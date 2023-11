Es liegt weder an der Verfügbarkeit geeigneter Technik noch an der mangelnden Bereitschaft der Unternehmenslenker, die digitale Transformation mit noch mehr Schwung voranzutreiben. Dass Deutschland in Sachen Digitalisierung unter den führenden Industrienationen eher als Nachzügler gilt, ist hauptsächlich dem grassierenden Fachkräftemangel geschuldet. Laut einer Erhebung des Bitkom vor einem Jahr fehlten Deutschlands Unternehmen 137.000 IT-Spezialisten quer durch alle Branchen, und Bildungseinrichtungen können mit der steigenden Nachfrage längst nicht mithalten.

In einer solchen Situation sind kreative Ideen und Initiativen seitens der IT-Industrie gefragt. Eine davon ist RiseUp with ServiceNow, die der gleichnamige Anbieter vor knapp einem Jahr vorgestellt hatte. Das ehrgeizige Ziel des Fortbildungsprogramms: bis Ende 2024 weltweit eine Million Menschen auf der Now Platform des Unternehmens zu qualifizieren.

Die Sache mit den kreativen Ideen hat ServiceNow dabei sehr ernst genommen. Denn RiseUp ist kein rein technisches Fortbildungsprogramm, sondern hat ausdrücklich auch die Weiterentwicklung von Soft Skills der Teilnehmer im Blick. Damit erweitert der Anbieter die traditionelle Definition der IT-Fachkraft und legt den Schwerpunkt auf ganzheitliche Kompetenzen wie kritisches Denken, zwischenmenschliche Kommunikation, Kreativität sowie auf die Entwicklung einer modernen Haltung gegenüber technischen Problemen.

Digitalisierung als Chance für die deutsche Wirtschaft

In diesem Jahr verstärkt ServiceNow seine Bemühungen um die Ausbildung von Fachkräften und startet das Ausbildungsprogramm ServiceNow Career Accelerator - Powered by StartSteps in Deutschland. In Zusammenarbeit mit StartSteps, einem Bildungsanbieter für digitale Karrieren, soll die Initiative in erster Linie Arbeitssuchende und Quereinsteiger ansprechen, die eine Karriere in der IT-Branche anstreben, weshalb sie auch von Bundesagentur für Arbeit finanziell getragen wird.

"Wir müssen die digitale Transformation als Chance für die deutsche Wirtschaft und den öffentlichen Sektor verstehen", sagt Robert Rosellen, Area Vice President für Deutschland und Österreich bei ServiceNow. Seiner Ansicht nach werden Arbeitskräfte dank automatisierter Prozesse intelligenter und produktiver arbeiten können, was mitunter die Entstehung neuer Berufsfelder und Jobs zur Folge hat, und es werden gleichzeitig neue Skills entwickelt.

Insbesondere beim derzeitigen Innovationstempo rund um die KI könne man sich heute nur schwer vorstellen, welche Auswirkungen sie nächstes Jahr auf die Arbeitsplätze haben wird, geschweige denn darüber hinaus. Das sieht Rosellen als eine große Chance. Zugleich ist er sich bewusst, dass diese Entwicklung auch eine Umschulung der Teams erfordert. "Deshalb sind wir stolz darauf, dieses einzigartige Programm auf den Weg zu bringen", sagt Rosellen. "Es hilft dabei, Arbeitssuchende wertvolle Jobchancen aufzuzeigen, damit wir so zusammen die Arbeitswelt voranbringen können."

Neuer Talentpool für deutsche Unternehmen

Das insgesamt achtmonatige Programm ist für ServiceNow das erste seiner Art. Es wird von der Bundesagentur für Arbeit getragen, gemeinsam mit StartSteps durchgeführt und ermöglicht den Teilnehmern, ihre erlernten Fähigkeiten als System Administrator, Application Developer oder ServiceNow Consultant in einem direkt anschließenden dreimonatigen Praktikum anzuwenden.

"Das derzeitige Angebot an technischen Fachkräften in Deutschland ist deutlich geringer als die steigende Nachfrage. Wir freuen uns, den Herausforderungen des Arbeitsmarktes proaktiv begegnen zu können, indem wir die Ressourcen von ServiceNow und dessen Partnern im ganzen Ökosystem nutzen", erklärte Paddy Hall, Co-Founder bei StartSteps. "Wir möchten im Zuge unserer starken Partnerschaft dazu beitragen, dass deutsche Unternehmen befähigt werden, den Fachkräftemangel mit einem neuen Pool an zertifizierten ServiceNow-Fachkräften zu adressieren."

Mehr solcher Initiativen notwendig

Laut einer aktuellen Untersuchung von ServiceNow und Faethm AI werden bis 2027 allein in Deutschland rund fünf Millionen Arbeitsplätze von Automatisierung und digitalen Technologien direkt beeinflusst. IDC wiederum prognostiziert, dass der weltweite Mangel an IT-Fähigkeiten bis 2025 neun von zehn Unternehmen betreffen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werde diese Entwicklung weltweit Kosten von über 6,5 Billionen US-Dollar verursachen, die auf verzögerte Produkteinführungen, gesunkene Kundenzufriedenheit und Geschäftsverluste zurückzuführen sind. Initiativen wie die von ServiceNow, StartSteps und der BA sind deshalb dringend notwendig.

Zusätzlich zum Career Accelerator hat ServiceNow bereits Anfang 2023 eine neue Website, das Talent Connect Portal, gestartet. Die Website ist weltweit verfügbar - auch in Deutschland - und zielt darauf ab, Arbeitssuchende mit ServiceNow-Kenntnissen mit offenen Stellen im ServiceNow-Ökosystem zu verbinden.

Zur Website des ServiceNow Career Accelerator - Powered by StartSteps geht es hier entlang.