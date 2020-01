Ein Themenkomplex der Frühjahrskonferenz im "The Charles Hotel" in München dreht sich um Nachhaltigkeit. Marion Weissenberger-Eibl, Professorin und Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI sowie Lehrstuhlinhaberin Innovations- und Technologiemanagement am KIT, geht der Frage auf den Grund, wie Nachhaltigkeit das Thema Digitalisierung beeinflusst und umgekehrt.

My Nguyen, tätig im Bereich Industrie (Manufacturing & Automotive) bei Fujitsu, beleuchtet in ihrem Vortrag "Nachhaltigkeit - IT als Teil der Lösung". Die Managerin ist ehrenamtlich in der "Young Community" engagiert - ein Zusammenschluss von jungen Berufseinsteigern, die ihren Anteil zur Unternehmenskultur beitragen, proaktiv Themen innerhalb des Unternehmens ansprechen und Initiativen vorantreiben.

Best-Practice-Beispiele

Von der Transformation in der Praxis wiederum berichtet Daniela Kühne, Mitglied der Geschäftsleitung bei Computacenter. Dr. Nicole Lehmkuhl, stellvertretende IT-Leiterin und Abteilungsleiterin IT-Governance bei der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, gibt einen Einblick, wie die IT der HHLA die Fachbereiche zum Austausch einlädt. Dem Thema Führungsmodelle der Zukunft widmet sich Andrea Martin, Leader IBM Watson Center Munich und Mitglied der KI Enquete Kommission des Deutschen Bundestages, in ihrem Beitrag "Positive Leadership".

Das knapp zehn Jahre alte Netzwerk CIO(f) richtet sich an Frauen in leitenden IT-Funktionen aus Konzernen und mittelständischen Unternehmen, die sich in einer vertraulichen Atmosphäre austauschen, vernetzen und weiterbilden wollen. Die Initiative wurde von Simone Funke, Mitglied der Geschäftsführung der Lexta Consultants Group, ins Leben gerufen. Zwei Mal im Jahr veranstaltet CIO(f) eine eineinhalbtägige Konferenz, wo neben dem Networking praxisnahe Weiterbildung in fachspezifischen Workshops sowie Best-Practice-Vorträge der Teilnehmerinnen im Vordergrund stehen.

Anmeldung zur Tagung

Wer sich für eine Teilnahme, Details zu Programm und Kosten (Gesamtpaket inklusive Übernachtung im Charles-Hotel: 755 Euro) interessiert, meldet sich bitte per E-Mail bei Stefanie Grube - alternativ unter der Telefonnummer +49 30 887 124-134.