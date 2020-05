Was sind Ihre Aufgaben bei BASF?

Bingemann: "Als Product Owner des Enterprise Data Lakes bin ich verantwortlich für den Erfolg des Produktes. Ich helfe Hürden aus dem Weg zu schaffen, die uns daran hindern unser Ziel zu erreichen und vertrete unser Produkt innerhalb der BASF Community."

Wie sind Sie zu Ihrem aktuellen Job gekommen?

Bingemann: "Meine Erfahrungen in den Bereichen Change Management und Führung ermöglichten mir 2015 Teil eines großen Projektteams zu werden, das die Übergabe der BASF-Rechenzentren am Standort Ludwigshafen an einen externen Betreiber begleitete. Meine Führungskräfte haben mein Potenzial erkannt und mich stets in meiner Weiterentwicklung unterstützt. Ich denke, dass Mut und Willensstärke - neben Timing und ein bisschen Glück - ganz wesentliche Faktoren für den beruflichen Erfolg sind. Ich folge immer meiner Intuition, da sie mich bisher sehr gut beraten hat. Ich setze mir keine Grenzen, um an meinen Aufgaben zu wachsen. Ich bin der Meinung, wenn man eine Chance bekommt, sollte man sie ergreifen."

Was hat Ihnen besonders gut gefallen, sodass Sie sich für BASF als Arbeitgeber entschieden haben?

Bingemann: "Mir gefällt, dass BASF schier unbegrenzte Möglichkeiten bietet, sich in verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln. Die Internationalität und die Möglichkeit mit Kollegen aus der ganzen Welt zusammen zu arbeiten, zeichnen BASF als Top-Arbeitgeber aus. Neben der großen Themenvielfalt ist BASF ein mitarbeiterorientierter und sehr familienfreundlicher Arbeitgeber. Das zeigt sich in den flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie den BASF eigenen Kinderbetreuungs- und Gesundheitsangeboten."

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Bingemann: "Das Produktteam arbeitet an unterschiedlichen Standorten im In- und Ausland zusammen. Deshalb finden viele Abstimmungen virtuell statt. Wir nutzen sogenannte 'dailys', tägliche Telefonate, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Anschließend defnieren wir Anforderungen und holen Feedback ein oder arbeiten an der strategischen Ausrichtung des Produkts gemeinsam mit dem Management. Dabei motiviert mich die Verantwortung, die ich für meine Themen trage und die Herausforderungen, die wir im Team meistern."

Welche interessanten Aufgaben erwarten jungen Frauen bei BASF?

Bingemann: "Es gibt zahlreiche interessante Aufgaben in ganz unterschiedlichen Bereichen der IT. Von der Entwicklung, dem 'Coden' neuer Anwendungen, über die Weiterentwicklung der IT Infrastruktur bis hin zur Arbeit an innovativen Themen wie Robotic, Artifcial Intelligence und Machine Learning. Die Digitalisierungsstrategie von BASF bietet viel Gestaltungraum für junge IT-Talente!"

Wie fördert BASF Frauen in IT-Berufen? Gibt es spezielle Angebote?

Bingemann: "Firmeninterne Frauennetzwerke fördern die Vernetzung von Kolleginnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Fachrichtungen. Auf diese Weise habe ich schon viele inspirierende Kontakte geknüpft. Neben der Förderung von Mitarbeiternetzwerken setzt sich BASF auch dafür ein, Frauen und ihre Fähigkeiten im Führungsteam von BASF stärker einzubinden. Bis 2030 will BASF den Anteil weiblicher Führungskräfte weltweit auf 30 Prozent steigern. Diese Zielsetzung wird mir hoher Priorität verfolgt und es werden verschiedene Maßnahmen angeboten, die hierbei unterstützen, zum Beispiel individuelle Mentoring- und Trainingsprogramme."

Welchen Rat geben Sie Karriereeinsteigerinnen in die IT?

Bingemann: "Dass Frauen so rar in diesem Umfeld sind, macht euch extrem attraktiv für Arbeitgeber! Nutzt die Chance und helft mit, mehr Diversität zu schaffen und eure Qualitäten einzubringen. Lasst euch nicht unterkriegen oder einreden, dass ihr etwas nicht könnt."

BASF steht für Chemie, die verbindet

Mit unseren Produkten und Prozessen bieten wir nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen an. Durch die Nutzung von digitalen Technologien und Daten schaffen wir zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden und steigern die Effzienz und Effektivität unserer Prozesse.

