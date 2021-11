"Citizen Developer sind in der Regel technikbegeisterte Mitarbeiter in Unternehmen, die zwar formal keine technische Funktion im Organigramm haben, aber seit Jahren an der Gestaltung von Geschäftsprozessen und Dienstleistungen beteiligt sind", sagt Gregg Aldana, Global Senior Director of Creator Workflows bei ServiceNow. "Mithilfe von Low-Code-Tools erstellen sie im Drag-and-Drop-Verfahren neue Anwendungen, ohne eine Zeile Code zu schreiben, und tragen so immer wieder bei der Entwicklung neuer Lösungen bei."

Mitarbeiter wie sie gebe es praktisch in jedem Unternehmen. "Es ist keine neue Rolle", bekräftigt Aldana. "Citizen Developer" sei nur ein neuer Begriff, um eine Tätigkeit zu beschreiben, die es schon immer gegeben hat. Gregg Aldana arbeitet seit Jahren im Bereich Pro-Code- und Low-Code-Entwicklung und nutzte selbst frühe Versionen cloudbasierter Low-Code-Lösungen für die Federal Deposit Insurance Corporation, bevor er 2017 zu ServiceNow kam. Jetzt hilft er Unternehmen zu verstehen, wie Low-Code-Technologien effizienter und effektiver im Tagesgeschäft eingesetzt werden können.

In einem Interview sprach Gregg Aldana über die Verlagerung der Anwendungsentwicklung an die vorderste Front und darüber, wer diese neuen Low-Code-Entwicklungstools in die Hände bekommen sollte, damit Unternehmen deren Vorteile am besten nutzen können.

Wer sind die "Citizen Developer", die diese Tools verwenden?

Es sind Menschen, die traditionell nicht in der IT tätig sind. Sie arbeiten in Geschäftsbereichen wie Marketing und Vertrieb oder als Geschäftsanalytiker, oder sie können erstaunliche Dinge mit Tabellenkalkulationen anstellen und Makros schreiben. Sie haben schon immer versucht, bessere Wege für sich zu finden, um im Unternehmen zu agieren. Die Technologie hat sich nun so weit entwickelt, dass man nicht mehr viel Code schreiben muss, um eine benutzerdefinierte Anwendung zu entwickeln. Mit Tools wie den Creator Workflows von ServiceNow entwickeln sie tatsächlich sehr anspruchsvolle und nützliche Geschäftslösungen.

Ich nenne sie Wissensarbeiter, weil sie das Geschäft ihres Unternehmens in- und auswendig kennen, und sie gestalten gerne. Sie schauen sich beispielsweise einen Geschäftsprozess an und denken: "Wie kann ich das automatisieren?" Jetzt gibt es Technologien, die diese Ideen und Fähigkeiten viel stärker und wirkungsvoller machen.

Millennials und die jüngere Generation sind mit diesen No-Code- und Low-Code Tools aufgewachsen. Sie verstehen nicht, warum sie sich extra an die IT-Abteilung wenden und diese bitten müssen, etwas zu entwickeln, wenn sie mithilfe von Low-Code-Tools ihre eigene benutzerdefinierte Anwendung innerhalb weniger Stunden entwickeln und bereitstellen können.

Das scheint eine große Veränderung für IT-Abteilungen einzuläuten.

CIOs und IT-Verantwortliche haben sich damit abgefunden, und die fortschrittlichsten Unternehmen entwickeln proaktiv eine Low-Code-Strategie, um der Bewegung voraus zu sein und ihren Citizen Developern leistungsstarke Technologien an die Hand zu geben, die aber für sie beherrschbar sind. In den nächsten fünf Jahren werden in jeder Branche 500 Millionen neue Anwendungen entwickelt werden müssen. Sie können nicht genug professionelle Entwickler einstellen, um das zu schaffen. Wenn sie nicht jetzt auf Citizen Developer setzen, werden sie gegen die Konkurrenz verlieren. Unternehmen, die bereits über ein solches Programm verfügten, waren im letzten Jahr während der Pandemie erfolgreich. Sie waren darauf vorbereitet.

Wird diese Entwicklung die professionellen Programmierer überflüssig machen?

Jeder Citizen Developer oder Low-Coder erreicht irgendwann einen Punkt, an dem er die Hilfe eines professionellen Entwicklers benötigt. Irgendwann hat er es mit einer komplexen Integration zu tun oder braucht eine wirklich anspruchsvolle und benutzerdefinierte Logik. Es wird also nie so sein, dass die Citizen Developer die Führung übernehmen und den Bedarf an professionellen IT-Anwendungsentwicklern beseitigen.

Außerdem: Die größten Fans und Befürworter von Low-Code-Technologien sind professionelle Entwickler. Sie können damit schneller arbeiten. Sie müssen nicht mehr so viel Code schreiben. Sie können ihre wertvolle Zeit den wirklich komplexen Aufgaben widmen, die sie von Grund auf neu schreiben müssen, und sich nicht mit banalen Dingen beschäftigen, die mit Low-Code erledigt werden können.

Professionelle Entwickler sind wahrscheinlich auch die größten Nutznießer von Low-Code-Technologien. Sie lieben sie und fördern ihren Einsatz mehr als jede andere Gruppe im Unternehmen. Und wenn Citizen Developer auf ein Problem stoßen und Fragen haben, können sie sagen: "Oh, das ist ganz einfach. Das geht so." Es ist eine sehr symbiotische Beziehung.

Was ist ein gutes Beispiel für eine Organisation, bei der diese Werkzeuge einen großen Unterschied gemacht haben?

Im St. Jude Children's Research Hospital wurden letztes Jahr alle Mitarbeiter nach Hause geschickt, aber sie mussten immer noch Verträge weiterleiten und unterschreiben. Es wurde eine Technologie eingesetzt, die elektronische Signaturen verarbeiten konnte, aber es stellte sich heraus, dass die elektronischen Signaturen das geringste Problem darstellten. Das größere war die Weiterleitung der Verträge. Verschiedene Verträge erforderten unterschiedliche Genehmigungsstufen und Arbeitsabläufe. Es gab keine Lösung, und das hielt den ganzen Betrieb auf.

Ein Mitarbeiter des Krankenhauses entwickelte daraufhin eine benutzerdefinierte Low-Code-App mit der App Engine von ServiceNow, um all dies zu automatisieren - und das innerhalb von drei Wochen. Dann wurde sie an Tausende von Mitarbeitern verteilt. Der Citizen Developer kannte all die verschiedenen Arbeitsabläufe, die mit der Weiterleitung von Verträgen und Unterschriften verbunden waren, war technisch versiert und hatte bereits mit der Technologie gespielt. Dies war ein großartiges Beispiel für einen geschäftskritischen Prozess, der von einem ehrgeizigen Citizen Developer schnell in Angriff genommen wurde.