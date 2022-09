Dabei hat sich in knapp zehn Prozent der Organisationen die Zahl der Angriffe 2022 "stark erhöht", in 30 Prozent "erhöht" und in 37 Prozent "etwas erhöht". Das sind exklusive Vorab-Ergebnisse aus der aktuellen "Cybersecurity 2022"-Studie von CIO, CSO und COMPUTERWOCHE in Zusammenarbeit mit Arctic Wolf, Damovo und AWS, die Ende Oktober zur IT-Security-Messe it-sa veröffentlicht werden wird.

Auffällig ist, dass sich in 84 Prozent der Unternehmen mit höheren IT-Budgets - zehn Millionen Euro jährlich und mehr - die Zahl der Cybervorfälle erhöht hat, aber nur in 70 Prozent derer mit unter zehn Millionen Euro jährlichem IT-Budget. Auch in Relation zum für IT-Security-Systeme, -Tools und -Schulungen aufgewendeten Jahresbudget ergeben sich vergleichbare Zahlen. Das lässt Raum für Interpretation: Möglicherweise haben zumindest einige Unternehmen gerade deshalb ihre Budgets erhöht, weil sich die Zahl der Cybervorfälle erhöht hatte.

"Eine gefährliche Situation"

Studienautor Oliver Schonschek merkt dazu an: "Anders als vielleicht zu erwarten, sinkt der Anteil der betroffenen Unternehmen nicht etwa mit der Höhe des IT-Security-Budgets. Liegt das Budget für IT-Sicherheit bei mehr als zehn Prozent des IT-Budgets, steigt die Zahl der betroffenen Unternehmen auf rund 81 Prozent, bei fünf bis zehn Prozent des IT-Budgets für IT-Security sinkt der Anteil auf 73 Prozent. Da die Investitionen in IT-Sicherheit nicht die Wahrscheinlichkeit für Cyberattacken erhöhen, kann man nur daraus schließen, dass die Unternehmen mit geringeren IT-Security-Budgets viele Cybervorfälle bislang überhaupt nicht feststellen. Eine gefährliche Situation, die wir in der aktuellen Studie genau untersuchen."

Studie erscheint zur it-sa

Die Studie "Cybersecurity 2022" wird im Rahmen der it-sa an gleich drei Gelegenheiten präsentiert:

Zunächst gibt es eine "Sneak Preview" auf ausgewählte Ergebnisse am "Digital Preview Day", der am 11. Oktober 2022 auf der Online-Plattform itsa365 stattfindet.

Während der Messe in Nürnberg wird es dann zwei halbstündige "it-sa insights"-Panel-Diskussionen geben - am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 12.30 Uhr in Halle 7, Forum C und

am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 13 Uhr in Halle 7A, Forum D. COMPUTERWOCHE-Vertreter Simon Hülsbömer wird jeweils gemeinsam mit den Studienpartnern Ergebnisse vorstellen und diskutieren.

Alle Events sind öffentlich zugänglich, wir freuen uns auf Ihren Besuch!