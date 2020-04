Bei einer Pandemie ist es von entscheidender Bedeutung, dass Behörden und Gesundheitsdienstleister schnell mobilisiert werden können. Der Bundesstaat Washington ist laut CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Bundesbehörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums) der Ort in den Vereinigten Staaten, an dem im Februar 2020 die ersten von COVID-19 verursachten Todesfälle der des Landes gemeldet wurden. Seit diesem Zeitpunkt hat sich das Virus in fast allen Bundesstaaten ausgebreitet. Die Lage wird als globale Pandemie eingestuft.

Die Verantwortlichen aus dem Gesundheitswesen arbeiten rund um die Uhr, um das Virus einzudämmen. Das Response Team des Bundesstaats Washington, dem über 150 Personen angehören, ist geografisch verteilt eingesetzt. Beim Versuch, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, leisten die Teammitglieder an sieben Tagen der Woche 12-Stunden-Schichten, bevor sie eine Pause einlegen können.

Ressourcen an kritischen Standorten verwalten

Behörden von Bundesstaaten, Notfallhelfer und Fachleute aus dem Gesundheitswesen etablierten schnell eine Struktur für das Incident Management, um Maßnahmen gegen den Virusausbruch einzuleiten. Mit der Now Platform von ServiceNow gelang es dem Team, das von Jennifer McNamara, CIO der Gesundheitsbehörde, geleitet wird, eine App zu entwickeln. Behördenvertreter konnten damit Prozesse digitalisieren, um kritische Positionen des Incident Management-Teams mit geeigneten Personen zu besetzen.

Das Team von Jennifer McNamara entwickelte auf der Now Platform die Emergency Response Operations-App, um die COVID-19-Lage im Staat Washington zu managen. Diese App ist jetzt für andere Organisationen und Behörden frei verfügbar. Mit der Anwendung können Ressourcen und Personalkräfte an kritischen Standorten optimal verwaltet werden. Außerdem unterstützt sie auf Ebene bundesstaatlicher und lokaler Behörden angesiedelte Betriebsabläufe für Notfallmaßnahmen und Katastrophenschutz, die beim Planen und Inkraftsetzen von Krisenmaßnahmen an nationalen Standards oder Leitlinien orientiert sind.

Kritische Workflows

Mithilfe der App schaffte es das Team von Jennifer McNamara, nicht nur schnell auf den Ausbruch des Virus zu reagieren und seine Ausbreitung und die entsprechenden Auswirkungen einzudämmen. Über die App konnte das Team auch die maximale Erstattung der krisenbedingten Ausgaben aus Bundesmitteln beantragen. Das Team baut jetzt auf dem Erfolg dieser Phase auf und automatisiert dazu weitere Incident Management-Funktionen, etwa Ressourcen-Demobilisierung, Planung, Logistik und Finanzen.

Durch die Digitalisierung dieser kritischen Workflows wird das Team in die Lage versetzt, Zeit bei der Verwaltung logistischer Details einzusparen und es kann gleichzeitig daran arbeiten, die Ausbreitung einzudämmen und betroffenen Menschen helfen.