Den Marktauguren zufolge spielt sich IT-Innovation in Zeiten von Digitalisierung und generativer KI (GenAI) zunehmend in der Public Cloud ab. Deshalb sollen die weltweiten Ausgaben für öffentliche Cloud-Dienste von 563,6 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 678,8 Milliarden Dollar im kommenden Jahr ansteigen, was einem Plus von 20,4 Prozent entsprechen würde.

"Die Cloud ist im Grunde unverzichtbar geworden", sagt Sid Nag, Analyst bei Gartner. Das bedeute keinesfalls, dass sich nun ein Sättigungsgefühl einstellen und die Innovationen nachlassen würden. "Unternehmen, die beispielsweise GenAI-Dienste einsetzen wollen, werden angesichts der benötigten Infrastruktur auf die Public Cloud zurückgreifen müssen", sagt Nag.

Cloud-Provider brauchen gute Antworten auf viele Fragen

Damit die Betriebe maximalen Nutzen aus GenAI ziehen könnten, seien sie auf Cloud-Anbieter angewiesen, die sich nicht nur mit technischen Fragen befassen, sondern auch mit Aspekten wie Wirtschaftlichkeit, Souveränität, Datenschutz und Nachhaltigkeit. "Hyperscaler, die diese Anforderungen unterstützen, werden mit der zunehmenden Verbreitung von GenAI ganz neue Umsatzquellen erschließen können", erwartet der Analyst.

Laut Gartner werden sich weiter alle Segmente des Cloud-Marktes positiv entwickeln. Das größte Wachstum soll mit 26,6 Prozent das Segment Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erzielen. An zweiter Stelle soll Platform-as-a-Service (PaaS) mit einem Plus von 21,5 Prozent liegen. Etwas langsamer wächst künftig das Software-as-a-Service (SaaS-)Business, das mit einem Volumen von 244 Milliarden Dollar allerdings auch den größten Teilmarkt darstellt. Alles weitere entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Branchenorientierung wird wichtiger

Gartner beobachtet eine kontinuierliche Zunahme von branchenorientierten Cloud-Plattformen. Dort werden industriespezifische Anforderungen adressiert, indem die Anbieter SaaS-, PaaS- und IaaS-Dienste zu einem Gesamtangebot mit individuell beziehbaren Funktionen kombinieren. Die Analysten erwarten, dass bis 2027 mehr als 70 Prozent der Unternehmen solche Industrieplattformen nutzen werden, um ihre Geschäftsinitiativen zu beschleunigen. Im Jahr 2023 sollen weniger als 15 Prozent in solchen Branchen-Clouds unterwegs gewesen sein.

"GenAI wird auch das Wachstum solcher Industrie-Cloud-Plattformen unterstützen", prophezeit Nag. KI-Modelle, die in verschiedenen Branchen anwendbar seien, erforderten voraussichtlich erhebliche Anpassungen, was die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz beeinträchtigen werde. Public-Cloud-Anbieter können sich laut Nag als Partner bei der Einführung von GenAI positionieren, indem sie auf denselben Ansätzen aufbauen, die für Industrie-Clouds, Sovereign Clouds und verteilte Clouds gelten. (hv)