Die Mitarbeit in Projekten ist seit jeher eine Aufgabe, die in der Regel zusätzlich zum eigentlichen Job geleistet werden muss. War es früher noch eine Auszeichnung, wenn jemand in ein Projekt berufen wurde oder sogar die Projektleitung anvertraut bekam, so verschwimmen heute die Grenzen zwischen Begeisterung, Beförderung und Burn-Out. Der Grund: Zu viel Arbeit wird auf zu wenig Leute verteilt. Unternehmen, die erfolgreiche Projektbilanzen wollen, müssen dringend umdenken.