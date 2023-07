Die Bechtle AG kauft das französische IT-Systemhaus Apixit S.A.S. mit Sitz in Les Ulis, nahe Paris. Ein entsprechender Vertrag wurde am 5. Juli 2023 unterzeichnet. Die Regularien in Frankreich sehen allerdings vor, dass Rechtsgültigkeit erst erreicht ist, wenn die Arbeitnehmervertretung von Apixit und die zuständigen Behörden zugestimmt haben. Das dürfte allerdings Formsache sein. Über den Kaufpreis drangen keine Informationen an die Öffentlichkeit.

Die Akquisition von Apixit ist der 110. Unternehmenszukauf in der 40-jährigen Firmengeschichte von Bechtle. Die Franzosen beschäftigen in zehn Standorten rund 340 Mitarbeitende und erzielten im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 85 Millionen Euro. Der IT-Dienstleister war 2018 aus dem Zusammenschluss der beiden seit drei Jahrzehnten im französischen Markt etablierten Systemintegratoren DCI und RETIS entstanden.

Den Schwerpunkt im Portfolio von Apixit bildet mit über 45 Prozent Umsatzanteil der Bereich Cybersecurity. Der Dienstleister betreibt ein Security Operations Center (SOC), aus dem heraus sicherheitsrelevante IT-Services für Unternehmenskunden angeboten werden. Darüber hinaus bietet Apixit seinen über 1.000 mittelgroßen und großen Kunden IT-Infrastruktur, digitale Arbeitsplatzkonzepte und Netzwerklösungen sowie Managed Services von der Beratung und Auditierung bis zum Outsourcing an.

Bechtle unter den Top-five in Frankreich

Bechtle ist bereits seit dem Jahr 2000 im französischen Markt vertreten. Mit dem Zukauf könnte der deutsche IT-Dienstleister aus Neckarsulm seine Position unter den fünf größten IT-Unternehmen in Frankreich weiter festigen. 2022 erlöste Bechtle eigenen Angaben zufolge 825 Millionen Euro in der Grande Nation. Frankreich ist nach Großbritannien und Deutschland der drittgrößte IT-Markt in Europa.

In einer Mitteilung freut sich Bechtle darüber, dass die französischen Tochterunternehmen mit diesem Zukauf Zugang zum Network Operations Center (NOC) und Security Operations Center (SOC) von Apixit erhielten. Darüber hinaus könnten sie von den Erfahrungen und Kompetenzen in den Bereichen Managed Services und Projektmanagement profitieren.

Neue Management-Aufstellung in Frankreich

"Mit Apixit gehen wir den nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Marktführerschaft in Europa", frohlockt Konstantin Ebert, Bereichsvorstand Frankreich, Benelux und Großbritannien bei Bechtle. Die Übernahme sei eine ideale Ergänzung im französischen Markt. "Apixit und Bechtle sind nicht nur in Frankreich ein perfektes Match."

Bechtle hatte erst Ende Juni sein Management in Frankreich neu geordnet. Marie Laure Ripoche übernahm neben ihrer Funktion als Geschäftsführerin von Bechtle Comsoft auch die Geschäftsführung von Bechtle direct France. Die Managerin löst Alain Baselga ab, der sich künftig auf strategische Projekte in Frankreich konzentrieren soll. Nach der jüngsten Akquisition dürfte das in erster Linie die Neuordnung des Portfolios sein. Mit Apixit wächst die Zahl der Beschäftigten von Bechtle in Frankreich von etwa 850 auf rund 1.200.