Nicht nur aufgrund des Führungs- und Fachkräftemangels, sondern auch durch die voranschreitende Digitalisierung und den demographischen Wandel ist die Personalgewinnung in vielen Firmen zu einer großen Herausforderung geworden. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, einen Recruiting-Hack zu veranstalten. Das Karriereportal Experteer will Unternehmen damit motivieren, ihr Recruiting neu aufzustellen. Dank der transparenten Dokumentation des im Verlauf des Recruiting-Hacks erarbeiteten Change-Prozesses soll anderen Betrieben aufgezeigt werden, was sie mit Mut und Engagement im Bereich Human Resources (HR) erreichen können.

Für den zweitägigen Digital Recruitment Workshop mit Frank Rechsteiner konnten sich Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben. Den Zuschlag für den Workshop erhielt SPIRIT/21. Als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für IT-Services und -Lösungen mit rund 470 Mitarbeitern am Hauptstandort im baden-württembergischen Böblingen sieht sich das Unternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern mit einem "abgegrasten" Kandidatenmarkt konfrontiert. Aktuell bearbeiten drei Recruiter alle Themen rund um das Kandidatenmanagement. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe des Workshops eine perfekte Mischung aus Active Sourcing, Employer Branding und einer guten Candidate Journey zu erarbeiten und zu etablieren.

Employer Branding verbessern

Im Rahmen des zweitägigen Digital Recruitment Workshops wurde zunächst die aktuelle Situation von SPIRIT/21 beleuchtet. Hierzu kamen Vertreter der Fachabteilungen, der Geschäftsführung und des Recruiting-Teams zusammen. Nur durch die vermeintlich simple Frage, weshalb sich überhaupt jemand bei ihnen bewerben sollte, wurde schnell klar, dass es unter anderem am Wiedererkennungswert der Arbeitgebermarke mangelt. "Da draußen haben alle einen Job. Das ist kein Grund zu SPIRIT/21 zu wechseln", hinterfragte Recruiting-Spezialist Rechsteiner die Darstellungen der Employer-Branding-Strategie.

Analyse und Ansprache der Zielgruppe optimieren

Ein weiteres zentrales Thema des Workshops stellte die Recruiting-Zielgruppe dar. In einem sehr engen Kandidatenmarkt sei es essenziell, nicht nur die Recruiting-Strategie, sondern ganz speziell auch die Zielgruppe zu überdenken, erläuterte der Experte in seiner Analyse: Seine Kritik: Das Unternehmen überging bis dato rund 85 Prozent der guten Kandidaten, weil es sich in Sachen Zielgruppe auf einen zu kleinen Bereich fokussierte. Das sei ein Fehler, weil SPIRIT/21 als IT-Beratungsunternehmen mit einer Vielzahl anderer Wettbewerber um die umkämpften Fachkräfte der Branche konkurriere. Deshalb wurden gemeinsam mit den Fachabteilungen hinsichtlich der Kandidatensuche neue Zielgruppen definiert, die in Zukunft mit für sie relevanten Angeboten angesprochen werden sollen.

Tipps für erfolgreiches Recruiting in der Personalsuche

Auch in der IT-Branche müssen Firmen enorme Anstrengungen unternehmem, um die besten Kandidaten in Zeiten des Fachkräftemangels für sich zu gewinnen. Die Unternehmen forcieren deshalb ihre Recruiting-Maßnahmen mit Nachdruck. Agnes Koller von Best Recruiters gibt einige Tipps für die Personalsuche sowie erfolgreiche Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Es muss nicht teuer sein

Oft zeigen kleine Maßnahmen, die auch mit schmalem Budget umgesetzt werden können, eine große Wirkung. Persönliche Beziehungen sind Trumpf

Ein persönliches Gespräch sagt mehr als tausend Seiten Text. Geben Sie Talenten daher schon auf Karriereseite und in der Stellenanzeige die Chance, Sie zu kontaktieren. Kurze Kommunikationswege im Social Web

Verpacken Sie Ihre freien Stellen und Arbeitgeberinfos in interessante Geschichten. Haben Sie dabei stets auch ein Auge auf eingehende Fragen per Direct Messages und beantworten Sie diese zeitnah. Kandidaten finden viele Kanäle

Während Kommunikationsprozesse für Bewerbungen vielerorts automatisiert ablaufen, rutschen Anfragen abseits dieser Trampelpfade gerne durch. Beobachten Sie, auf welchen Wegen Bewerber mit Ihnen Kontakt aufnehmen, und definieren Sie auch hierfür entsprechende Prozesse. Straffes Anforderungsprofil

Die eierlegende Wollmilchsau war gestern. Überlegen Sie sich für Ihre Stellenanzeigen genau, was der neue Mitarbeiter tatsächlich können muss. Ein zu "episches" Anforderungsprofil - wie es gerade im IT-Umfeld besonders oft der Fall ist - wirkt leicht abschreckend. Stellenanzeigen als Personalmarketing-Tool nutzen

Achten Sie beim Text auf ein ausgewogenes Verhältnis von Anforderungen und Anreizen und eine passende visuelle Gestaltung.

Eine dritte große Herausforderung bildet das Thema Active Sourcing. Wunschkandidaten proaktiv anzusprechen und sie für die Aufgabe und den Arbeitgeber zu begeistern, wird noch nicht systematisch umgesetzt. Um in Zukunft weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, soll auch an diesem Thema verstärkt gearbeitet werden.

Neben der Mitarbeitergewinnung stand auch die Zusammenarbeit des Recruiting-Teams und der Fachabteilungen im Fokus. Im Workshop wurde das gegenseitiges Verständnis verbessert und Prozesse optimiert. Um den Austausch weiter zu intensivieren, werden die drei Recruiter verstärkt in die Fachbereiche integriert. Diese Maßnahme soll die Transparenz, die Kommunikation und das Verständnis zwischen Fachbereichen und Recruiting fördern. Langfristig können die Personalgewinner ihre Kompetenzen und ihr technisches Verständnis vertiefen und Bewerbern somit auf Augenhöhe begegnen.

Ausblick: TalentPro 2020

Mit einem Meet-up und einem Impulsvortrag sind Experteer, Frank Rechsteiner und SPIRIT/21 am 25. und 26. März 2020 auf der Talent Pro in München und berichten unter anderem von den ersten Erfolgen des Recruiting-Hacks. Vormittags findet am 26. März 2020 um 10:35 Uhr am Experteer Messestand ein Meet-up mit verschiedenen Vertretern des Recruiting-Hacks statt. Außerdem stellen Experteer und Rechsteiner 26. März 2020 zwischen 13:45 und 14:15 Uhr auf der Content Stage erste Erfolge des Digital Recruitment Workshops vor.

Mehr Informationen zum Experteer Recruiting-Hack finden Sie hier.