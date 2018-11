Hohe Pünktlichkeit, wenig Zugausfälle, ein Mobilitätsassistent, der Bahnreisende automatisch über Störungen und alternative Verbindungen informiert, Drohnen zur Zugwartung, Digital Twins zur Erhöhung der Zugfolge und Zuverlässigkeit, Smartphones als Streckentester - wovon deutsche Reisende bisher nur träumen können, das ist bei der SNCF (Société nationale des chemins de fer français) schon Realität.

Deshalb ist man bei der französischen Eisenbahn auf Eines besonders stolz: Man sieht sich als die Speerspitze der Digitalisierung Frankreichs. So erzählt man in der Unternehmenszentrale, dass man im Jahr 2000 zeitgleich zum Start von Google in Frankreich selbst mit voyages-sncf.com die erste kommerzielle französische Website gelauncht habe. Und bereits 2015 stellte man die grundsätzlichen Weichen in Richtung Digitalisierung.

Mit digitalen Berührungsängsten hatte Benoit Tiers also nicht zu kämpfen, als er vor zwei Jahren als CDO und CIO zu SNCF kam. Er fand eine digital-affine Unternehmensführung vor, die die Herausforderungen der digitalen Transformation mit allen ihren Konsequenzen bereits angenommen hatte und am Umbau des klassischen Eisenbahnunternehmens zu einem modernen Dienstleister für Massenmobilität arbeitete. Dabei investiert der Konzern mittlerweile jährlich 300 Millionen Euro in die digitale Transformation.

Digitalisierung bei der SNCF

Strategisches Ziel der SNCF-Digitalisierung ist es unter anderem, den Anteil des Managed Traffic - also etwa Bahn, Flieger etc. - am gesamten Verkehrsaufkommen zu erhöhen. "Noch", so Tiers, "wird der Großteil der Mobilität per Unmanaged Traffic, sprich 80 Prozent des Verkehrsaufkommens, per Auto bewältigt." Ein Ziel, das die SNCF jedoch vor eine große Herausforderung stellt: Die Ressource Schiene (rund 30.000 Kilometer Strecke) und damit die Anzahl der Züge (rund 15.000) ist begrenzt. Und es besteht wenig Hoffnung, dass sich an diesen Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit etwas ändert. Deshalb muss die SNCF, will sie ihren Verkehr steigern, dafür sorgen, dass sie einerseits ihre Züge dichter gestaffelt einsetzen kann, anderseits muss sie Ausfälle bei Gleisen und rollendem Material möglichst vermeiden. Dies will die Eisenbahngesellschaft im Zuge der Digitalisierung erreichen. Zudem soll die Digitalisierung für mehr Transparenz hinsichtlich Kunden und Hardware (Züge, Bahnstrecken) sorgen.

Dabei weist der digitale Transformationsweg der SNCF eine Besonderheit auf: Während andere Unternehmen im Zuge der Digitalisierung auf Disruption setzen, ist man bei SNCF stolz darauf, wie es CDO und CIO Tiers formuliert, "dass wir Vergangenheit, sprich Legacy-Apps, und die Zukunft, sowie physikalische und digitale Welt miteinander kombinieren und verschmelzen."

Die digitale Transformation adressiert neben dem strategischen Gesamtziel vier weitere Bereiche: Die Kunden, also die Reisenden, Logistikunternehmen, Spediteure etc.; die eigenen Angestellten, die einerseits bei ihrer Arbeit von der Digitalisierung profitieren, anderseits selbst dabei mitwirken sollen; die Verbesserung der Performance des Unternehmens sowie die Erhöhung der Safety - also der Betriebssicherheit des eigentlich Eisenbahnbetriebs, der auf gleicher Infrastruktur immer mehr Passagiere transportieren muss.

Digital Houses als Digital-Hubs

Um diese Aufgaben zu meistern, hat Tiers die IT und Kommunikation des Konzerns neu organisiert. Waren IT, Digital, Telekommunikation und Netze früher getrennte Bereiche, so firmieren sie jetzt als e.SNFC unter einem Dach - auch räumlich als Digital Hub am Unternehmenssitz in Saint-Denis bei Paris. Dabei ist Saint-Denis nur eines von 5 sogenannten "Digital Houses 574".

Die 574 steht dabei als Reminiszenz an die Rekordfahrt des TGV, als dieser am 3. April 2007 die Geschwindigkeitsmarke von 574 km/h knackte. "Mit den Digital Houses wollen wir den Digitalisierungsgedanke auch in die Regionen tragen", erklärt der CDO/CIO, "wobei jedes Digital House ein eigenes Spezialgebiet hat." Hellemmes-Lille gilt etwa als Zentrum für die "Factory of the Future", während das Digital House in der Region Occitanien eine Hochburg in Sachen IoT-Know-how ist. Zudem führte Tiers in den Zentren das 3-3-3 Prinzip ein: "Probleme oder Herausforderungen sollen drei Tage diskutiert und spezifiziert, dann drei Wochen lang analysiert werden und danach soll innerhalb von drei Monaten ein Proof of Concept entwickelt werden."

Mobile Devices für 130.000 Mitarbeiter

Doch auch im Unternehmensalltag sollen die Mitarbeiter nach Benoit Tiers Motto "Digital for everyone" arbeiten, weshalb SNCF 130.000 Beschäftigte mit einem Tablet oder Smartphone ausgestattet hat. "Jeder Mitarbeiter soll auf diese Weise in der Lage sein", so Tiers weiter, "seinen Job soweit es geht von unterwegs zu erledigen." Nützlicher Nebeneffekt: Per App sind die Mitarbeiter in der Lage, unterwegs direkt den Kunden bei Fragen zu helfen. Gleichzeitig war die Mobilisierung die Grundlage für die unternehmensweite Einführung neuer Collaboration-Tools.

Ihren Mehrwert im Arbeitsalltag haben die Tools bereits bei der Ausrüstung der TGV-Flotte mit WLAN unter Beweis gestellt. In der Praxis erwies sich die Aufrüstung kniffliger als gedacht und kostete viel Zeit. Per Collaboration fanden die Beteiligten einen schnelleren Weg und konnten diesen über ihre Mobile Devices schnell mit den Kollegen an den anderen Standorten teilen.

Wartung mit Drohnen

Ein anderes Beispiel dafür, wie Digitalisierung und mobile Endgeräte die Innovationsfreudigkeit der Mitarbeiter fördern, ist die TGV-Wartung: Um die Oberseite der Züge und die dortigen Stromabnehmer zu kontrollieren, war es bislang notwendig, dass Wartungstechniker auf das Dach der Züge kletterten. Ein zeitaufwändiger und gefährlicher Job, denn die Mitarbeiter mussten ähnlich einem Bergsteiger oder Fassadenkletterer gesichert werden. Ein Techniker hatte dann die zündende Idee: Warum fliegen wir die Oberseite des Zuges nicht mit einer Drohne ab und filmen sie mit der eingebauten HD-Kamera? Den Vorschlag setzte SNCF in die Praxis um. "Erst neulich erzählte mir einer der Techniker, dass sein Job nun fast einem Videospiel in der Freizeit ähnle", fasst Tiers die Erfahrungen zusammen. Doch SNCF spart dank der Drohnen nicht nur Zeit und erhöht die Sicherheit der Techniker, sondern konnte auch eine neue Qualitätsstufe in der Wartung der Züge selbst erzielen. Da die Videos der Kontrollflüge archiviert werden, können diese per KI auch nachträglich automatisch auf Anomalien überprüft werden, falls etwa bei einer aktuellen Kontrolle eines anderen Zuges eine neue Fehlerquelle auffiel.

Alles interne Prozessverbesserungen, von denen der Kunde, sprich Reisende, nicht viel direkt mitbekommt. Sein primärer Berührungspunkt mit der SNCF-Digitalisierung ist die App SNCF, die seit dem Launch 2015 rund 11 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Mit der App will die Bahngesellschaft zum Mobilitätsassistenten der Fahrgäste werden. Laut SNCF kann die App beispielsweise den Kunden automatisch über Betriebsstörungen informieren und ihm alternative Reisemöglichkeiten vorschlagen. Um wirklich ein Reiseerlebnis von Tür zu Tür zu offerieren, werden auch Services Dritter - etwa Car-Sharing- oder Rent-a-bike-Dienste - in die App integriert. Selbst Flüge, so die Pläne des CIO, lassen sich künftig über die App buchen. Und SNCF verdient mit, über die Vermittlungsprovision ihres eigenen Reisebüros. "Unser Ziel ist es", so Tiers, " alle Mobilitätssysteme abzudecken." Die KI soll für den Fahrgast das jeweils optimale Verkehrsmittel ermitteln.