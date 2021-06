Wenn es um Markenimage geht, führt kein Weg an Apple vorbei. Kein Unternehmen ist besser darin, seine Produkte und sein Management in Szene zu setzen. Dabei ist der wertvollste Konzern der Welt stets bemüht, neue Prestigeobjekte mit Corporate Social Responsibility zu verknüpfen.

Nun hat der iPhone-Konzern seinen 26. Store im Großraum Los Angeles eröffnet. Das Besondere daran: der Store befindet sich im historischen Tower Theatre in der Innenstadt von LA.

Apple Store als Hommage an Hollywood

Das historische Kino wurde von Architekt S. Charles Lee entworfen und im Jahr 1927 eröffnet. Es ist nicht nur das erste Kino, das für Filme mit Ton verdrahtet wurde, sondern bot auch erstmals eine Klimaanlage. Darüber hinaus war das Gebäude in zahlreichen Blockbuster-Filmen zu sehen, darunter "Fight Club", "Coyote Ugly" "und Transformers".

Nachdem das Kino 1988 schließen muss, steht es zunächst leer - bis Apple die Sache, beziehungsweise das Geld in die Hand nimmt und dem Tower Theatre im Rahmen eines umfangreichen Restaurierungsprojekts zu neuem, altem Glanz verhilft:

Mit dem Tower Theatre will Apple Zeichen setzen und zu "noch mehr Kreativität mitten in Downtown anregen". Dazu passend startet das Unternehmen die weltweite Initiative "Today at Apple Creative Studios" mit der junge Kreativarbeiter unterstützt werden sollen.

"Los Angeles strotzt an jeder Ecke vor Kreativität in den Bereichen Kunst, Musik und Unterhaltung und wir sind begeistert, unsere Beziehung zu dieser besonderen Stadt weiter auszubauen", sagt Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail &People bei Apple. "Apple Tower Theatre ist eine Hommage an die reiche Geschichte und das Erbe dieser Hauptstadt der Unterhaltungsindustrie."