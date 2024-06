Der souveräne deutsche Cloud Provider STACKIT (eine Marke von Schwarz Digits) und ServiceNow wollen kooperieren. Wie die beiden Unternehmen auf der ServiceNow-Hausmesse Knowledge 2024 in Las Vegas bekanntgaben, sollen Kunden künftig bei STACKIT das komplette ServiceNow-Angebot, inklusive Hosting und Support, souverän aus einer Hand erhalten. Auch die ServiceNow-Instanz der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) läuft künftig auf STACKIT.

Dabei ermögliche die Partnerschaft ServiceNow-Kunden, ihre Daten in der STACKIT-Cloud nach höchsten europäischen Sicherheitsstandards und DSGVO-konform hosten zu lassen, hieß es. Sämtliche Compliance- und Sicherheitsanforderungen würden eingehalten.

Darüber hinaus arbeiten die beiden Unternehmen an der Entwicklung weiterer Innovationen auf Basis der Now-Platform in der STACKIT Cloud, damit Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Kompetenzen in der digitalen Transformation mit ServiceNow und STACKIT flexibel und effizient, entsprechend der aktuellen globalen und wirtschaftlichen Anforderungen, weiterentwickeln können.

Co-Entwicklung von Branchenlösungen

Dazu zählten laut Walter Wolf, Vorstand der Schwarz IT, insbesondere das Co-Development von Lösungen für bestimmte Branchen oder Prozesse, die dann später auch von ServiceNow als Produkt für andere Kunden angeboten werden können. Die Schwarz IT, selbst langjähriger ServiceNow-Nutzer über die klassischen Bereiche wie IT Service Management (ITSM) hinaus, fungiere dabei als eine Art Innovationgeber, so Wolf. Auch die Nutzung von anderen Large Language Models (LLMs) als Grundlage für ServiceNows GenAI-Tool Now Assist, wird unterstützt - darunter auch Aleph Alpha.

"Die Stärkung der digitalen Souveränität in Deutschland und Europa ist für uns essenziell", erklärte der Schwarz-Manager. Die Kombination der ServiceNow-Plattform und des Serviceangebots der STACKIT-Cloud biete Kunden die Möglichkeit, höchste Anforderungen in punkto Datensicherheit zu erfüllen.