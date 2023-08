Social-Media-Trends kommen und gehen - manche hinterlassen dabei allerdings einen bleibenderen Eindruck als andere. So wie die folgenden drei Trends, die allesamt als verstörend durchgehen - jeder auf seine ganz eigene Art und Weise.

Stellen Sie sich vor, Sie sind PR-Entscheider bei McDonalds. Zum Jubiläum Ihres ehemaligen Maskottchens "Grimace" (hierzulande eher unbekannt, in den 1970er Jahren in den USA ursprünglich als Krümelmonster-ähnlicher, Milchshake-stehlender "Evil" Sidekick von Ronald McDonald ersonnen) wollen Sie einen neuen Milchshake auf den Markt bringen. Kurz nach Produktstart beobachten Sie auf sozialen Kanälen schließlich folgende Szenen:

Selbstredend war man beim Fast-Food-Giganten anfänglich nicht begeistert davon, dass das eigene Produkt mit dem grausamen Ableben der Konsumenten in Verbindung gebracht wird. Wie Guillaume Huin, Head of Social Media bei McDonalds, in einem Tweet einräumt, musste man sich erst einmal darüber klar werden, wie, beziehungsweise ob man überhaupt mit dem verstörenden Trend umgeht. So hatte der Burger-Brater wohl bis zuletzt starke Zweifel, ob es eine gute Idee ist, auf diesen viralen Zug aufzuspringen:

I have received so many questions about the Grimace Trend and how McDonald's handled it.



I shared on LinkedIn but here is an insider view from the social media team of what happened :

- if you think we planted the grimace shake trend, thank you. So much. But you think way too… pic.twitter.com/dMjxSu9jkD