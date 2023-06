"Software is eating the world" war der Titel eines inzwischen legendären Essays von Marc Andreessen. Der Netscape-Gründer und Venture Capitalist prophezeite darin im Jahr 2011, dass wie Welt von Morgen nur noch softwarebasiert funktionieren würde. Er sollte Recht behalten, doch heute müsste man das Zitat umkehren: "The world is eating software - and can't get enough of it."

Laut einer Vorhersage von IDC soll sich bis 2025 weltweit eine Lücke von 4 Millionen professionellen Software-Entwicklern auftun. Allein in Deutschland fehlen aktuell mehrere Zehntausend Developer. Das ist mit einer der Gründe, warum Low-Code-Plattformen derzeit so populär sind: Sie stellen die Entwicklung einfacherer Anwendungen auf eine höhere Abstraktionsebene, sodass sie größtenteils über eine graphische Benutzeroberfläche erstellt werden können - von Menschen, die nie programmieren gelernt haben.

Entsprechend sollen auf der Werkbank der Citizen Developer laut Gartner bis 2025 rund 80 Prozent aller Anwendungen entstehen und zum Einsatz gebracht werden. Denn nur auf diese Weise lassen sich mittelfristig Backlogs in der Softwareentwicklung abbauen, digitale Innovationen beschleunigen, die App-Lücke verringern und die digitale Transformation meistern. Citizen Development schafft außerdem professionellen Entwicklern den nötigen Freiraum, um sich auf anspruchsvollere Projekte konzentrieren zu können.

Citizen Development braucht die richtige Governance

Mit einem Citizen Development-Programm können Unternehmen ihre Entwicklungskapazitäten für neue Geschäfts-Apps schnell und ohne die üblichen Gemeinkosten erweitern. Allerdings kann die Skalierung der App-Erstellung und -Bereitstellung außerhalb der IT-Abteilung ohne Verantwortlichkeit und Kontrollen zum unkontrollierten Wuchern von Apps und zu einer Schatten-IT führen. Wenn Sie einzelnen Geschäftseinheiten erlauben, eigene Apps zu entwickeln und auf zum Einsatz zu bringen, ohne dass Unternehmensstandards strikt eingehalten werden, kann dies zudem zu Datensilos, sich überschneidenden Funktionen, betrieblichen Ineffizienzen und erhöhten Risiken führen.

Damit Citizen Development in einem Unternehmen sein Versprechen einlösen kann, muss es gut organisiert sein und geregelt ablaufen. Die Grundlage hierfür den Erfolg ist die Einführung einer Citizen Development-Governance. Ein Governance-Modell ist ein Framework, das festlegt, welche Programmentscheidungen auf welche Weise und von wem getroffen werden.

Mit diesem Framework verfügen Sie über eine klare, umsetzbare Roadmap. Die Verantwortlichkeiten und Rollen sind klar definiert, und die Entscheidungsbefugnis wird zugewiesen, bevor Probleme auftreten. Mithilfe einer angemessenen Governance und entsprechender Kontrollen können Citizen Developer Innovationen schnell und sicher unter Einhaltung der Unternehmensstandards entwickeln.

Darüber hinaus trägt eine gute Governance dazu bei, unnötigen Aufwand zu vermeiden, Projekte zu priorisieren, schnelle Ergebnisse zu erzielen und technische und geschäftliche Risiken zu minimieren. Die folgenden drei Schritte können Ihnen helfen, eine solide Governance für Ihr Citizen Development-Programm zu etablieren.

1. Governance-Plan erstellen

Bevor Sie Ihre erste Gruppe von Citizen Developern aufstellen, sollten Sie einen Governance-Plan entwerfen. Bestimmen Sie eine Führungsperson, die in der Startphase für die Definition des Programmumfangs und der Ziele, den Projektplan und das Implementierungsteam verantwortlich ist. Sie sollten ferner alle bestehenden technologischen oder Governance-Anforderungen erfassen und alle Aspekte der Unternehmenskultur beachten, die die Entscheidungsfindung beeinflussen könnten.

Definieren Sie anschließend eine Vision für Ihr Programm und entwickeln Sie eine Strategie, die Aufschluss darüber gibt, wie Sie dieses Ziel erreichen wollen. Sobald dies geschehen ist, können Sie auf dieser Grundlage einen überzeugenden Business Case für Ihr Führungsteam und Ihre Stakeholder erstellen, um deren Unterstützung zu gewinnen.

2. Kontrollen festlegen

Kontrollen unterstützen Ihre Governance-Struktur, indem sie die Einhaltung von Richtlinien und Standards erzwingen, um die für Unternehmens-Apps erforderliche Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Vorteile einer modernen Low Code-Entwicklungsplattform mit integrierten Kontrollen. So stellen Sie sicher, dass sich Ihre Citizen Developer an Best Practices orientieren. Dank der in die Plattform integrierten Richtlinien und Standards haben Ihre Administratoren und Anwendungsentwicklungsteams einen Überblick über die Low Code-Anwendungen, die in Ihrem Unternehmen entwickelt und bereitgestellt werden, und können diese überwachen.

3. Experience vorbereiten

Eine sichere und überzeugende Experience für Ihre Citizen Developer ist von entscheidender Bedeutung. Eine einheitliche Low Code-Plattform umfasst praktische Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Ideen für Apps übermittelt, andere zur gemeinsamen Entwicklung eingeladen und Apps für Tests und Bereitstellung an die IT-Abteilung gesendet werden können - alles in einer optimierten Umgebung.

Dank der Fähigkeiten, die eine Low Code-Plattform für die App-Entwicklung bietet, kann jeder vorgefertigte Vorlagen oder Drag-and-Drop-Funktionen und praktische Bausteine verwenden, um viele der ersten technischen Entscheidungen für die Konfiguration von Apps zu treffen. Dank der rollenbasierten Zugriffssteuerung können Citizen Developer sicher arbeiten, ohne andere Entwickler, Daten oder die Plattform zu gefährden.

Mit der geeigneten Low-Code-Anwendungsplattform können Sie Citizen Development in Ihrem Unternehmen schnell skalieren, verwalten und schützen. Ein leistungsfähiger Governance-Plan hält ihr Unternehmen auf Kurs, damit Sie schnell großartige Apps bereitstellen können.

Weitere Tipps für die Zusammenarbeit zwischen IT und Citizen Developern finden Sie hier. Und hier gibt weitere Tipps zur effektiven Planung Ihres Citizen Development-Programms.