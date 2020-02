Die weitere Ausbreitung des Corona-Virus überschattete auch die diesjährige RSA Conference, die vom 24. bis zum 28. Februar im Moscone Center in San Francisco stattfand. Im Vorfeld hatten mehrere Sponsoren kurzfristig ihre Beteiligung an dem Security-Event abgesagt, zum Beispiel Verizon, AT&T Cybersecurity und IBM. Die Veranstalter ließen sich davon jedoch nicht von ihren Plänen abbringen. Sie verwiesen auf offzielle Mitteilungen der Stadtverwaltung von San Francisco, wonach derzeit die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Virus an der US-Westküste eher gering sei. Außerdem seien die Gesundheitsbehörden auf einen potenziellen Ausbruch vorbereitet.

Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit über 40.000 Besuchern. Schließlich geht es für die Unternehmen weltweit auch darum, digitale Bedrohungen in den Griff zu bekommen. "In ihrer 29-jährigen Geschichte hat sich die RSA-Konferenz weiterentwickelt, um den neuen Anforderungen der sich ständig verändernden Welt der Cybersicherheit gerecht zu werden", sagte Linda Gray Martin, Senior Director und General Manager der RSA-Konferenz, zum Auftakt. "Wir freuen uns, wieder einmal die innovativsten und inspirierendsten Cybersicherheitsexperten zusammenzubringen und ihnen ein Forum zu bieten, um in unserem Kampf gegen die neuesten Cyber-Bedrohungen zusammenzuarbeiten." Neben den zahlreichen Keynotes, Panel-Diskussionen, Tutorials und Sessions rund um das Thema Cyber-Sicherheit nutzen die Hersteller traditionell die Konferenz, um ihre neuesten Produkte vorzustellen. Das sind die 40 interessantesten Lösungen: