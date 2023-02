Das Meme hat sich vom Nerd- zum Kulturphänomen entwickelt. Die lustigen, sarkastischen, gesellschaftskritischen und bisweilen auch völlig abstrusen oder eklatant taktlosen Kombinationen aus (Bewegt-)Bild und Text sind inzwischen aus dem Netz nicht mehr wegzudenken.

Schon gar nicht, wenn es um Softwareentwickler geht, denen bekanntlich eine ganz eigene Art des Humors zu eigen ist. Und die wird auch regelmäßig in Meme-Form über Foren und Social-Media-Kanäle verbreitet.

Developer Memes zum Genießen

Genug geschrieben - hier kommt unser "Best Of" Entwickler-Memes - der Übersichtlichkeit halber gegliedert nach thematischen Schwerpunkten.

KI-Hype:

Startup meme: day 31/100 ??#100DaysMemeChallenge



GPT-3, tell me a "Yo mama so fat" joke



GPT-3: pic.twitter.com/A3MlqwaRQ2 — saad ?? (@SaadBencherif10) January 12, 2023

Programmierer-Pains:

It's 11:46 PM here in #Thailand.



Let's finish it with a developer meme ?? pic.twitter.com/HHnm5DE6cf — Don Hardman ????? (@donhardman88) February 6, 2023

Dev-Insider: