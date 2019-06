Das Familienunternehmen Lorenz GmbH & Co. KG. ist einer der vielen Hidden Champions, denen Baden-Württemberg seine wirtschaftliche Stärke verdankt. War Lorenz vor 15 Jahren noch eine kleine ländliche Firma, so zählt das Unternehmen heute zu den Technologieführern in Sachen Smart Metering. Im Zuge der digitalen Transformation verdreifachte das Unternehmen seinen Umsatz auf rund 20 Millionen Euro und seine Mitarbeiterzahl auf über 160. Gleichzeitig konnte der Kundenstamm von 100 auf 300 erhöht werden. Und damit ist noch nicht Schluss: Für die nächsten zehn Jahre strebt das Unternehmen ein Verdopplung des Umsatzes auf 40 Millionen Euro an.

Digitalisierung der Wasserversorgung

Ein Erfolg, der von dem Unternehmen nicht nur Innovationskraft, sondern auch Mut erforderte. Es musste sein klassisches Kerngeschäft mit mechanischen Wasserzählern selbst kannibalisieren, um zum Digital Leader in Sachen Smart Metering aufzusteigen. Die neuen Smart Meter läuteten den Paradigmenwechsel vom reinen Hersteller zum Datenlieferanten mit einem hochmodularen Plattformkonzept ein. Zudem wurde ein Remanufacturing- und Kreislaufwirtschaftskonzept eingeführt, das zu einem weiteren Erfolgsmotor wurde.

Lorenz GmbH & Co. KG Vom mechanischen Messgerät zum Smart Meter

Vom Fertigungsbetrieb zum Datenlieferant

Flexibel dank Smart Factory

Erhöhung des Produktionsvolumens auf 1.000.000 Zähler bis 2020

Verdreifachung des Umsatzes

Ein Produktkonzept, das nach einer ultraflexiblen und hochindividuellen Fertigung verlangte. Lorenz baute hierzu eine Smart Factory auf. Im Produktionsleitsystem werden sämtliche Auftragsparameter erfasst und übermittelt. Zudem werden Prozessdaten gespeichert und ausgewertet - etwa prädiktive Maschinenwartung und Prozessoptimierung. Das Leitsystem wurde auf Basis der Thingworx IIoT-Plattform entwickelt.

Projektzahl

80 Prozent beträgt die Wiederverwertungsquote dank des neuen Kreislaufwirtschaftskonzepts