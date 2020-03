"Der enorme Mangel an Fachkräften, besonders in der IT-Branche, ist alarmierend", gibt Sven Hennige, Senior Managing Director Central Europe & France von Robert Half, zu bedenken. Die IT-Abteilungen seien nämlich die Motoren der Digitalisierung. Könnten nicht genügend IT-Profis gefunden werden, seien die Entwicklung und das Wachstum des gesamten Unternehmens in Gefahr.

IT-Stellenangebote: Security und Data sind gefragt

Mit der voranschreitenden Digitalisierung und der Zunahme von Cloud-Lösungen, stünde die IT-Security immer stärker im Fokus der Unternehmen. "Darum ist es umso wichtiger, umfassende IT-Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen: technisch auf dem neuesten Stand und mit den besten Experten besetzt", fordert Hennige. Entsprechend seien diese Fachkräfte besonders begehrt und schwer zu finden.

Begehrt sind auch die Daten-Profis. Durch die Digitalisierung laufen bei Unternehmen immer mehr Daten zusammen, also benötigen sie Spezialisten, die mit diesen Datenmengen umgehen können, beispielsweise beim Aufsetzen von Datenbanken. "Die generierten Informationen befinden sich mehr und mehr in Cloud-Anwendungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Bedarf an Experten für Datenbankverwaltung, Cloud-Systeme und Business Intelligence und Reporting Services besonders hoch ist", weiß Hennige. Unternehmen suchten daher Mitarbeiter, die diese Datenmengen nicht nur verwalten, sondern auch interpretieren und nutzbar machen können.

Fakt sei, dass viele Unternehmen viele Schlüsselpositionen in der IT nicht besetzen könnten. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Ausbildung den sich schnell verändernden Anforderungen im Unternehmen nicht in der gleichen Geschwindigkeit anpassen könne. Somit fehle es den Absolventen und Bewerbern an Fachwissen. Henning empfiehlt, was mittlerweile zu den Standardforderungen in Politik und Wirtschaft gilt: dem Fachkräftemangel durch Weiterbildung der eigenen Belegschaft entgegenzuwirken. Umgekehrt, so Henniges Botschaft, könnten die IT-Fachkräfte durch gezielte Weiterbildung ihren Marktwert erhöhen. "Der Arbeitsmarkt ist insbesondere in der IT-Branche ein Arbeitnehmermarkt - und das wird auch so bleiben", ist der Robert-Half-Manager überzeugt.

Die Gehälter der IT-Security-Experten

Security-Experten gehören zu den IT-Fachkräften, die sehr gesucht sind und auch gut bezahlt sind. Die folgenden Gehaltszahlen sind Durchschnittsgehälter für Fachkräfte ohne Personalverantwortung. Quelle: Compensation Partner Allen voran: Bayern

In München kann man mit dem höchsten Gehalt rechnen: 76.062 € im Jahr in München. In Nürnberg sind es circa 64.562 €. Frankfurt

Als IT-Security Experte verdient man in Frankfurt beinahe ebenso viel: und zwar um die 75.690 € pro Jahr. Köln

IT-Experten in Köln können um die 64.946 € im Jahr verdienen - und liegen damit knapp über dem Bundesdurchschnittsgehalt. Hauptstadt Berlin

Der niedrigste Lohn liegt laut vorliegender Studie in Berlin: hier sind es 58.021 € im Jahr für die IT-Experten. Die besten Branchen für Security-Experten

Im Bundesdurchschnitt verdienen IT-Security-Experten 63.000 Euro im Jahr. Einige Branchen, allen voran Logistik und Transport, zahlen aber überdurchschnittlich. Quelle: Compensation Partner Spitzenreiter-Branche

Im Bereich Logistik, Transport und Verkehr verdienen die Experten durchschnittlich 85.004 € im Jahr, damit ist diese Branche Spitzenreiter. Chemie und Verfahrenstechnik

In der Chemie und Verfahrenstechnik verdienen Security-Mitarbeiter 78.201 € pro Jahr. Telekommunikation

Im Bereich der Telekommunikation können Security-Experten mit einem Gehalt von circa 73.485 € rechnen. Software

IT-Security Profis in der Softwareindustrie verdienen um die 70.627 € im Jahr. Finanzen und Versicherungen

Als Security-Experte in der Versicherungsbranche kann man um die 69.343 € verdienen. Im Finanzdienstleistungswesen sind es circa 68.108 € pro Jahr.

IT-Fachkräftemangel: Bewerber gesucht!

Für fast die Hälfte der CIOs ist es demnach am schwierigsten, IT-Sicherheitsexperten einzustellen:

IT-Sicherheit 41 %

Digitalisierung 26 %

Cloud-Technologie 22 %

IT-Audit 20 %

Softwareentwicklung 20 %

In den folgenden Bereichen herrscht der Robert-Half-Studie zufolge der größte Bedarf für IT-Fachkräfte:

Datenbankverwaltung (Oracle, Microsoft SQL Server) 83 %

Cloud (Computing, Sicherheit, Architektur) 79 %

Business Intelligence und Reporting Services (Data Warehousing, PowerBI, Cognos, SQL Reporting Services) 78 %

Management von drahtlosen Netzwerken 77 %

Entwicklung von mobilen Anwendungen 76 %

Webentwicklung/Website-Design (PHP, .NET, Python, Java, C++, Angular, React, etc.) 74 %

Netzwerkverwaltung (LAN, WAN) 74 %

Schaffung von agilen IT-Strukturen 73 %

Quelle: Robert Half Arbeitsmarktstudie 2020, Befragte: 200 CIOs in Deutschland