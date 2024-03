Agnes Heftberger übernimmt zum 15. April 2024 als Corporate Vice President den Vorsitz der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, teilte der US-amerikanische Softwarekonzern offiziell mit. Heftberger löst Marianne Janik ab und soll künftig an Ralph Haupter berichten, President von Microsoft in der Region EMEA.

Heftberger kommt von IBM zu Microsoft, wo sie mehr als 20 Jahre lang unterschiedliche Führungspositionen in Deutschland, der EMEA-Region und in Asien innehatte. Zuletzt leitete sie das Geschäft von IBM in Australien, Südostasien, Korea und Neuseeland. Davor war sie Vice President of Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Mitglied der Geschäftsführung von IBM Deutschland.

Microsoft setzt auf Frauen in der deutschen Geschäftsführung

"Agnes Heftberger setzt in ihrer Arbeit konsequent auf Innovation und Kundenorientierung - und fördert damit als erfahrene Führungskraft in der Technologiebranche nachhaltiges und inklusives Wachstum", begrüßte Microsoft-President Haupter seine neue Deutschland-Chefin. "Ihre globale Perspektive und Erfahrung ist in einer Zeit, in der KI den Innovations- und Produktionsprozess vieler Branchen verändert, besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass sie Microsoft Deutschland im neuen Zeitalter der KI und digitalen Transformation erfolgreich führen wird."

Mit Heftberger bleibt Microsoft seinem Kurs treu und setzt wieder auf eine Frau an der Spitze seiner Deutschland-Dependance. Seit 2016 bleibt der Vorsitz der Geschäftsführung damit hierzulande nach Sabine Bendiek und Marianne Janik fest in Frauenhand. Bendiek leitete die Microsoft-Geschäfte in Deutschland von Anfang 2016 bis Ende 2020. Danach wechselte die Managerin als Personalchefin zu SAP. Auf Bendiek folgte Janik, die sich laut Konzernangaben nach über 13 Jahren bei Microsoft dazu entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen. Über die weiteren Pläne Janiks ist derzeit nichts bekannt.

Deutschland ist für Microsoft ein wichtiges Standbein in Europa. Erst Mitte Februar kündigte der Softwarekonzern das größte Investment-Programm in seiner 40-jährigen Geschichte in Deutschland an. Microsoft will 3,2 Milliarden Euro investieren, um die KI- und Cloud-Kapazitäten seiner Rechenzentren hierzulande zu verdoppeln. Zudem will der Konzern mehr als 1,2 Millionen Menschen in Sachen digitaler Kompetenzen weiterbilden.