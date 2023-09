Alphabet will sparen, aber nicht auf Techniker verzichten. So wurde angekündigt, Hunderte von Mitarbeitern aus dem Rekrutierungsteam zu entlassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten müsse man sich effizienter aufstellen, hieß es. "Wie wir bereits gesagt haben, investieren wir weiter in Top-Ingenieure und technische Talente, während wir gleichzeitig das Tempo unserer allgemeinen Neueinstellungen deutlich verlangsamen", schreibt ein Google-Sprecher in einer E-Mail-Erklärung.

Schon im Juli 2023 hatte Finanzchefin Ruth Porat in einer Telefonkonferenz davon gesprochen, dass sich Alphabet "auf die dauerhafte Umstrukturierung seiner Kostenbasis konzentrieren" wolle. Zuvor hatte das Unternehmen bereits im Januar die Entlassung von 12.000 Mitarbeitern angekündigt, darunter auch schon einige Personaler. Google streicht sein Rekrutierungsteam wohl auch deshalb zusammen, weil künftig generell weniger Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Um die Entlassenen zu unterstützen, wird das Unternehmen Outplacement-Dienste und Abfindungspakete anbieten.

