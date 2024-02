Die neue Einheit des deutschen Softwarekonzerns soll die gesamte Wertschöpfungskette für SAP Business AI von der Forschung über die Produktentwicklung bis hin zur Implementierung beim Kunden überblicken. Dafür verantwortlich ist Philipp Herzig in der neu geschaffenen Funktion Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO). Als solcher berichtet Herzig bereits seit Januar 2024 direkt an den SAP-Vorstandsprecher Christian Klein.

Mit dieser neuen Struktur will SAP das Tempo in seiner KI-Entwicklung beschleunigen, hieß es in einer Mitteilung des Softwareherstellers. Die neu gegründete Organisation unterstreiche zudem die zentrale Bedeutung von Business AI als strategischer Treiber für das weitere Wachstum von SAP. Herzigs Team soll daFür eng mit anderen Innovatoren innerhalb von SAP zusammenarbeiten. Das Ziel: Künstliche Intelligenz in jeden Teil des Portfolios zu integrieren. Basierend darauf soll Kunden SAP Business AI über das gesamte SAP-Portfolio einheitlich nutzen können.

Startschuss für eine völlig neue Innovationsgeneration

"Der verstärkte Fokus auf Business AI markiert den Startschuss einer völlig neuen Generation von Innovation in Unternehmen und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, diesen nie dagewesen Wandel für alle SAP Kunden umsetzen zu dürfen", beschreibt SAP-CAIO Herzig seine Aufgabe. "Wir werden mit unserem Team sowie mit unserem Ökosystem aus Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um relevante, zuverlässige und verantwortungsvolle Business-KI weltweit für Unternehmen zur Verfügung zu stellen."

In Herzigs Team soll Walter Sun als Global Head of AI und leitender KI-Produktentwickler weltweit die Entwicklung der nächsten Generation von Unternehmenssoftware von SAP koordinieren. Sun wechselte im September 2023 von Microsoft zu SAP.

Saueressig leitet neues Cloud-Ressort: SAP baut Vorstand um

In der Organisation von SAP gibt es derzeit einige Veränderungen. Erst Anfang des Jahres 2024 richtete der Konzern mit Customer Services & Delivery ein neues Vorstandsressort ein. Dessen Leiter Thomas Saueressig soll die nach wie vor zögerliche Cloud-Transformation bei den Kunden anschieben. Die Produktentwicklung, die Saueressig bis dato geleitet hatte, übernahm Muhammad Alam, der damit auch in den SAP-Vorstand aufrückte. Alam war wie Sun von Microsoft zu SAP gewechselt, allerdings bereits Ende Januar 2022.

SAP baut seine gesamte Organisation um

Die Veränderungen an der Spitze von SAP wirken sich indes auch auf die gesamte Organisation aus. Erst Ende Januar 2024 kündigte SAP-Chef Klein ein umfassendes Restrukturierungsprogramm an, das rund 8.000 Mitarbeiter betrifft - etwa 7,5 Prozent der Gesamtbelegschaft. Von Entlassungen oder einem Stellenabbau war in Walldorf zwar nicht die Rede. Die Chefetage macht jedoch unmissverständlich klar, dass die Qualifikationen und Ressourcen der SAP den zukünftigen Geschäftsanforderungen auch weiterhin gerecht werden müssten.

Restrukturierung betrifft 8.000 Mitarbeiter: SAP baut sich um

Für SAP-CEO Klein geht es offenbar darum, den deutschen Softwarekonzern strikt auf Cloud- und KI-Kurs zu trimmen. Dafür werden die internen SAP-Strukturen umgebaut, wie sich immer deutlicher herauskristallisiert. Neben einem stärkeren Fokus auf strategische Wachstumsbereiche gelte es SAP zufolge, die "operative Struktur umzugestalten, um organisatorische Synergieeffekte zu nutzen, Effizienzsteigerungen durch KI zu erzielen und das Unternehmen auf zukünftiges stark skalierendes Umsatzwachstum vorzubereiten".