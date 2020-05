Social Distancing: Das vielerorts verordnete Abstandsgebot einzuhalten , ist für die Menschen rund um den Globus offenbar schwierig. Denkbar ist, dass auch an dieser Stelle irgendwann künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Smartphones und Wearables dürften künftig mit Näherungssensoren ausgestattet sein, so dass Echtzeit-Informationen über Gruppenbewegungen verfügbar werden. Computervision-Software könnte bereits jetzt dabei helfen, Menschen in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen zu überwachen - auch wenn wir das nicht wollen. Echtzeit-fähige KI-Tools, die Menschen bei der Nichteinhaltung von Abstandsregeln im persönlichen Gespräch oder in der Schlange beim Einkaufen aufmerksam machen, dürften künftig wohl zur Grundausstattung vieler Behörden und Geschäfte gehören. Die Nutzungsrate von Machine Learning beziehungsweise Computervision dürfte ebenfalls deutlich steigen.

Comprehensive Biosensing: Die COVID-19-Pandemie beschleunigt die IoT-Sensorrevolution und es besteht wenig Zweifel daran, dass die Innovationen die hier entstehen, auch in der öffentlichen Infrastruktur Einzug halten werden. Zum New Normal werden irgendwann wohl auch Biosensoren gehören, die Viren und Erreger in der Luft, am Boden, im Wasser, auf Oberflächen oder auch in menschlichem und tierischem Gewebe feststellen können. Diese Sensoren könnten in Wearables integriert werden, die sich anschließend über soziale Netzwerke miteinander vernetzen lassen.



Infektionsketten könnten sich so sowohl auf der Basis von Einzelpersonen, als auch wenn es um Gruppen geht (beispielsweise Patienten eines Krankenhauses), wesentlich schneller und einfacher nachvollziehen lassen. Auch KI-basierte Serviceroboter, die in der Öffentlichkeit Symptomtests durchführen, liegen im Bereich des Möglichen. Ebenso wie multimodale KI-Instanzen, die unsere komplette Umgebung überwachen. Nicht allzu utopisch ist hingegen der Einsatz von Thermalscannern, um Infizierte anhand ihrer Körpertemperatur zu erkennen. Diese Praxis dürfte künftig Usus an Flughäfen und Grenzübergängen werden - ebenso wie verpflichtende Tracking Apps auf unseren Mobiltelefonen.