In der WeAreDevelopers Studie "#Wanted and #Misunderstood - A developer survey 2023" aus dem Frühjahr 2023 wurden 1.300 Softwareentwickler und -entwicklerinnen aus ganz Europa befragt, um einen Einblick in die Bedürfnisse und Erwartungen dieser hoch qualifizierten Fachkräfte zu erhalten.

Das Gehalt sollte in der Stellenanzeige stehen

Die Ergebnisse der Umfrage liefern Erkenntnisse darüber, was für Techtalente wichtig ist, wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz auszuwählen und diesem treu zu bleiben. Hier sind nun 15 Fakten, die Unternehmen dabei unterstützen können, erstklassige Softwareentwickler zu gewinnen und langfristig zu binden:

1. Gehaltstransparenz: Gehaltstransparenz ist ein Schlüsselfaktor, der die Entscheidungen von Softwareentwicklern bei der Jobsuche erheblich beeinflusst. In unserer Umfrage gaben beeindruckende 86 Prozent der Befragten an, dass sie eher dazu neigen würden, sich für eine Arbeitsstelle zu bewerben, wenn das Gehalt von vornherein transparent und angegeben ist.

Dies unterstreicht die Bedeutung von klaren und offenen Angaben zum Gehalt in Stellenausschreibungen und verdeutlicht den Einfluss dieser Information auf die Bewerbungsbereitschaft der potenziellen Kandidaten. Für Entwickler ist dies nicht nur eine Frage der finanziellen Sicherheit, sondern auch der Wertschätzung ihrer Arbeit. Gehaltstransparenz schafft Vertrauen und zeigt, dass Unternehmen fair und offen mit ihren Mitarbeitern umgehen.

2. Berufliche Weiterbildung: Die Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung ist ein wesentlicher Aspekt, den Entwicklern bei der Auswahl ihres Arbeitsplatzes berücksichtigen. Beachtliche 43 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie ein Jobangebot mit einem niedrigeren Gehalt akzeptieren würden, vorausgesetzt, es besteht eine Garantie für die berufliche Weiterentwicklung.

Weiterbildung hilft Mitarbeiter zu binden

Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung von beruflichen Aufstiegschancen als entscheidenden Faktor für Jobsuchende, der oft genauso wichtig ist wie unmittelbare finanzielle Vergütung. Für Entwickler ist die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich beruflich weiterzuentwickeln, von großem Wert, da dies nicht nur ihre persönliche und berufliche Entwicklung fördert, sondern auch ihre langfristige Bindung an ein Unternehmen unterstützt.

3. Offenlegung von Gehältern: Die Offenlegung von Gehältern ist ein Trend, der in der Entwicklergemeinschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Fast die Hälfte der Entwicklerinnen und Entwickler kommuniziert aktiv über Gehaltsinformationen untereinander. Diese Praxis wird voraussichtlich durch die zusätzliche Unterstützung von EU-Gesetzen weiterhin zunehmen und somit einen anhaltenden Druck für die Offenlegung von Gehältern in Stellenanzeigen ausüben.

Dies unterstreicht die Bedeutung von transparenten Gehaltsangaben in der heutigen Arbeitswelt, da sie nicht nur die Lohnungleichheit aufdecken, sondern auch dazu beitragen, gerechtere Gehaltsstrukturen zu schaffen. Unternehmen, die Gehaltstransparenz fördern, können das Vertrauen ihrer Mitarbeiter stärken und sich als transparente und faire Arbeitgeber positionieren.

4. Wellbeing und Gesundheit: Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter stehen bei Softwareentwicklern hoch im Kurs. Die Umfrage ergab, dass 69 Prozent der Befragten sich der sowohl negativen als auch positiven Auswirkungen dieses Themas bewusst sind. Diese Erkenntnis unterstreicht die Relevanz von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz in der Wahrnehmung der Entwickler-Community.

Gesunde Mitarbeiter sind produktiver

Die Tatsache, dass fast sieben von zehn Befragten eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Aspekten haben, deutet darauf hin, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Berufsentscheidungen und die Arbeitszufriedenheit von Entwicklern haben können. Unternehmen, die sich um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter kümmern, können nicht nur die Gesundheit ihrer Belegschaft fördern, sondern auch die Produktivität steigern und die Mitarbeiterbindung stärken.

5. Work-Life-Balance und Stressprävention: 40 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler identifiziert Stress und eine hohe Arbeitsbelastung als ihre hauptsächlichen negativen Probleme im beruflichen Umfeld. Dies unterstreicht die Herausforderungen, mit denen viele Entwickler konfrontiert sind.

Es zeigt auch die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Stressbewältigung und zur Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance in der Softwareentwicklungsbranche. Unternehmen sollten Strategien entwickeln, um den Stress ihrer Mitarbeiter zu reduzieren, sei es durch flexible Arbeitszeiten, Entwicklungsprogramme zur Stressbewältigung oder andere geeignete Maßnahmen, die das Wohlbefinden fördern.

6. Vier-Tage-Woche und kürzere Arbeitszeiträume: Eine signifikante Anzahl von 42 Prozent der Befragten zieht es vor, in kürzeren Arbeitszeiträumen zu arbeiten, was auf ein wachsendes Interesse an alternativen Arbeitsmodellen wie der Vier-Tage-Woche hinweisen könnte.

Arbeitgeber müssen flexible Arbeitszeitmodelle anbieten

Dieser Trend spiegelt das Bestreben vieler Arbeitnehmer wider, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen und sich flexiblere Arbeitsbedingungen zu sichern, ohne dabei die berufliche Produktivität zu beeinträchtigen.

Es zeigt auch, dass Unternehmen zunehmend bereit sein könnten, alternative Arbeitsmodelle zu prüfen und anzubieten, um die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter besser zu erfüllen. Die Einführung flexiblerer Arbeitszeitmodelle kann nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen, sondern auch die Produktivität steigern und die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeben verbessern.

7. Unternehmenswerte: Unter den befragten Fachkräften gewinnen Unternehmenswerte zunehmend an Bedeutung und werden oft zum zweitwichtigsten, wenn nicht sogar zum entscheidenden Faktor bei der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Inzwischen legen 46 Prozent der Befragten einen höheren Stellenwert auf die Bedeutung ihrer Arbeit als auf monetäre Entlohnung. Diese Entwicklung reflektiert den wachsenden Wunsch vieler Arbeitnehmer nach einem sinnstiftenden Beruf, der ihren persönlichen Werten und Überzeugungen entspricht.

Sie zeigt auch, dass Unternehmen, die klare und ethische Werte vertreten, eine starke Anziehungskraft auf talentierte Fachkräfte ausüben können, die nicht nur auf finanzielle Belohnungen, sondern auch auf eine sinnvolle berufliche Erfahrung Wert legen. Dieses Ergebnis betont die Bedeutung der Unternehmenskultur und ihrer Ausrichtung auf die Werte, die von den Mitarbeitenden geschätzt werden.

8. Gendergerechtigkeit: Was am meisten besorgt, ist die Geschlechterlücke beim Gehalt. Laut unserer Umfrage fühlen sich weibliche Entwicklerinnen aufgrund dieser Lücke oft infrage gestellt, was ihr Wissen und ihre Werte betrifft.