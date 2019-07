"And the winner is ...": Diesen für eine Preisverleihung nicht unüblichen Ausspruch hatte Andrea Thilo, die als Moderatorin durch die nunmehr vierte Winners Night des DIGITAL LEADER AWARD führte, am Abend des 27. Juni im sommerlichen Berlin mehrfach ausgesprochen. Der Übergabe der Trophäen voraus ging der mit 111 Bewerbungen bislang umfangreichste Bewerber-Jahrgang in der Geschichte dieses Awards - ein beeindruckendes Statement, wenn es um den Status der Digitalen Transformation in Deutschland geht. Bevor es jedoch bei der Winners Night des DIGITAL LEADER AWARD Trophäen und Urkunden für die Sieger und Platzierten zu feiern gab, hieß es am Vormittag des Event-Tages zunächst: DIGITAL LEADER IN MOTION!

Bilder einer Ausstellung

Die Tagesveranstaltung DIGITAL LEADER IN MOTION, die den Award bereits im dritten Jahr ergänzt, gibt den Gästen die Chance, mehr von den Bewerbern und ihren Digital-Stories zu erfahren -eingebettet in ein spannendes, auf Austausch und Vernetzung ausgelegtes Konferenzformat. Während die Veranstalter die Gäste 2017 auf eine Bustour durch Berlin mitnahmen, um Hotspots der Digitalisierung anzusteuern und letztes Jahr auf der Spree mit einem Konferenzschiff das digitale Berlin erfahren wurde, hieß es heuer: Bewegung zu Fuß!

Im Rahmen eines sogenannten Gallery Walk konnten alle Teilnehmer der Tagesveranstaltung Hintergründe zu allen Bewerbungen der 15 Finalisten erfahren. Dabei konnten sie individuelle Fragen zu den Erfahrungen aus der Umsetzung der zahlreichen und vielschichtigen Projekte und Strategien dieses Jahrgangs stellen. Der Gallery Walk ist eine Moderations- und Unterrichtsmethode, die in kurzer Zeit eine große Menge an Informationen transportieren kann.

Hier wurden die Bewerber auf drei Stationen verteilt und präsentierten den Teilnehmern, die in drei Gruppen aufgeteilt im Verlauf des Gallery Walk an allen Stationen Halt manchen sollten, ihre Bewerbungen. Im Anschluss konnten die Teilnehmer ihre Fragen loswerden und sich vernetzen. Durch diesen interaktiven, den Austausch und Transport von Learnings fördernden "Museumsrundgang" konnten so erstmals in der Geschichte von DIGITAL LEADER IN MOTION Teilnehmer und Bewerber in der gebotenen Tiefe und hoch individuell in den Austausch gehen und voneinander lernen.

Motion Talks bringen wertvolle Einblicke

Begleitet wurde dieser im Gallery-Walk-Format transportierte Kern der Tagesveranstaltung durch vier sogenannte "Motion Talks", die Themenschwerpunkte rund um die Digitalisierung auf die Bühne brachten. Mark Albrecht, Vice President Global Head of Innovation bei itelligence, zeigte beispielsweise anhand zweier konkreter Beispiele, welche Rolle Daten und deren intelligente Aufbereitung im Kontext der Digitalisierung spielen können. Ein besonders eingängiges Beispiel zeigte dabei die durch Drohnen-Daten gestützte Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus, einer Schadpflanze, die bei Kontakt mit der Haut schwere Verbrennungen auslösen kann.

Ebenfalls großen Schaden für die beteiligten Institute können Ausfälle von Krediten verursachen. Oliver Harmel, der als Country Manager CEE bei NTT Europe verantwortlich zeichnet, und Christian Thun, CEO von European DataWarehouse, brachten den Teilnehmern nämlich einen spannenden Daten-Case aus dem strikt regulierten Bankensektor mit. Sie konnten zeigen, was sich aus den aggregierten Datensätzen rund um europäische Kredite herauslesen lässt - zum Beispiel einen Vergleich von Kreditvorlieben und Verhalten von "Baby Boomern" und der "Generation Y" in verschiedenen europäischen Ländern. Anhand der Kreditlaufzeiten für Finanzierungen ist so erkennbar, wie die jeweilige Generation tickt, wer risikofreudiger ist und wer auf Sicherheit geht. Nur ein einzelnes Beispiel aus dem Wissensschatz, der in den Daten schlummert.

Patrick Schraut von der NTT Security startete indes seinen Talk zur "Society 5.0" mit einem Aufruf an die Teilnehmer: "Lasst uns Security einsetzen, damit wir andere smarte Themen vorantreiben können!" Der Hintergrund ist für unseren Sprecher dabei klar: Je weniger Zeit in Security-Themen investiert werden muss, desto mehr Raum bleibt für die innovativen Themen. Wichtige Stichworte in diesem Kontext sind die "klassischen Hausaufgaben" der Cyber-Security wie Patchmanagement, Segmentierung oder Security by Design.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Mirco Kloss, Business Development Manager DACH bei Fortinet. Er sagt, dass die digitale Transformation zugleich auch eine Security Transformation erfordere - vor allem dann, wenn es um vernetzte Produktion und die Konvergenz von IT und OT geht. "Ich kann nicht schnell und agil sein, wenn ich das nicht zusammenfüge", betont Kloss.

Am Ende des DIGITAL LEADER IN MOTION standen neben den vier Motion Talks und den Diskussionen rund um Themen wie die digitale Gesellschaft oder Cybersecurity unzählige spannende Einzelgespräche der Teilnehmer mit unseren 15 Finalisten - mit wertvollen Insights derjenigen Digital Leader, die es mit ihren Bewerbungen unter die besten 15 aus 111 Bewerbern geschafft hatten. Ein lohnender Rundgang in der Ausstellung der wegweisendsten Digital-Projekte des Jahres also!

Die Digital Leader des Jahres

Diese 15 Finalisten waren es dann auch, denen nicht nur der Gallery Walk von DIGITAL LEADER IN MOTION gehörte, sondern auch die große Bühne der Winners Night des DIGITAL LEADER AWARD. In den fünf Hauptkategorien des Wettbewerbs, nämlich STARTUP, STRATEGY, PROJECT, CULTURE und SOCIETY dürften wir großartige Protagonisten und deren bahnbrechende Arbeit auszeichnen. Wie die Jury des DIGITAL LEADER AWARD gearbeitet hat und das Ranking zustande kam, haben wir hier zusammengefasst.

Und das sind unsere Gewinner:

"Netzwerken ist die neue Rente"

Ein gutes und funktionierendes Netzwerk aufzubauen ist gerade im digitalen Zeitalter essentiell. Für Jurorin Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women und Autorin der "Netzwerkbibel" hilft das eigene Netzwerk nämlich nicht nur bei beruflichen Fragen und Herausforderungen, sondern kann auch im Privaten Brücken bauen - "Netzwerken ist die neue Rente", wie Onaran es formuliert.

Und am Ende des diesjährigen DIGITAL LEADER AWARD steht neben den fantastischen Siegern - denen an dieser Stelle nochmals herzlich für die Bewerbungen gedankt und zum Award gratuliert sei - vor allem eins im Zentrum: das wachsende Netzwerk der DIGITAL LEADER INITIATIVE. Diese Initiative, die die Gastgeber Michael Beilfuß, SVP Events International bei IDG und Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data, vorstellten, bildet künftig das Dach, unter dem alle Aktivitäten rund um das Thema Digital Leadership gebündelt werden. Neben dem DIGITAL LEADER AWARD und der Tagesveranstaltung DIGITAL LEADER IN MOTION soll zum Beispiel die DIGITAL LEADER ACEDEMY als edukative Ergänzung die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch weiter fördern.

Das wachsende Netzwerk rund um die DIGITAL LEADER INITIATIVE ist es auch, das mit dem so genannten BLUE BOOK ein bewusst analoges "Adressbuch" für die Community als Ergänzung erhält. Denn in diesem Büchlein werden die Kontaktdaten aller Protagonisten, die sich dafür registrieren und ihr Einverständnis für die Nutzung der Daten geben, gesammelt.

Den Kontakt regelt dabei ein Code of Conduct, der besagt: Vernetzung ja, Werbung nein!

Wie es weiter geht

