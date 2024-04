Wer mehrere Online-Speicherkonten wie OneDrive, Google Drive, Dropbox etc. nutzt, kennt das Problem. Die Verwaltung dieser Konten über separate Websites und Clients ist meist mühsam. Abhilfe versprechen hier Cloud-Storage-Manager wie CloudMounter, ExpanDrive, Mountain Duck, Air Live Drive oder RaiDrive, die sich unsere Kollegen von der PCWorld näher angeschaut haben.

Was Cloud-Storage-Manager können

Dazu integrieren die Cloud-Storage-Manager die verschiedenen Online-Speicherdienste sowie FTP/SFTP- und WebDAV-Verbindungen in den Datei- und Ordner-Manager des Betriebssystems - etwa Windows Explorer, macOS Finder, etc.. Die Verbindungen erscheinen dann quasi als lokal Laufwerke oder als Netzlaufwerke mit einem echten Laufwerksbuchstaben. Und sie verhalten wie ein echtes Laufwerk, nur etwas langsamer.

In Verbindung mit einem Cloud-Storage-Manager können Sie Ihre Online-Dienste durchsuchen, kopieren, umbenennen, löschen, sichern usw., ohne zusätzliche Software oder einen Webbrowser starten zu müssen. Ein weiterer Vorteil: Billigere, S3-kompatible Dienste, für die es meist keine benutzerfreundliche Client-Software gibt, können so ebenfalls genutzt werden.

Problemfall iCloud

Einen Schönheitsfehler gibt es jedoch in Sachen iCloud. Sie wird von den Cloud-Storage-Managern nicht unterstützt, da Apple anderen Unternehmen keinen Zugang gewährt. Unter Sicherheitsaspekten kann man dem Unternehmen sicherlich keinen Vorwurf machen, aber in der Praxis ist die Apple-Politik einschränkend.

Alle fünf betrachteten Tools funktionieren auf ähnliche Weise. Deshalb zunächst eine kurze Zusammenfassung, wie das Ganze funktioniert, bevor wir auf die einzelnen Programme eingehen.

So verwenden Sie die Cloud-Manager

Nach der Installation eines Cloud-Storage-Managers besteht der nächste Schritt darin, diesen mit den Cloud-Diensten zu verbinden. Wenn es sich um einen Mainstream-Dienst wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive handelt, verwendet das Programm die Website dieses Dienstes für die Verbindung. Sie müssen sich lediglich anmelden und entweder Ihr Passwort eingeben oder einen Code kopieren.

S3-Storage einbinden

Wenn es sich um einen S3-kompatiblen Dienst wie Wasabi handelt, müssen Sie die Zugangs- und Sicherheitsschlüssel auf der Website des Dienstes erstellen und abrufen und sie dann in das Dialogfeld für die Verbindungskonfiguration des Cloud-Managers eingeben. Die meisten Cloud-Manager-Dienstprogramme bieten Vorlagen für verschiedene S3-kompatible Dienste an. Diese enthalten in der Regel den so genannten Server-Endpunkt, das heißt die Webadresse/URL des Dienstes.

Verbindungen mounten

Sobald eine Verbindung definiert ist, kann diese gemounted werden, also ein virtuelles Laufwerk im Windows Explorer (oder macOS Finder oder ähnlichem) erstellt werden. Alle hier vorgestellten Manager mounten diese Pseudolaufwerke auch beim Start. Das ist praktisch, wenn regelmäßig mit ihnen gearbeitet wird oder Backups automatisiert werden sollen.

Allerdings sollte niemand erwarten, dass diese Pseudolaufwerke mit einer vergleichbaren Geschwindigkeit wie lokale Festplatten, SSDs oder NVMe-Speicheraufwarten. Die Performance hängt sehr stark von der Leistung des eigenen Internet-Anschlusses ab.

Die Unterschiede

Da alle fünf Tools ähnlich funktionieren, unterscheiden sie sich primär in Sachen Preis und Benutzerfreundlichkeit. Zudem gibt es Unterschiede bei der Schnittstelle zu den Cloud-Storage-Diensten.

CloudMounter

CloudMounter bewährte sich im Test und bietet einen kostenlosen Modus, der einzelne Lese-/Schreibverbindungen zu Dropbox, Google Drive und OneDrive sowie Nur-Lese-Verbindungen zu anderen Diensten ermöglicht. Die kostenlose Nutzung erkauft sich der User mit einem Upgrade-Hinweis beim Booten - der deaktiviert werden kann.

Die kostenpflichtige Version von CloudMounter mit unbegrenzten Verbindungen kostet 29 Dollar. Eine Lizenz für fünf Benutzer schlägt mit 99 Dollar zu Buche. Upgrades auf Lebenszeit sind für 44,95 Dollar erhältlich.

CloudMounter bindet Laufwerke als Pseudo-Netzwerkfreigaben ein, was möglicherweise nicht mit jeder Software funktioniert. Was die Leistung betrifft, so gab es selbst bei sehr langen Übertragungen keine Schwierigkeiten. Insgesamt gefiel die sehr übersichtliche Oberfläche von CloudMounter.

Mountain Duck

Neben der üblichen Unterstützung der Mainstream-Dienste wartet Mountain Duck mit einer sehr langen Liste an S3-kompatiblen Verbindungsvorlagen auf. Bei Mountain Duck handelt es sich um eine kommerzielle Version des kostenlosen Cyber Duck - ein Programm, das zwar Verbindungen zu Diensten herstellen kann, aber nur innerhalb seiner eigenen Oberfläche. Es gibt eine 14-tägige Testversion von Mountain Duck. Die unbefristete Einzelplatzlizenz kostet 39 Dollar.

Etwas störend an der Benutzeroberfläche von Mountain Duck ist, dass die Definition von S3-kompatiblen Verbindungen als zweistufiger Prozess angelegt ist. Zuerst wählt man die Dienste aus der oben erwähnten langen Liste (durchsuchbar) von Vorlagen aus, dann stellt man die Verbindung aus der neuen, kürzeren Liste her, die man erstellt hat.

Im Großen und Ganzen funktionierte Mountain Duck gut und löschte die virtuellen Laufwerke bei weitem am schnellsten, wenn das Programm beendet wurde.

ExpanDrive

ExpanDrive ist beim Einbinden von Online-Speicherdiensten genauso gut wie die anderen Cloud-Speicher-Manager, bietet aber zusätzlich zur Windows-Explorer-Integration ein eigenes, Cyber-Duck-ähnliches Fenster zum Durchsuchen von Dateien. Es bietet als einziges Programm SMB/CIF-Mounting, aber das wird durch die Standardfunktion von Windows zum Zuordnen von Netzlaufwerken sowieso abgedeckt.

Es ist eine 7-tägige Testversion verfügbar, die keine Einschränkungen, hat. Auch das Mounten und De-Mounten der Laufwerke ging schnell. Eine unbegrenzte Einzelplatz-Lizenz mit Feature-Updates für ein Jahr kostet 49,95 Dollar.

RaiDrive

RaiDrive bietet das beste Angebot. Bis zu acht Dienste sind kostenlos nutzbar, wenn sich der Benutzer mit einem Werbebanner oben auf dem Client abfindet. Allerdings kann die Tatsache, dass ein Programm, dem man seine Passwörter anvertrauen soll, Werbung abruft, ein wenig verstörend sein.

Werbefreie, kostenpflichtige Lizenzen kosten zwischen 1,84 und 4,84 Dollar pro Monat - bei Abschluss eines Drei-Jahres-Vertrags. Die einzelnen Lizenzen unterscheiden sich darin, auf welche weiteren Storage-Dienste - neben den Mainstream-Services - schreibend, beziehungsweise schreibgeschützt zugegriffen werden kann.

Insgesamt ist der RaiDrive-Client und -Ansatz mit am einfachsten zu verwenden. Und acht Dienste sollten für die meisten Benutzer leicht ausreichen.

Air Live Drive

Air Live Drive ist für bis zu drei Dienste kostenlos. Die unlimitierte Pro-Version kostet 17 Dollar pro Jahr. Für 25 Dollar ist eine unbefristete Lizenz erhältlich.

Wie die anderen Programme kann Air Live Drive Laufwerke problemlos ein- und aushängen. Allerdings ist die Benutzeroberfläche ein wenig verwirrend. So trennt Air Live Drive nicht zwischen Datenordnern, die mit dem User auf Dropbox und Google geteilt wurden, und den eigenen Ordnern.

Außerdem wird das Programm beim Schließen des Clients beendet und nicht in die Taskleiste minimiert. Bei den meisten anderen Clients muss man erst auf Beenden klicken, bevor sie vollständig geschlossen werden. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die aber alle eher unter die Rubrik "merkwürdig" als "fatal" fallen.

Welches Tool kaufen?

RaiDrive bietet mit acht kostenlosen Diensten sicherlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis - auch wenn man sich dies durch Werbung erkauft. Dennoch ist CloudMounter unser Favorit. Das Tool funktioniert reibungslos, bietet eine gute Benutzeroberfläche. Außerdem dürfte die kostenlose Version von CloudMounter für viele Nutzer ausreichen.

Andererseits war die Art und Weise, wie CloudMounter Laufwerke mounted, mit einigen Backup-Programmen nicht kompatibel. Unter diesem Aspekt ist Mountain Duck mit einer unbefristeten Lizenz ebenfalls eine Empfehlung für ein günstiges Angebot.

Auch Air Live Drive und ExpanDrive funktionierten sehr gut und verfügen über Schnittstellen, die viele Nutzer überzeugen könnten.

Letztlich gibt es keine generelle Empfehlung. Alle Cloud-Storage-Manager haben die beworbenen Funktionen erfüllt, weshalb sich eine Entscheidung an den persönlichen Vorlieben und Anforderungen sowie den Kosten orientieren sollte.