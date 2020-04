Am 16. März stellte ServiceNow sein Kundenbetreuungsprogramm, einschließlich vier kostenloser Notfallmaßnahmen-Apps, vor. Diese Apps haben großen Anklang gefunden und werden bereits erfolgreich eingesetzt. Seit 25. März haben fast 1.000 Organisationen die Apps heruntergeladen. Darüber hinaus hat in der ServiceNow-Community ein reger Austausch neuer Ideen, Ressourcen, Tools und Berichte stattgefunden. Bei manchen Beiträgen handelt es sich um Best Practices, andere sind für bestimmte Kunden der Now Platform® interessant, und wiederum andere werden von ServiceNow-Partnern zur Verfügung gestellt, die mit neuen Apps, Services und Strategien unterstützen.

ServiceNow hält Sie in diesem Blog regelmäßig über Neuerungen auf dem Laufenden, damit Sie die Dynamik, Kraft und Innovationsstärke der ServiceNow-Community für sich nutzen können.

Highlights der kürzlich geführten Dialoge innerhalb der Now Community:

Gespräche über die Emergency Self Report-App: Ein Kunde merkte Folgendes an: "Wir haben zum Teil unsere eigenen Gesundheitsstatus hinzugefügt, sodass jetzt nicht nur 'Quarantäne', sondern auch Informationen wie 'potenzielle Exposition', 'Krankenhausaufenthalt' usw. angegeben werden können."

Anleitung zum Upload von COVID-19-Daten in ServiceNow-Dashboards.

Zu den beliebtesten App-Anfragen im Apps Suggestions-Portal zählen die Integration zwischen der Emergency Outreach-App und der Emergency Self Report-App, das Schichtmanagement und die Nachverfolgung von Asset-Leihgeräten.

Tools zur Krisenbewältigung vom ServiceNow-Team für Produkte und Services:

Neues Mitarbeiter-Experience-Paket zu Gesundheitswarnungen für das Personalwesen: Dieser kostenlose Download für HR Service Delivery-Kunden unterstützt CHROs, die sich an vorderster Front für die Bewältigung der COVID-19-Krise einsetzen.

Partner im Bereich Remote Installation Services und ServiceNow Remote Services können Kunden bei der Aktivierung und Bereitstellung von Anwendungen für das Notfallmaßnahmen-Management zur Seite stehen.

Business Continuity Management: Erfahren Sie, wie Organisationen wie ServiceNow anhand von Plänen, Übungen und Workflows eine effektive Notfallwiederherstellung sowie das Risikomanagement für kritische Geschäftsfunktionen betreiben und zu einer grundlegenden Betriebsresilienz beitragen.

Neue Inhaltsbeiträge, die Ihnen dabei helfen, die vier Community-Apps für das Notfallmaßnahmen-Management zu verstehen:

Übersicht über die Apps für das Notfallmaßnahmen-Management

Demovideo für jede App

Sie können auf dem Laufenden bleiben, indem Sie weiterhin neue Beiträge, Webinare und Events verfolgen, ob live oder bei Bedarf. Hier können Sie an der Online-Unterhaltung teilnehmen und Support erhalte