklern zu tun habe", sagt sie. Yana hatte Respekt vor der Veränderung, weil sie und ihr Team viel dazulernen mussten. "Hier wirkt alles riesig, wenn man von einem kleinen Start-up kommt", erklärt sie. Es hat geholfen, Beziehungen zu den Kollegen aufzubauen. "Je mehr man lernt, desto mehr versteht man."

Elias wechselte von einer allgemeinen Rolle bei G2K zu einer spezifischeren Position bei ServiceNow. "Für alles gibt es ein Team und einen Experten. Keine Herausforderung muss man alleine überwinden", stellt er fest. "Es gibt Best Practices und Vorlagen, auf die man zurückgreifen kann, und der Umfang des verfügbaren Wissens und das damit verbundene Wissensmanagement sind beeindruckend."

Die EMEA-Region floriert und braucht Fachkräfte

Nach sechs Monaten bei ServiceNow ist Elias der Meinung, dass die EMEA-Länder immer autonomer werden und weniger auf den Hauptsitz ausgerichtet sind. "Dies sind bessere Rahmenbedingungen für die Skalierung und den Aufbau einer Struktur, bei der die Zusammenarbeit zwischen der Belegschaft vor Ort, dem Kundenstamm und den Aufsichtsbehörden im Fokus steht", sagt er.

"Diese Aufsichtsbehörden und Vorschriften in der EMEA-Region können manchmal etwas kompliziert sein", fügt Yana hinzu. "Die EMEA-Länder sind in vielen Aspekten im Vergleich zu den USA sehr streng, wenn es um Support-Vorschriften geht."

"Trotzdem floriert die EMEA-Region", sagt Elias. "Sie ist dynamisch, wächst schnell und bietet viele interessante Kunden. Das alles macht sie sehr attraktiv. Noch besser ist, dass ServiceNow die Dynamik des Silicon Valley aufgreift und sie perfekt mit den sozialen Erfordernissen und Anforderungen der EMEA-Region kombiniert. Das Ergebnis ist eine einzigartige Mischung verschiedener Arbeitskulturen."

ServiceNow hat das ehemalige Büro von G2K in Berlin beibehalten und ihm laut Elias neues Leben eingehaucht. "Es steht zur Debatte, es zu einem eigenen Executive Briefing Center und Demo Hub umzufunktionieren, um die Region weiter zu stärken und Kunden und Partnern einen attraktiven neuen Ort zu bieten, an dem sie innovative Technologien im Herzen Europas entdecken und ausprobieren können."

Höhere Mitarbeiterproduktivität

Neben der Investition in Fachkräfte aus der EMEA-Region haben die Übernahmen von UltimateSuite, G2K und Swarm64 auch dazu beigetragen, die Mitarbeiter-Experience zu verbessern. Die bei jeder Übernahme hinzugewonnenen Technologien integriert ServiceNow in die Now Platform.

"Wenn man sich anschaut, wie ServiceNow in der Vergangenheit Übernahmen durchgeführt hat, sind wir stolz darauf, diese Funktionen organisch in unsere einheitliche Plattform zu integrieren", so Eduardo Chiocconi, Vice President und General Manager für Process Mining bei ServiceNow, gegenüber TechCrunch.

Die Task Mining-Technologie von UltimateSuite wird Mitarbeitern helfen, effizienter und produktiver zu arbeiten. Die Technologie von G2K wandelt Echtzeitdaten in Einblicke und konkrete Maßnahmen um und bietet eine Möglichkeit, Workflows mit breitem Anwendungsspektrum für alle Branchen zu optimieren. Die Swarm64-Datenbanktechnologie ermöglicht individuell angepasste Experiences, die die Mitarbeiterproduktivität steigern.

"Mit der Technologie von G2K können Einzelhändler automatisch die Verfügbarkeit von Produkten im Laden nachverfolgen. Zudem können sie einen Workflow einbinden, der automatisch die Produktverfügbarkeit im Lager vor Ort überprüft, Warnungen ausgibt und Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt auf ihren Handheld-Geräten durch den Lagerauffüllungsprozess leitet, sobald ein kritisch niedriges Niveau erreicht ist", erklärt Elias.

Die Technologie ist zudem in der Lage, Geräteausfälle sofort zu erkennen, automatisch Workflows für das Außendienst-Management auszulösen und Mitarbeitern mit direktem Kundenkontakt Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. "Dies sind nur zwei der zahlreichen Anwendungsfälle, von denen Einzelhändler mit der G2K-Technologie auf der Now Platform profitieren werden", fügt Elias hinzu.

Yana erklärt, dass die Integration der Swarm64-Technologie in die Now Platform die Antwortzeiten und die Erstellung von Dashboards beschleunigt. "Zudem unterstützen wir viele weitere Anwendungsfälle. Mit der Swarm64-Technologie können wir die Vielzahl der Workloads bei ServiceNow besser unterstützen", fügt sie hinzu.

