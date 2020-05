Emergency Outreach: In einer Krise kann diese App auf Basis der Now Platform von Unternehmen dazu genutzt werden, mit ihren Mitarbeitern in Verbindung zu bleiben, um die Auswirkungen einzuschätzen. Arbeitgeber können per E-Mail Informationen und Sicherheitsmaßnahmen kommunizieren und Mitarbeiter um eine Antwort bitten, um sicherzustellen, dass diese in Sicherheit sind, und zu erfahren, wo sie sich gerade aufhalten. Arbeitgeber können außerdem die Now Mobile-App von ServiceNow nutzen, um über Mobilgeräte Push-Benachrichtigungen an Mitarbeiter zu senden, um eine Antwort von ihnen zu erhalten.