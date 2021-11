Höchste Zeit zu handeln: Der durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub wird den IT-Fachkräftemangel in den deutschen Betrieben noch verschärfen. Zugleich verlagern sich viele Unternehmen - vornehmlich in Manufacturing und Handel - aktuell in Richtung Software-Entwicklung. Sie programmieren eigene Anwendungen, um neue digitale Geschäftsmodelle umzusetzen und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Profi-Know-how nicht unbedingt notwendig

Low-Code lautet das Gebot der Stunde. Low-Code-Plattformen erfordern kein Profi-Know-how, sondern stellen visuelle Vorlagen zur Verfügung, um per einfachem Drag & Drop innovative Anwendungen und automatisierte Workflows zu erstellen. Dies weitet den Nutzerkreis auf die Fachbereiche aus und ermöglicht eine Demokratisierung der App-Entwicklung, Stichwort: Citizen Development. Die Code-Profis selbst werden von Routineaufgaben entlastet und können sich auf komplexe Aufgaben konzentrieren. Zudem werden die Projektlaufzeiten erheblich verkürzt und die Produktivität steigt.

Analysten wie Gartner schreiben Low Code daher großes Wachstumspotenzial zu und gehen davon aus, dass bis 2024 bereits 80 Prozent aller Technologieprodukte und -dienste weltweit von Mitarbeitenden außerhalb der IT-Abteilung erstellt werden.

Deutsche Wirtschaft noch am Anfang

Im Vergleich zu den USA steht Citizen Development im deutschsprachigen Raum allerdings noch am Anfang. "Hier findet die Low-Code-Entwicklung noch hauptsächlich innerhalb der IT-Abteilungen statt, die die geschäftlichen Anforderungen aus den Fachbereichen aufnehmen", erläutert Andreas Weber, Head of Solution Consulting Central Europe bei ServiceNow.

Ein Beispiel dafür ist die Schweizer Baloise Group, auch bekannt als Basler Versicherungen. So nutzten die Spezialisten von Baloise zusammen mit ihrem Partner Arctive die Low-Code-Funktionen der Now Platform, um für einen globalen Pharmakonzern ein maßgeschneidertes Schadenportal zu entwickeln. Innerhalb kurzer Zeit entstand ein hochwertiges, benutzerfreundliches Online-Portal, das den Ruf des Baloise-Kunden als Weltklasse-Unternehmen weiter verfestigt.

Zweite Evolutionsstufe erklommen

Die nächste Evolutionsstufe wird erreicht, wenn technisch versierte Mitarbeiter aus den Fachbereichen aktiv an der Low-Code-Entwicklung mitwirken. So geschehen bei der Deutschen Bahn, die gerade die Schließfächer in ihren Bahnhöfen zu intelligenten Paketstationen ausbaut. Dank der Low-Code-Plattform von ServiceNow konnte DB Systel, IT-Tochter der Bahn, das dazu benötigte digitale Backend einschließlich Kunden- und Partnerportal mit minimalem Aufwand realisieren.

Da die Now Platform mit dem Portal auch gleich die gesamte Prozess- und Workflow-Integration zur Verfügung stellt, können die Fachbereiche der Bahn künftig selbst digitale Lösungen entwickeln. Die IT-Spezialisten sind sich sicher, dass ihre Fachkolleginnen und -kollegen dann nur noch selten ihre Unterstützung in Anspruch nehmen müssen.

Erste Rollouts auf Fachbereiche erfolgt

"Mittlerweile haben auch die ersten reinen Citizen-Development-Programme in Deutschland Einzug gehalten", skizziert Andreas Weber die Entwicklung. Pionierarbeit leistet zum Beispiel Jabil, ein US-amerikanischer Auftragsfertiger für Elektronikartikel, der in Deutschland mit Tochtergesellschaften vertreten ist. So hat Jabil ein konzernweites "ServiceNow Citizen Developer Program" ins Leben gerufen, um die Low-Code-Programmierung mit der Now Platform systematisch auf die Fachbereiche auszurollen.

Bestimmte Branchen prädestiniert

"Obwohl noch nicht weit verbreitet, wird Citizen Development für die deutschen Unternehmen in Zukunft sehr wichtig werden", unterstreicht Hamiedha Sahebzada, die bei ServiceNow als Senior Solution Sales Manager AppEngine EMEA Central & South tätig ist. "Gerade in der Manufacturing-, Automotive- und Hightech-Branche arbeiten in den Fachabteilungen häufig sehr gut ausgebildete Ingenieure, die mit modernen Low-Code-Tools ihre Apps und Prozesse schnell selbst bauen können."

Change Management erforderlich

Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müssen die Unternehmen jetzt die strategischen Weichen stellen und Citizen Development in der Organisation und Arbeitskultur etablieren. Zunächst sollten die Mitarbeiter aus den Fachbereichen systematisch über den Low-Code-Ansatz informiert und mit Schulungen und Guidelines auf die Nutzung vorbereitet werden. Ein überzeugendes Argument dürfte sein, dass sich mit dem Erwerb von Low-Code-Kenntnissen neue attraktive Karrierechancen eröffnen.

Eine zentrale Rolle beim unternehmensweiten Rollout des Low-Code-Ansatzes spielen die professionellen Software-Entwickler. Sie sollten eine enge Partnerschaft mit den Citizen Developern in den Fachbereichen eingehen und diesen als Coach zur Seite stehen: vom nötigen Wissenstransfer über die Unterstützung bei Low-Code-Projekten bis hin zu Freigabe und Rollout neuer Apps, Stichwort: Governance.

Now Platform macht Kontrolle leicht

"Unsere Now Platform macht es den Code-Profis leicht, die Kontrolle über Citizen Development zu behalten", sagt Hamiedha Sahebzada. "Denn es wurde ein Prozess in die Lösung integriert, nach dem die selbstgeschriebenen Apps erst dann in Betrieb gehen dürfen, wenn die IT-Abteilung dazu die Freigabe erteilt hat."

