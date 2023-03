Nachdem europäische Cloud-Anbieter im Jahr 2022 eine formelle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht haben, versucht Microsoft Berichten zufolge, noch vor Einleiten einer Untersuchung eine Einigung zu erzielen.

Die potenzielle Untersuchung bezieht sich auf Beschwerden europäischer Cloud-Unternehmen, darunter Aruba, OVHcloud, Danish Cloud Community und die Association of Cloud Infrastructure Service Providers (CISPE), über Änderungen, die Microsoft zunächst 2019 und dann erneut 2022 an den Bedingungen seines Outsourcing-Lizenzvertrags vorgenommen hat.

Die Cloud-Anbieter meldeten Bedenken an, nachdem ihre Kunden aufgefordert wurden, mehr zu zahlen, um Microsoft-Software in Nicht-Microsoft-Cloud-Umgebungen auszuführen, was sie als restriktive Cloud-Lizenzierungsrichtlinien betrachteten.

Infolge dieser Lizenzänderungen reichte CISPE am 9. November 2022 eine förmliche Beschwerde bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission (DG Comp) ein, in der es hieß: "Microsoft nutzt seine Dominanz bei Produktivitätssoftware, um europäische Kunden auf seine eigene Azure-Cloud-Infrastruktur zu lenken, zum Nachteil der europäischen Cloud-Infrastruktur-Anbieter und Nutzer von IT-Diensten."

Zuvor hatten bereits die Verbandsmitglieder OHVcloud und Aruba eine separate Beschwerde gegen Microsoft eingereicht.

Um eine weitere kartellrechtliche Untersuchung durch die EU-Kommission zu vermeiden, hat Microsoft nun angeboten, seine Cloud-Computing-Praktiken zu ändern, um Kartellbeschwerden kleinerer Konkurrenten beizulegen, erklärte eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit gegenüber Reuters.

