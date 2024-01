Ab dem 1. April 2024 richtet SAP mit Customer Services & Delivery einen neuen Vorstandsbereich ein, der von Thomas Saueressig geleitet werden soll. SAPs Cloud-Wachstum in den letzten drei Jahren, zusammen mit der Entwicklung einer modularen Cloud-Suite habe die Voraussetzungen für die nächste Stufe an Innovationen und Relevanz geschaffen, hieß es von Seiten des deutschen Softwarekonzerns. Saueressig und sein Team sollen sich nun um das weitere Wachstum und die Einführung von Cloud-Lösungen bei den Kunden kümmern. Es gehe vor allem darum, die Anwender schneller in die Lage zu versetzen, kontinuierliche Innovationen in der Cloud wertschöpfend zu nutzen.

Für Saueressig dürfte es keine leichte Aufgabe werden, die SAP-Klientel vom Umstieg in die Cloud zu überzeugen. Gerade im Heimatmarkt Deutschland bevorzugen viele Anwender den On-Premises-Betrieb von SAP-Software im eigenen Rechenzentrum. Vor allem im Zuge der Migration auf die neueste Produktgeneration S/4HANA wollten nur die wenigsten gleich auch den Schritt in die Cloud gehen. Für großen Ärger in Reihen der SAP-Klientel sorgte im vergangenen Jahr zudem die Ankündigung des Softwareherstellers, bestimmte Innovationen, beispielsweise rund um KI, nur noch für die Cloud zur Verfügung zu stellen.

"Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben"

Saueressig verspricht derweil, sich stärker um die Bedürfnisse der Anwender kümmern zu wollen. "Bei SAP dreht sich alles um den Kunden", versicherte der 38-jährige Manager. "Mit Customer Services & Delivery führen wir eine neue Ebene ein, mit dem wir den Kundenerfolg sicherstellen wollen." In diesem Bereich würden tiefgreifendes Produkt-Know-how und starke Kundenbeziehungen an einem Ort zusammenkommen. "Gemeinsam werden wir die Akzeptanz von Innovationen und die Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben", kündigte er an.

Was die SAP-Kunden ärgert:

Rückendeckung bekommt Saueressig von SAP-Gründer Hasso Plattner. "Ich freue mich sehr, dass Thomas Saueressig sich bereit erklärt hat, eine äußerst wichtige neue Rolle zu übernehmen, damit unsere Kunden das maximale Potenzial der Cloud für sich erschließen können", sagte der noch bis Ende Mai 2024 amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats der SAP SE. "Thomas' Führungsqualitäten, sein Know-how und seine Kundenorientierung sind der Schlüssel, um ein Team aufzubauen, das eine End-to-End-Wertschöpfung beim Kunden sicherstellt."

Ex-Microsoft-Manager Alam übernimmt SAPs Produktentwicklung

Saueressig sitzt seit 2019 im SAP-Vorstand und verantwortete dort den Bereich Produktentwicklung. Sein Nachfolger wird der 46-jährige Muhammad Alam, der neu in den Vorstand der SAP berufen wird und dort die Verantwortung für die künftige Produktentwicklung des Herstellers übernehmen soll.

Alam startete am 31. Januar 2022 bei SAP als President und Chief Product Officer für das Intelligent Spend and Business Network. In dieser Funktion leitet er die Engineering- und Designteams mit den Schwerpunkten Beschaffung, Reise- und Spesenmanagement, externes Personalmanagement und das SAP Business Network. Vor seiner Tätigkeit bei SAP war Alam 17 Jahre lang bei Microsoft tätig, zuletzt als Corporate Vice President of Product and Engineering für Microsoft-Dynamics-365-Geschäftsanwendungen.

Plattner bezeichnete Alam als visionäre Führungspersönlichkeit und Ingenieur mit Leib und Seele, der mit SAP die Leidenschaft für hohe Qualität und Innovationen teile. "Er bringt alles mit, um den Erfolg unserer Produktentwicklungsteams weiter voranzutreiben."

Alam selbst betonte die Breite und Tiefe von SAPs Produktportfolio, die hohe technische Qualität und den Mehrwert, den die eigenen Ingenieure für SAP-Kunden schaffen. "Gemeinsam mit dem besten Produkt- und Engineering-Team werden wir unsere Transformationsreise weiter fortsetzen und bei unseren Kunden faszinierende Innovationen zum Leben erwecken, die weit über unsere bisherigen Lösungen hinausgehen", versprach der Manager.