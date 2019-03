Stephan Diederich ist Senior Consultant bei Roland Berger im Bereich Digitale Technologien und IT. Seine Interessen umfassen alle Themen an der Schnittstelle zwischen Geschäft und IT, insbesondere Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung. Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik in Münster, London und Sydney sowie seiner Tätigkeit am European Research Center for Information Systems ist er 2015 bei Roland Berger als Berater eingestiegen. Parallel zu seiner Tätigkeit als Unternehmensberater forscht er an der Georg-August-Universität Göttingen zum erfolgreichen Design von Chatbots für Unternehmen.